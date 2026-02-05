मानवतेला काळीमा! 13 वर्षांच्या मुलीला नोकरानी बनवत पलंगाच्या बॉक्समध्ये केलं कैद, Video Viral

अभिमानाचं अनोखं सेलिब्रेशन! मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाली म्हणून वडिलांनी संपूर्ण घरालाच हुबेहूब ट्रेनमध्ये रूपांतरित केले
नक्की काय आहे प्रकरण?
रविवारी संध्याकाळी किशोरी नावाच्या मुलीची सुटका करण्यात आली जिला घरात मोलकरीण बनवून ठेवलं गेलं होतं. जिल्हा कामगार कार्य दलाने मुख्य तक्रारदार असलेल्या दंडाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बचाव कार्य केले. स्थानिक रहिवाशांनी प्रामुख्याने तक्रार केली होती. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलीला बेडखाली एका बॉक्समध्ये बंद केल्यानंतर कुटुंबातील सदस्य एकाच बेडवर आरामात झोपले होते.
ही मुलगी फक्त १३ वर्षांची आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून ती गुवाहाटी येथील घरात काम करत होती. यावरून असे दिसून येते की ती मुलगी खूप लहानपणापासून घरात काम करत होती. कुटुंबातील सदस्यांनी तिचे शारीरिक शोषण केल्याचा आरोप आहे. जिल्हा कामगार कार्य दलाच्या अधिकाऱ्यांना याची माहिती आधीच मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे एका पथकाने घरावर छापा टाकला.
दरम्यान घरातील लोकांना या छाप्याची माहिती मिळताच त्यांनी मुलीला लपवण्यासाठी तिला बेडच्या आत टाकले. अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे की किशोरवयीन मुलगी पोहोचण्यापूर्वी सुमारे २५ मिनिटे तिथे लपून राहिली होती. घराच्या मालकीचे नाव अरेना लस्कर खातून असून सुरुवातीला तिने मुलगी घरात असल्याचा दावा पूर्णपणे नाकारला. तिने सांगितले की, मुलीचे वडिल तिला तिला तीन ते चार दिवसांपूर्वी घेऊन गेले होते. तथापि, जिल्हा कामगार कृती दलाच्या पथकाने तिच्यावर विश्वास ठेवला नाही.
Assam: A 13 y/o girl was rescued in Guwahati after being held captive for 6 years by Amreen Akhtar Laskar.
– Neighbours informed authorities.
– During the raid, Amreen hid her inside a bed box to evade rescue.
– The girl was forced to do household work and beaten regularly. pic.twitter.com/FAuh7ReXKc — زماں (@Delhiite_) February 4, 2026
जीवघेणा स्टंट! व्हायरल होण्यासाठी रेल्वे रुळावर जाऊन झोपला, अंगावरून गेली ट्रेन अन्… घटनेचा Video Viral
यानंतर जेव्हा जिल्हा अधिकाऱ्यांनी घराची झडती घेण्याल सुरुवात केली तेव्हा त्यांना बेडच्या आत मुलीला डांबवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. बेडच्या आत इतका वेळ डांबवून ठेवल्यामुळे मुलगी कमकुवत झाली होती. या अवस्थेत बाहेर काढताच तिला प्रथम पाणी देण्यात आले. शुद्धीवर येताच ती रडत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ती गेल्या सहा वर्षांपासून या घरात काम करत होती आणि तिचे नियमितपणे शारीरिक शोषण होत. मुलीला वाचवण्यात आणि सुरक्षित ठिकाणी पोहचवण्यात यश आले असून आरोपींवर गंभीर कारवाई केली जाणार आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.