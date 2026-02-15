Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ulhasnagar Crime: उल्हासनगरात सावकाराची गुंडागर्दी; तरुणाचे अपहरण करून लॉजमध्ये अमानुष छळ

उल्हासनगरमध्ये व्याजाच्या पैशांच्या वादातून सावकाराने तरुणाचे अपहरण करून लॉजमध्ये अमानुष मारहाण, नग्न व्हिडिओ आणि गुप्तांग कापण्याची धमकी दिल्याची धक्कादायक घटना घडली. पैसे दिल्यानंतर सुटका; आरोपी फरार.

Updated On: Feb 15, 2026 | 08:26 AM
  • व्याजाच्या पैशांवरून सावकाराचा तरुणावर हल्ला
  • चायनीज सेंटरमधून जबरदस्तीने अपहरण
  • लॉजमध्ये कोंडून मारहाण व नग्न व्हिडिओ शूट
  • गुप्तांग कापण्याची व कुटुंबाबाबत धमकी
उल्हासनगर: उल्हासनगर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सावकाराच्या गुंडागर्दीची एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. व्याजाने दिलेले पैसे वेळेत न मिळाल्याच्या कारणावरून एका सावकाराने भरदिवसा चायनीज सेंटरमध्ये घुसून एका तरुणाचे अपहरण केले. त्यांनतर त्याला बेदम मारहाण करत लॉजमध्ये डांबून अर्ध नग्न अवस्थेत व्हिडिओ काढले. त्यांनतर चाकूच्या धाकावर अमानुष छळ केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने परिसरात परिसरात खळबळ उडाली आहे. पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दीड हजारांची लाच स्वीकारणं सहाय्यक महसूल अधिकाऱ्याला भोवलं; ACB ने रंगेहात पकडलं

काय नेमकं प्रकरण?

या प्रकरणात पीडित तरुणाचे नाव चिराग मीरचंदानी (३० वर्षीय) असे आहे. तो अंबरनाथ येथील पूर्व आश्रय आनंद इमारत येथे कुटुंबासह राहतात. त्यांनी आरोपी सावकार अमित चागुला याच्याकडून 4 लाख रुपये व्याजाने घेतले होते. त्यापैकी २ लाख ५० हजार रुपये त्यांनी परत केले होते. मात्र आरोपी ४ लाख ५० हजार रुपयांची मागणी करत होता. वाढत्या व्याजामुळे उर्वरित रक्कम देण्यास नकार दिल्यांनतर आरोपींनी कट रचला.

९ फेब्रुवारीला रात्रीच्या सुमारास कॅम्प क्रमांक 5 येथील एका चायनीज सेंटरमध्ये जेवत असताना आरोपींनी लोखंडी पाइपने चिरागला मारहाण केली. त्यांनतर जबरदस्तीने कारमध्ये बसवून बदलापूर येथे एका कार्यालयात नेले तिथे देखील मारहाण करण्यात आली. त्यांनतर त्याला माथेरान येथे नेऊन एका लॉजमध्ये कोंडून ठेवण्यात आले. तिथे त्याला नग्न करून मारहाण करत त्याचा व्हिडिओ तयार करण्यात आला. पैसे न दिल्यास गुप्तांग कापून टाकणार अशी धमकी त्यांनी दिली. एवढेच नाही तर त्याच्या बहिणीबाबत अश्लील व अवमानकारक वक्तव्य करत पैश्यांची मागणी केली.

कशी झाली सुटका

आरोपींच्या सांगण्यावरून कैलाश नगर परिसरातील एका व्यक्तीकडे १ लाख २५ हजार रुपये जमा केल्यानंतर चिराग यांची सुटका करण्यात आली. या प्रकरणी हिल लाईन पोलीस ठाण्यात अमित चागुला, कमल नागदेव आणि त्यांच्या दोन अन्य साथीदारांविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपी फरार आहेत. पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत व पुढील तपास सुरू आहे.

Vasai Virar Crime News: आयुष्य इतकं स्वस्त झालं आहे का? वसई विरार परिसरात एकाच दिवशी 6 जणांची आत्महत्या

Frequently Asked Questions

  • Que: अपहरणाचे कारण काय होते?

    Ans: व्याजाच्या पैशांची वाढीव मागणी आणि वाद.

  • Que: पीडितावर काय अत्याचार झाले?

    Ans: मारहाण, लॉजमध्ये कैद, नग्न व्हिडिओ व गुप्तांग कापण्याची धमकी.

  • Que: सुटका कशी झाली?

    Ans: 1.25 लाख रुपये जमा केल्यानंतर.

Published On: Feb 15, 2026 | 08:26 AM

