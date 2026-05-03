Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Sankashti Chaturthi 2026 When Is Angaraki Sankashti Chaturthi Muhurta Puja Method Importance

Sankashti Chaturthi 2026: एकदंत संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

हिंदू धर्मात संकष्टी चतुर्थीचा उपवास अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. दर महिन्याला येणारी चतुर्थी विशेषतः फलदायी असते, पण जेव्हा ती मंगळवारी येते, तेव्हा तिचे महत्त्व अनेक पटींनी वाढते. संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या

Updated On: May 03, 2026 | 12:50 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कधी आहे
  • संकष्टी चतुर्थी मुहूर्त आणि महत्त्व
  • अंगारकी चतुर्थीचा दुर्मिळ योग
 

 

हिंदू धर्मामध्ये गणपतीला पूजनीय प्रथम देवता मानले जाते. कोणतेही शुभ कार्य करण्यापूर्वी त्यांची पूजा केली जाते. ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील चतुर्थी एकदंत संकष्टी चतुर्थी म्हणून साजरी केली जाते. ही तिथी खूप खास असणार आहे. कारण यावेळी संकष्टी चतुर्थी मंगळवारी येत आहे त्यामुळे तिला अंगारकी संकष्टी चतुर्थी असे म्हटले जाते. अंगारकी संकष्टी चतुर्थीला पूजा करण्याची पद्धत, महत्त्व आणि चंद्रोद्याची वेळ जाणून घेऊया

संकष्टी चतुर्थी मुहूर्त

पंचांगानुसार, ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षाची चतुर्थी तिथीची सुरुवात मंगळवार, 5 मे रोजी सकाळी 5.24 वाजता होणार आहे आणि बुधवार, 6 मे रोजी सकाळी 7.51 वाजता ही तिथी संपणार आहे. संकष्टी चतुर्थीचा उपवास चंद्रोदय आणि उदयतिथीच्या आधारावर केला जातो. त्यामुळे, मंगळवार 5 मे रोजी चतुर्थी तिथी चंद्रोदयाच्या वेळी असेल, म्हणून उपवास मंगळवार, 5 मे रोजी केला जाईल. या दिवशी चंद्रोद्य रात्री 10.31 वाजता आहे.

आदि शंकराचार्यांनी कोणत्या भावनेतून अन्नपूर्णा स्तोत्र लिहिले, काय आहे पौराणिक कथा

संकष्टी चतुर्थीला पूजा करण्याची पद्धत

संकष्टी चतुर्थीला ब्रह्म मुहूर्तावर उठून स्नान करा आणि स्वच्छ वस्त्रे परिधान करा. त्यानंतर हातात पाणी घेऊन उपवास करण्याचा संकल्प करा. नंतर आसनावर लाल वस्त्र अंथरून गणपतीच्या मूर्तीची स्थापना करा. गंगाजलाने अभिषेक करा.
गणपतीला तांदळाचे दाणे, फुले, धूप, दिवा आणि दुर्वा अर्पण करा. त्याला कुंकवाचा टिळा लावा. नंतर गणपतीला मोदक किंवा लाडू याचा नैवेद्य दाखवा. पूजा झाल्यानंतर ओम गणपतये नमः या मंत्राचा जप करा आणि संकष्टी चतुर्थीची कथा वाचावी किंवा ऐकावी. रात्री चंद्राचे दर्शन करून उपवास सोडावा.

संकष्टी चतुर्थीचे महत्त्व

संकष्टी चतुर्थी हा हिंदू धर्मातील भगवान गणेशाला समर्पित एक महत्त्वाचा उपवास आणि सण आहे. हा सण प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या चतुर्थी तिथीला साजरा केला जातो. संकटे दूर करणे आणि इच्छापूर्ती होणे याच्याशी याचे विशेष महत्त्व जोडलेले आहे. संकष्टी या शब्दाचाच अर्थ संकटे दूर करणारी असा आहे. या दिवशी उपवास आणि गणपतीची पूजा केल्याने जीवनातील दुःख, अडथळे आणि अडचणी दूर होण्यास मदत होते. गणपतीला अडथळे दूर करणारा आणि सर्वात पूजनीय देवता मानले जाते. या दिवशी विशेष प्रार्थना केल्याने कामातील अडथळे दूर होण्यास मदत होते.

