Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Pm Narendra Modi Urges Work From Home And Fuel Saving To Protect Foreign Exchange

PM Narendra Modi: “घरून काम करा, पेट्रोल-डिझेल वाचवा”; भारताकडे तेलाच्या मोठ्या विहिरी नाहीत, मोदींचं स्पष्ट वक्तव्य

PM Narendra Modi यांनी इंधन संकट आणि परकीय चलन वाचवण्यासाठी देशाला 'वर्क फ्रॉम होम'चा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या प्रभावामुळे इंधन बचतीचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.

Updated On: May 10, 2026 | 10:36 PM
PM Narendra Modi (Photo Credit- X)

PM Narendra Modi (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
  • “घरून काम करा, पेट्रोल-डिझेल वाचवा”
  • भारताकडे तेलाच्या मोठ्या विहिरी नाहीत
  • मोदींचं स्पष्ट वक्तव्य
हैदराबाद: युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक स्तरावर निर्माण झालेले इंधन संकट आणि वाढत्या महागाईवर मात करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी देशवासियांना एक मोठे आवाहन केले आहे. “देशाचे परकीय चलन वाचवण्यासाठी आपण पेट्रोल-डिझेलचा वापर संयमाने केला पाहिजे आणि ‘वर्क फ्रॉम होम’सारख्या पर्यायांना पुन्हा प्राधान्य दिले पाहिजे,” असे महत्त्वपूर्ण विधान पंतप्रधानांनी रविवारी केले.

युद्धाचा भारतावर गंभीर परिणाम

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, गेल्या दोन महिन्यांपासून आपल्या शेजारील देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम संपूर्ण जगावर झाला आहे. भारतही यापासून अलिप्त राहिलेला नाही. भारताकडे स्वतःचे मोठे तेलसाठे किंवा विहिरी नाहीत. आपल्याला आपल्या गरजेचा बहुतांश पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस साठा परदेशातून आयात करावा लागतो. युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत इंधन आणि खतांचे दर गगनाला भिडले असून, याचा भार देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडत आहे.

कोरोना काळातील कार्यपद्धती पुन्हा अवलंबण्याची गरज

हैदराबाद येथील जाहीर सभेत बोलताना पंतप्रधान मोदींनी कोरोना काळातील अनुभवांची आठवण करून दिली. ते म्हणाले, “कोरोना संकटकाळात आपण ‘वर्क फ्रॉम होम’, ऑनलाईन मीटिंग्स आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून काम करण्याची नवी पद्धत विकसित केली होती. आजच्या वेळेची गरज लक्षात घेता, त्याच व्यवस्थांचा पुन्हा वापर करणे देशहिताचे ठरेल. जर आपण या डिजिटल माध्यमांना प्राधान्य दिले, तर अनावश्यक प्रवासाला आळा बसेल आणि इंधन बचतीला मदत होईल.”

PM Narendra Modi: “गंगोत्री ते गंगासागरपर्यंत केवळ ‘कमळ’च फुलले!” बंगाल आणि आसाममधील विजयानंतर पंतप्रधान मोदींचे हुंकार

परकीय चलन वाचवणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य

देशाच्या तिजोरीवर पडणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी परकीय चलन वाचवण्यावर पंतप्रधानांनी विशेष भर दिला. “जगभरात पेट्रोल-डिझेल अत्यंत महाग झाले आहे. आपण जितकी इंधनाची बचत करू, तितकेच मौल्यवान परकीय चलन वाचवू शकू. हे केवळ आर्थिक गणित नसून, प्रत्येक भारतीयाचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे,” असेही ते म्हणाले. इंधन आयातीवर होणारा खर्च कमी झाल्यास तो पैसा देशाच्या इतर विकासकामांसाठी वापरता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

विकास आणि सुधारणांच्या मार्गावर भारत

पंतप्रधानांनी नमूद केले की, भारत सध्या ‘रिफॉर्म एक्स्प्रेस’वर स्वार असून आधुनिक पायाभूत सुविधांचे जाळे वेगाने विणले जात आहे. केंद्र सरकार सर्वसामान्यांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगत त्यांनी तेलंगणातील जनतेला विकासाची खात्री दिली. केंद्राच्या योजनांचा वेग अधिक वाढवून राज्याचा कायापालट करण्यासाठी प्रशासन युद्धपातळीवर काम करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनातील १० प्रमुख मुद्दे

  • पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले की, शेजारील प्रदेशात सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतासह संपूर्ण जगावर गंभीर परिणाम झाला आहे; या परिणामांची तीव्रता कमी करण्यासाठी त्यांनी एक आवाहन केले आहे.
  • पंतप्रधान मोदींनी लक्ष वेधले की, भारताकडे तेलाचे पुरेसे साठे नाहीत आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे अडचणी वाढत आहेत. त्यांनी तेलाची बचत करण्याचे आवाहन केले.
  • पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, सरकार या परिस्थितीचा भार स्वतः उचलत आहे; सामान्य नागरिकांवर कोणताही आर्थिक ताण पडू नये, यासाठी सरकार स्वतःच हा आर्थिक दबाव सोसत आहे.
  • पंतप्रधान मोदींनी इंधनाची बचत करण्याचा दृढ निश्चय करण्याच्या गरजेवर भर दिला. त्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर मर्यादित ठेवण्याचेही आवाहन केले.
  • आपल्या निवेदनात, पंतप्रधान मोदींनी सार्वजनिक वाहतुकीवर विशेष भर दिला. जिथे जिथे मेट्रो सेवा उपलब्ध आहे, तिथे नागरिकांनी त्या सेवेचा वापर करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
  • पंतप्रधान मोदींनी ‘कारपूलिंग’ला (एकाच गाडीतून अनेक प्रवाशांनी प्रवास करण्याला) प्रोत्साहन देण्याची वकिली केली. जर खाजगी वाहनाचा वापर करणे अपरिहार्यच असेल, तर त्या वाहनातून एकापेक्षा जास्त प्रवाशांनी प्रवास केला जाईल, याची खात्री करावी, असा सल्ला त्यांनी दिला.
  • पंतप्रधानांनी परदेश प्रवासाचे नियोजन पुढे ढकलण्याचेही आवाहन केले. त्यांनी लोकांना पुढील एक वर्षासाठी परदेश प्रवास करणे किंवा परदेशातील विवाह समारंभांना उपस्थित राहणे टाळावे आणि त्याऐवजी देशांतर्गत पर्यटनाला प्राधान्य द्यावे, असे सुचवले.
  • पंतप्रधान मोदींनी परकीय चलनाच्या बचतीचे महत्त्व अधोरेखित केले. अनावश्यक खर्चाला कात्री लावून देशाच्या आर्थिक बळकटीमध्ये योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले.
  • पंतप्रधान मोदींनी सोने खरेदी न करण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी नागरिकांना, एक वर्षाच्या कालावधीसाठी सोने खरेदी करणे टाळण्याचा दृढ निश्चय करण्याचे आवाहन केले.
  • पंतप्रधान मोदींनी आत्मनिर्भरतेच्या महत्त्वावर भर दिला. भारताचा आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने सुरू असलेला प्रवास ज्या कृतींमुळे किंवा पद्धतींमुळे बाधित होऊ शकतो, अशा गोष्टींपासून दूर राहावे, असे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले.
“महिला आरक्षणाचे ध्येय मी पूर्ण करणारच”; वाराणसीच्या भूमीतून पंतप्रधान मोदींचा नारी शक्तीला शब्द

Web Title: Pm narendra modi urges work from home and fuel saving to protect foreign exchange

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 10, 2026 | 09:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार
1

Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार

Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; ‘या’ ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!
2

Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; ‘या’ ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!

US Iran Tension : ‘वादळापूर्वीची शांतात’ , ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद
3

US Iran Tension : ‘वादळापूर्वीची शांतात’ , ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद

PM Modi : भारताचा सर्वात मोठा सांस्कृतिक विजय! नेदरलँड्सने PM मोदींना परत केला 1000 वर्षांनंतर चोळ साम्राज्याचा ‘हा’ अमूल्य ठेवा
4

PM Modi : भारताचा सर्वात मोठा सांस्कृतिक विजय! नेदरलँड्सने PM मोदींना परत केला 1000 वर्षांनंतर चोळ साम्राज्याचा ‘हा’ अमूल्य ठेवा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM