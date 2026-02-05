Nuclear War Alert : अमेरिका-रशियामधील ‘तो’ १५ वर्षांचा करार संपला; आता जगाचा विनाश निश्चित?

भारताने रशियन तेल खरेदी थांबवली? ट्रम्पच्या खास सहकाऱ्याच्या दाव्याने खळबळ, २५% टॅरिफ कमी होण्याचे दिले संकेत
२०१० मध्ये अमेरिका आणि रशियामध्ये न्यू स्टार्ट करार करार करण्यात आला होता. ५ फेब्रुवारी २०११ रोजी यावर अंतिम स्वाक्षरी झाल्यानंतर अमंलात आला. या कराराचा उद्देश शीतयुद्धानंतर झालेला अविश्वास कमी करणे आणि संभाव्य अणु युद्ध रोखणे होता. या करारांतर्गत रशियाला अण्वस्त्रे निर्मितीवर मर्यादा ठेवण्यात आली होती. यामध्ये ७०० आंतरखंडीय बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र, ८०० प्रक्षेपक क्षेपणास्त्र, पाणबुड्या, अणु बॉम्ब यांचा समावेश होता. या सर्वावर १,५५० पर्यंतच निर्मीती करण्याची मर्यादा होती.
रशिया आणि अमेरिकेतली करार संपुष्टात आला असून यामुळे दोन्ही देशातील अण्वस्त्र स्पर्धा पुन्हा सुरु होण्याची शक्यता आहे. यामुळे दोन्ही देशांतील तणाव वाढून संभाव्य अणु युद्ध देखील होऊ शकते. दोन्ही देश अधिक आक्रमक धोरणे स्वीकारतील. शिवाय रशियावरील निर्बंध हटल्यामुळे युक्रेनला आणि युरोपीय देशांना धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. रशियाकडून आधीच लष्करी हालचाली वाढल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
सध्या अमेरिका आणि रशियात पुन्हा करार होईल का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चीन, भारत, फ्रान्स आणि जर्मनीसारख्या देशाचे याकडे लक्ष लागले आहे. सध्या या कराराच्या संपुष्टामुळे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संतुलन बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परंतु कराराचे नूतनीकरण झाल्यास जागतिक पातळीवर पुन्हा शांतता प्रस्थापित होईल असे तज्ज्ञांचे मते आहे.