Shri Krishna story: श्रीकृष्ण गोकुळात का गेले नाही, काय होत्या त्यामागील दैवी योजना जाणून घ्या

अंगारकी चतुर्थीचा दुर्मिळ योग

यंदा एकदंत संकष्टी चतुर्थी मंगळवारी येते. शास्त्रानुसार जेव्हा संकष्टी चतुर्थी मंगळवारी येते तेव्हा तिला अंगारकी संकष्टी चतुर्थी म्हणतात. अंगारकी चतुर्थीचे फायदे इतर चतुर्थीच्या दिवसांपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहेत. ज्योतिषशास्त्रानुसार, ज्या लोकांच्या कुंडलीत मंगळ दोष किंवा मंगळाचे वजन जास्त असेल, त्यांनी या दिवशी उपवास करून गणपतीची पूजा करावी. यामुळे मंगळाचे अशुभ प्रभाव शांत होतात आणि कामातील अडथळे दूर होतात. याच दिवशी शिवयोगाची निर्मिती होते, जो ध्यान आणि आध्यात्मिक साधनेसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: एकदंत संकष्टी चतुर्थी म्हणजे काय?

    Ans: वैशाख महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्थीला “एकदंत संकष्टी चतुर्थी” म्हणतात, हा दिवस भगवान गणेश (एकदंत) यांना समर्पित असून संकट दूर करण्यासाठी विशेष मानला जातो

  • Que: संकष्टी चतुर्थीचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: “संकष्टी” म्हणजे संकट दूर करणारी चतुर्थी, या दिवशी गणेशपूजा केल्याने: अडथळे दूर होतात मनोकामना पूर्ण होतात कर्ज, अडचणी कमी होतात जीवनात सुख-समृद्धी येते

  • Que: अंगारकी संकष्टी चतुर्थी म्हणजे काय?

    Ans: यंदा एकदंत संकष्टी चतुर्थी मंगळवारी येते. शास्त्रानुसार जेव्हा संकष्टी चतुर्थी मंगळवारी येते तेव्हा तिला अंगारकी संकष्टी चतुर्थी म्हणतात. अंगारकी चतुर्थीचे फायदे इतर चतुर्थीच्या दिवसांपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहेत.

Web Title: Sankashti chaturthi 2026 when is angaraki sankashti chaturthi muhurta puja method importance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 03, 2026 | 12:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

देवांच्या अलंकारांपासून विवाहपरंपरेपर्यंत; सोन्याला का आहे विशेष महत्त्व
1

देवांच्या अलंकारांपासून विवाहपरंपरेपर्यंत; सोन्याला का आहे विशेष महत्त्व

Chanakya Niti: तणावातही लोक हसतमुख कसे राहतात? जाणून घ्या काय सांगते चाणक्य नीती
2

Chanakya Niti: तणावातही लोक हसतमुख कसे राहतात? जाणून घ्या काय सांगते चाणक्य नीती

Shani Amavasya: पितरांच्या आशीर्वादासाठी अमावस्या का मानली जाते खास, जाणून घ्या
3

Shani Amavasya: पितरांच्या आशीर्वादासाठी अमावस्या का मानली जाते खास, जाणून घ्या

Jupiter Transit: जून महिन्यात गुरू ग्रह बदलणार आपले मार्गक्रमण, या राशींच्या लोकांचे उजळणार नशीब
4

Jupiter Transit: जून महिन्यात गुरू ग्रह बदलणार आपले मार्गक्रमण, या राशींच्या लोकांचे उजळणार नशीब

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Petrol – Diesel वर राज्यांचा चाललाय मनमानी कारभार? अंदमानमध्ये 1 रुपया तर तेलंगणामध्ये तब्बल 35 रुपये Tax

Petrol – Diesel वर राज्यांचा चाललाय मनमानी कारभार? अंदमानमध्ये 1 रुपया तर तेलंगणामध्ये तब्बल 35 रुपये Tax

May 16, 2026 | 03:10 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

May 16, 2026 | 03:05 PM
Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

May 16, 2026 | 03:04 PM
Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

May 16, 2026 | 02:57 PM
“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

May 16, 2026 | 02:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM