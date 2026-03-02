Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Iran Israel War : मध्यपूर्वेतील युद्ध आता निर्णायक वळणावर! इराणचा थेट नेतन्याहूंच्या कार्यालयावरच हल्ला, IRGC चा दावा

Middle East conflict : मध्यपूर्वेतील तणाव आता एका निर्णयात टप्प्यावर येऊन पोहोचला आहे. इराणने खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर आक्रमक पवित्रा घेतला असून इस्रायलच्या पंतप्रधान नेतन्याहूंच्या कार्यालायावर हल्ल्याचा दावा केला आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 04:43 PM
Iran Attack on Israel PM Netanyahu Office

Iran Israel War : मध्यपूर्वेतील युद्ध आता निर्णायक वळणावर! इराणचा थेट नेतन्याहूंच्या कार्यालयावरच हल्ला, IRGC चा दावा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • मध्यपूर्वेतील इराण-इस्रायल युद्ध आणखी पेटलं
  • इराणचा थेट इस्रायलच्या पंतप्रधान नेतन्याहूंच्या कार्यालयावर हल्ला
  • जगभरात खळबळ
Iran Attack on Israel PM Netanyahu Office : मध्यपूर्वेतील तणावाने आता रौद्र रुप धार केले आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei) यांच्या निधनानंतर इराणचे रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स आक्रमक झाले आहेत. इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स या वाढत्या तणावादरम्यान इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांच्या कार्यालयाला लक्ष्य केले आहे. परंतु अद्याप इस्रायलकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही.

Iran Israel War : इस्रायलला इराणचं खुलं आव्हान! सीक्रेट बंकरचा जारी केला व्हिडिओ; अमेरिकाही हादरली

IRGC चा खळबळजनक दावा

इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्डस्न एक निवदेन जारी केले आहे. या निवेदनात सांगण्यात आले आहे की, इराणच्या सैन्याने इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या मुख्यालयावर थेट हल्ला केला आहे. याशिवाय इस्रायलच्या हवाई दलावरही हल्ला करण्यात आला असल्याचे IRGC ने म्हटले आहे. IRGC ने ही कारवाई ऑपरेशन ट्रुथ प्रॉमिस ४ अतंर्गत केली आहे. याअंतर्गत क्षेपणास्त्रांनी थेट नेतन्याहूंच्या कार्यलयाला आणि हवाई दलाच्या कमांडरच्या रहिवासी ठिकाणीवर केला आहे. नेतन्याहू यांना इराणने गुन्हेगार पंतप्रधान म्हणून संबोधले आहे.

इस्रायलची प्रतिक्रिया

सध्या इराणच्या पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या कार्यालयावरी हल्ल्याबाबात इस्रायलकडून कोणतीही पुष्टी करण्यात आलील नाही. मात्र इराणच्या या दाव्यामुळे मध्यपूर्वेत प्रादेशिक आणि लष्करी तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. इस्रायलच्या काही अधिकाऱ्यांनी हा दावा पूर्णपणे नाकरला आहे.

इराणने जारी केला सीक्रेट बंकरचा व्हिडिओ

या हल्ल्याच्या काही तास आधीच इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने सीक्रेट बंकरचा एक खळबळजनक व्हिडिओ जारी केला होता. या व्हिडिओमध्ये यामध्ये शेकडो ड्रोन्स, मिसाईल्स, आणि अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर्स यांचा मोठा साठा आहे. तसेच हे अंडग्राउंड बंकर डोंगर पोखरुन तयार करण्यात आलेले आहे. मीलोलंब बोगद्यांमध्ये हजारो अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रांचा साठा आहे. तज्ज्ञांच्या मते, इराणने हा व्हिडिओ जारी करुन इस्रायल-अमेरिकेला थेट खुले युद्धाचे आव्हानं दिले आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची धमकी

हा दावा अशा वेळी करण्यात आला आहे, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणला शरणागती पत्करुन हातमिळवणी करण्यास सांगितली होती. अन्याथा इराणच्या सैन्याला मृत्यूलासामोरे जावे लागेल असे ट्रम्प यांनी म्हटले होते. ट्रम्प यांच्या या धमकीनंतरही इराणचे इस्रायल आणि इतर आखाती देशांमध्ये अमेरिकन लष्करी तळांवर हल्ले सुरुच आहेत. या हल्ल्यांमुळे मध्यपूर्वेत विनाशाचा प्रारंभ सुरु झाला आहे.

Saudi Aramco: जगाची ‘ऑईल बॅंक’ धुराच्या गर्तेत! इराणने सौदीच्या सर्वात मोठ्या रिफायनरीला केलं भस्मसात; जागतिक बाजाराला फटका

Web Title: Iran israel war iran attack on israel pm netanyahu office

Published On: Mar 02, 2026 | 04:12 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
