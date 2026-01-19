Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Zodiac Sign: सर्वार्थ सिद्धी योगाचा मेष राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

आज सोमवार, 19 जानेवारी. माघ महिन्याचा पहिला दिवस. तसेच आजपासून गुप्त नवरात्रीची देखील सुरुवात झाली आहे. यावेळी काही शुभ योग तयार होत आहे. सोमवारी कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होईल ते जाणून घ्या

Updated On: Jan 19, 2026 | 08:38 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

आज 19 जानेवारीपासून माघ महिन्याची सुरुवात झालेली आहे. माघ महिन्यातील गुप्त नवरात्रीचा आज पहिला दिवस आहे. आजचा दिवस देवी पार्वतीला समर्पित आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र दिवसरात्र मकर राशीमध्ये संक्रमण करणार आहे. या काळात चंद्र आणि मंगळाच्या युतीमुळे लक्ष्मी योग तयार होणार आहे तर बुधाच्या युतीमुळे बुधादित्य योग तयार होईल. उत्तराषाढानंतर श्रावण नक्षत्रामुळे सर्वार्थ सिद्धी योगदेखील तयार होईल. सर्वार्थ सिध्दी योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. करिअरच्या दृष्टीने आजचा दिवस चांगला राहील. नशिबाची तुम्हाला साथ मिळेल. तुमची प्रलंबित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठांकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल. तसेच तुमच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी येऊ शकते. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडूनही लाभ होण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

Numberlogy: माघ महिन्याच्या पहिल्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. शिक्षण क्षेत्रात केलेले प्रयत्न अपेक्षित यश मिळवून देतील. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस शुभ राहील. अनपेक्षित स्रोताकडून पैसे मिळण्याची शक्यता देखील आहे. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुम्हाला लांब पल्ल्याच्या प्रवासाला जावे लागू शकते. पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीचा तुम्हाला फायदा होईल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. करिअरच्या दृष्टीने आजचा दिवस अनुकूल राहील. नोकरी बदलण्याचे तुमचे प्रयत्न करत असाल तर ते यशस्वी होतील. तुमच्या इच्छित क्षेत्रात नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक प्रगती होईल. तुम्हाला अचानक मोठा फायदा होऊ शकतो. नातेसंबंध चांगले राहतील. व्यावसायिकांना अपेक्षित फायदा होऊ शकतो.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस उत्साहाचा राहील. तुमच्या घरामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुम्हाला पैसे कमविण्याच्या अनेक संधी मिळतील. व्यवसायात गुंतलेल्यांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. जुने संपर्क तुमच्यासाठी फायदेशीर राहतील. भागीदारांमधील समन्वय चांगला राहील.

Weekly Horoscope: नवीन वर्षातील तिसरा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस आनंदाचा राहील. करिअर आणि व्यवसायासाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती अनुकूल असेल. तुमची नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. सरकारी क्षेत्रातील लोकांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. तुमची प्रतिष्ठा वाढेल आणि तुमच्या वरिष्ठांमध्ये तुमची विश्वासार्हता वाढू शकते. आर्थिक स्थिती चांगली राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

