Ulhasnagar Crime: उल्हासनगरात सावकाराची गुंडागर्दी; तरुणाचे अपहरण करून लॉजमध्ये अमानुष छळ

काय नेमकं प्रकरण?
या प्रकरणात पीडित तरुणाचे नाव चिराग मीरचंदानी (३० वर्षीय) असे आहे. तो अंबरनाथ येथील पूर्व आश्रय आनंद इमारत येथे कुटुंबासह राहतात. त्यांनी आरोपी सावकार अमित चागुला याच्याकडून 4 लाख रुपये व्याजाने घेतले होते. त्यापैकी २ लाख ५० हजार रुपये त्यांनी परत केले होते. मात्र आरोपी ४ लाख ५० हजार रुपयांची मागणी करत होता. वाढत्या व्याजामुळे उर्वरित रक्कम देण्यास नकार दिल्यांनतर आरोपींनी कट रचला.
९ फेब्रुवारीला रात्रीच्या सुमारास कॅम्प क्रमांक 5 येथील एका चायनीज सेंटरमध्ये जेवत असताना आरोपींनी लोखंडी पाइपने चिरागला मारहाण केली. त्यांनतर जबरदस्तीने कारमध्ये बसवून बदलापूर येथे एका कार्यालयात नेले तिथे देखील मारहाण करण्यात आली. त्यांनतर त्याला माथेरान येथे नेऊन एका लॉजमध्ये कोंडून ठेवण्यात आले. तिथे त्याला नग्न करून मारहाण करत त्याचा व्हिडिओ तयार करण्यात आला. पैसे न दिल्यास गुप्तांग कापून टाकणार अशी धमकी त्यांनी दिली. एवढेच नाही तर त्याच्या बहिणीबाबत अश्लील व अवमानकारक वक्तव्य करत पैश्यांची मागणी केली.
कशी झाली सुटका
आरोपींच्या सांगण्यावरून कैलाश नगर परिसरातील एका व्यक्तीकडे १ लाख २५ हजार रुपये जमा केल्यानंतर चिराग यांची सुटका करण्यात आली. या प्रकरणी हिल लाईन पोलीस ठाण्यात अमित चागुला, कमल नागदेव आणि त्यांच्या दोन अन्य साथीदारांविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपी फरार आहेत. पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत व पुढील तपास सुरू आहे.
Ans: व्याजाच्या पैशांची वाढीव मागणी आणि वाद.
Ans: मारहाण, लॉजमध्ये कैद, नग्न व्हिडिओ व गुप्तांग कापण्याची धमकी.
Ans: 1.25 लाख रुपये जमा केल्यानंतर.