Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral Assam Guwahati 13 Year Old Child Labour Girl Rescued From House Viral News In Marathi

मानवतेला काळीमा! 13 वर्षांच्या मुलीला नोकरानी बनवत पलंगाच्या बॉक्समध्ये केलं कैद, Video Viral

Child Abuse : गुवाहाटीमध्ये सहा वर्षांपासून मोलकरणी म्हणून काम करणाऱ्या १३ वर्षांच्या मुलीवर नियमितपणे बालशोषण केले जात होते. जिल्हा कामगार दलाच्या लोकांनी मुलीची सुटका केली असून याचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 12:45 PM
मानवतेला काळीमा! 13 वर्षांच्या मुलीला नोकरानी बनवत पलंगाच्या बॉक्समध्ये केलं कैद, Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • आसामच्या गुवाहाटीमध्ये १३ वर्षांच्या मुलीला बेकायदेशीरपणे मोलकरीण म्हणून ठेवण्यात आले होते.
  • जिल्हा कामगार कार्य दलाने छापा टाकून मुलीची सुटका केली आहे.
  • मुलगी गेल्या सहा वर्षांपासून त्या घरात काम करत होती आणि तिच्यावर नियमित अत्याचार झाल्याचा आरोप आहे.
आसामच्या गुवाहाटीमधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. माहितीनुसार, १३ वर्षांच्या मुलीला नोकरानी बनवत तिच्यावर अत्याचार करण्यात आले आहेत. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चांगलाच ट्रेंड करत आहे. व्हिडिओमध्ये मुलीला घरातील लोकांनी बेडच्या बाॅक्समध्ये लपवल्याचे दिसते, ज्यातून काही लोक तिची सुटका करत आहेत. ज्या घरात ती सापडली तिथे ती एक मोलकरीण म्हणून काम करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. भारतात अल्पवयीन मुलीला मोलकरीण म्हणून कामावर ठेवणे बेकायदेशीर आहे. तथापि, गुवाहाटीमधील या घटनेने आता सर्वांचाच संताप अनावर केला आहे.

अभिमानाचं अनोखं सेलिब्रेशन! मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाली म्हणून वडिलांनी संपूर्ण घरालाच हुबेहूब ट्रेनमध्ये रूपांतरित केले

नक्की काय आहे प्रकरण?

रविवारी संध्याकाळी किशोरी नावाच्या मुलीची सुटका करण्यात आली जिला घरात मोलकरीण बनवून ठेवलं गेलं होतं. जिल्हा कामगार कार्य दलाने मुख्य तक्रारदार असलेल्या दंडाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बचाव कार्य केले. स्थानिक रहिवाशांनी प्रामुख्याने तक्रार केली होती. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलीला बेडखाली एका बॉक्समध्ये बंद केल्यानंतर कुटुंबातील सदस्य एकाच बेडवर आरामात झोपले होते.

ही मुलगी फक्त १३ वर्षांची आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून ती गुवाहाटी येथील घरात काम करत होती. यावरून असे दिसून येते की ती मुलगी खूप लहानपणापासून घरात काम करत होती. कुटुंबातील सदस्यांनी तिचे शारीरिक शोषण केल्याचा आरोप आहे. जिल्हा कामगार कार्य दलाच्या अधिकाऱ्यांना याची माहिती आधीच मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे एका पथकाने घरावर छापा टाकला.

दरम्यान घरातील लोकांना या छाप्याची माहिती मिळताच त्यांनी मुलीला लपवण्यासाठी तिला बेडच्या आत टाकले. अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे की किशोरवयीन मुलगी पोहोचण्यापूर्वी सुमारे २५ मिनिटे तिथे लपून राहिली होती. घराच्या मालकीचे नाव अरेना लस्कर खातून असून सुरुवातीला तिने मुलगी घरात असल्याचा दावा पूर्णपणे नाकारला. तिने सांगितले की, मुलीचे वडिल तिला तिला तीन ते चार दिवसांपूर्वी घेऊन गेले होते. तथापि, जिल्हा कामगार कृती दलाच्या पथकाने तिच्यावर विश्वास ठेवला नाही.

जीवघेणा स्टंट! व्हायरल होण्यासाठी रेल्वे रुळावर जाऊन झोपला, अंगावरून गेली ट्रेन अन्… घटनेचा Video Viral

यानंतर जेव्हा जिल्हा अधिकाऱ्यांनी घराची झडती घेण्याल सुरुवात केली तेव्हा त्यांना बेडच्या आत मुलीला डांबवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. बेडच्या आत इतका वेळ डांबवून ठेवल्यामुळे मुलगी कमकुवत झाली होती. या अवस्थेत बाहेर काढताच तिला प्रथम पाणी देण्यात आले. शुद्धीवर येताच ती रडत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ती गेल्या सहा वर्षांपासून या घरात काम करत होती आणि तिचे नियमितपणे शारीरिक शोषण होत. मुलीला वाचवण्यात आणि सुरक्षित ठिकाणी पोहचवण्यात यश आले असून आरोपींवर गंभीर कारवाई केली जाणार आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral assam guwahati 13 year old child labour girl rescued from house viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 12:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अभिमानाचं अनोखं सेलिब्रेशन! मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाली म्हणून वडिलांनी संपूर्ण घरालाच हुबेहूब ट्रेनमध्ये रूपांतरित केले
1

