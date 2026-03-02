ट्रकचे चाक अंगावरुन गेल्याने 3 वर्षीय चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू, वडील जखमी; नवले पुलाजवळील घटना

अंश भाऊरंग सोनकांबळे (वय ३, रा. अंजनीनगर, कात्रज) असे मृत्यू झालेल्या मुलाचे नाव आहे. तर, त्याचे वडिल भाऊरंग सोनकांबळे हे गंभीर जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी अज्ञात ट्रक चालकाविरोधात गुन्हा नोंद केला आहे. याबाबत भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, भाऊरंग हे देखील ट्रक चालक असून, ते कात्रज परिसरात राहण्यास आहेत. दरम्यान, ते शनिवारी सकाळी आठच्या सुमारास मुलगा अंश याला घेऊन नवले ब्रिजकडे काही कामानिमित्त आले होते. ते काम संपवून साडे आठच्या सुमारास पुन्हा नवले ब्रिजकडून कात्रजकडे निघाले होते. तेव्हा माणिक मोती कॉम्प्लेक्सजवळ पाठिमागून आलेल्या भरधाव ट्रकने त्यांच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली. या धडकेत बाप-लेक खाली कोसळले. यात गंभीर मार लागल्याने अंश याचा मृत्यू झाला. तर, भाऊरंग हे गंभीररित्या जखमी झाले. पोलिसांनी घटनास्थळी माहिती घेऊन पाहणी केली. दरम्यान, ट्रक चालकाला नोटीस देण्यात आली असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. अधिक तपास पोलिस करत आहेत.
खासदार संजय देशमुख यांच्या वाहनाला अपघात
गेल्या काही दिवसाखाली यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार संजय देशमुख यांच्या वाहनाला अपघात झाला आहे. या अपघातात खासदार देशमुख यांच्या वाहनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. रेल्वेच्या कामावरील एका ओव्हरलोड टिप्परने खासदार संजय देशमुख यांच्या वाहनाला जोरदार धडक दिली. या अपघातात वाहनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, सुदैवाने खासदार देशमुख यांच्यासह सर्व सहकारी थोडक्यात बचावले आहेत. हा अपघात दिग्रस-दारव्हा मार्गावर झाला आहे.