Sankashti Chaturthi 2026: अंगारकी संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, बाप्पाचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

शास्त्रानुसार गणपतीला पूजले जाणारे पहिले दैवत मानले जाते. चतुर्थी तिथी हा गणपतीच्या पूजेसाठी एक विशेष दिवस मानला जातो. पंचांगानुसार, संकष्टी चतुर्थी कृष्ण पक्षाच्या चतुर्थी तिथीला साजरी केली जाते. द्रिक पंचांगानुसार, ५ मे रोजी एकदंत संकष्टी चतुर्थीचे व्रत पाळले जाणार आहे. या दिवशी गणपतीच्या एकदंत रूपाची विशेष पूजा केली जाईल आणि पूर्ण दिवस भक्त उपवास करतात. पौराणिक कथेनुसार, मदसुर राक्षसाचा वध करण्यासाठी गणपती एकदंत रूपात प्रकट झाले होते. असे मानले जाते की एकदंत चतुर्थीला योग्य विधींनी गणपतीची पूजा केल्याने सर्व प्रकारचे त्रास आणि दुःखे दूर होतात आणि गणपतीचा विशेष आशीर्वाद मिळतो. मंगळवारी येणाऱ्या संकष्टी चतुर्थीला अंगारकी संकष्टी चतुर्थी म्हणतात. या दिवशी कोणते उपाय केल्याने जीवनात सकारात्मकता येते जाणून घ्या
वैशाख महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी तिथीची सुरुवात मंगळवार, 5 मे रोजी सकाळी ५:२४ वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती ६ मे रोजी सकाळी ७:५१ वाजता होईल. उद्यतिथीनुसार संकष्टी चतुर्थी मंगळवार, 5 मे रोजी आहे. यावेळी चंद्रोद्य रात्री 10.19 वाजता आहे.
शास्त्रानुसार, गणपतीला मोदक खूप आवडतात. त्यांना गूळ, नारळ आणि तीळ वापरून बनवलेले पदार्थही खायला आवडतात. गणेश चतुर्थीला गणपतीला बेसनाचे लाडूही अर्पण करू शकता.
संकष्टी चतुर्थीला लाल किंवा पिवळे कपडे परिधान करावेत. कारण असे मानले जाते की हे रंग गणपतीला अत्यंत प्रिय आहेत. याव्यतिरिक्त, आपण या दिवशी हिरव्या रंगाचे कपडे देखील घालू शकता, कारण बुद्धी देणारे गणपती हा रंग त्यांना खूप प्रिय मानला जातो.
संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी रात्री विड्याच्या पानावर गूळ आणि कुंकू ठेवा. त्यानंतर, ते गणपतीला अर्पण करा. तसेच, एक चांदीचे किंवा तांब्याचे नाणे लाल कापडात गुंडाळून आपल्या तिजोरीत ठेवा. असे मानले जाते की संकष्टी चतुर्थीला असे केल्याने आर्थिक समृद्धी येते.
ॐ गं गणपतये नमः
ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा,
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा
ॐ एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात
Ans: जेव्हा संकष्टी चतुर्थी मंगळवारी येते, तेव्हा तिला अंगारकी संकष्टी म्हणतात. हा दिवस भगवान गणेशाला अत्यंत प्रिय मानला जातो.
Ans: या दिवशी केलेले व्रत आणि पूजा इतर संकष्टींपेक्षा अधिक फलदायी मानली जाते. संकटे दूर होऊन मनोकामना पूर्ण होतात, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: गणपतीला दुर्वा आणि लाल फुले अर्पण करावीत, मोदक किंवा गोड नैवेद्य अर्पण करावा, “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्राचा जप करावा, चंद्रदर्शनानंतर अर्घ्य देऊन व्रत सोडावे