अभिमानाचं अनोखं सेलिब्रेशन! मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाली म्हणून वडिलांनी संपूर्ण घरालाच हुबेहूब ट्रेनमध्ये रूपांतरित केले

जीवघेणा स्टंट! व्हायरल होण्यासाठी रेल्वे रुळावर जाऊन झोपला, अंगावरून गेली ट्रेन अन्… घटनेचा Video Viral
2

जीवघेणा स्टंट! व्हायरल होण्यासाठी रेल्वे रुळावर जाऊन झोपला, अंगावरून गेली ट्रेन अन्… घटनेचा Video Viral

Viral: लिफ्टमध्ये ‘हायड्रोजन फुग्याचा’ भीषण स्फोट; आगीच्या गोळ्यात अडकले तरुण-तरुणी, पाहा काळजाचा ठोका चुकवणारा Video
3

Viral: लिफ्टमध्ये ‘हायड्रोजन फुग्याचा’ भीषण स्फोट; आगीच्या गोळ्यात अडकले तरुण-तरुणी, पाहा काळजाचा ठोका चुकवणारा Video

चिप्स नाही, कोल्डड्रिंक्स नाही… व्हेंडिंग मशीनमधून बाहेर निघू लागले ‘अंडरवेअर’, पाहून युजर्सला बसला धक्का; Video Viral
4

चिप्स नाही, कोल्डड्रिंक्स नाही… व्हेंडिंग मशीनमधून बाहेर निघू लागले ‘अंडरवेअर’, पाहून युजर्सला बसला धक्का; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मानवतेला काळीमा! 13 वर्षांच्या मुलीला नोकरानी बनवत पलंगाच्या बॉक्समध्ये केलं कैद, Video Viral

मानवतेला काळीमा! 13 वर्षांच्या मुलीला नोकरानी बनवत पलंगाच्या बॉक्समध्ये केलं कैद, Video Viral

Feb 05, 2026 | 12:45 PM
माया संस्कृती ‘एक प्रगत इतिहास!’ कधी विचित्र विधी तर मानवाचं मुंडक… भयावह पण श्रद्धा अफाट

माया संस्कृती ‘एक प्रगत इतिहास!’ कधी विचित्र विधी तर मानवाचं मुंडक… भयावह पण श्रद्धा अफाट

Feb 05, 2026 | 12:30 PM
“मी आता प्रेमात…”, अखेर Talwiinder ने दिली प्रेमाची कबुली; दिशा पटानीसोबतच्या डेटिंग वर स्पष्ट बोलला गायक

“मी आता प्रेमात…”, अखेर Talwiinder ने दिली प्रेमाची कबुली; दिशा पटानीसोबतच्या डेटिंग वर स्पष्ट बोलला गायक

Feb 05, 2026 | 12:29 PM
दिल्लीनंतर आता ‘या’ राज्यातून 1 लाख लोक बेपत्ता! कुठेही ठावठिकाणा नाही, पोलीस यंत्रणेत उदासीनता

दिल्लीनंतर आता ‘या’ राज्यातून 1 लाख लोक बेपत्ता! कुठेही ठावठिकाणा नाही, पोलीस यंत्रणेत उदासीनता

Feb 05, 2026 | 12:13 PM
Nuclear War Alert : अमेरिका-रशियामधील ‘तो’ १५ वर्षांचा करार संपला; आता जगाचा विनाश निश्चित?

Nuclear War Alert : अमेरिका-रशियामधील ‘तो’ १५ वर्षांचा करार संपला; आता जगाचा विनाश निश्चित?

Feb 05, 2026 | 12:11 PM
Dhurandhar: The Revenge ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सुस्साट! चित्रपटाने रिलीजआधीच स्वतःचाच मोडला रेकॉर्ड

Dhurandhar: The Revenge ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सुस्साट! चित्रपटाने रिलीजआधीच स्वतःचाच मोडला रेकॉर्ड

Feb 05, 2026 | 12:09 PM
Mumbai Pune Expressway Update : तत्परतेने टोल वसुली, सरकारचा कोडगेपणा अनाकलनीय; राज ठाकरेंनी वाहतूक कोंडीवरुन जोरदार झापलं

Mumbai Pune Expressway Update : तत्परतेने टोल वसुली, सरकारचा कोडगेपणा अनाकलनीय; राज ठाकरेंनी वाहतूक कोंडीवरुन जोरदार झापलं

Feb 05, 2026 | 11:56 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM