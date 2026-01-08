Zodiac Sign: सौभाग्य योगामुळे मिथुन आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना होईल आर्थिक लाभ

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

आज गुरुवार, 8 जानेवारी. आज चंद्र सिंह राशीनंतर कन्या राशीमध्ये संक्रमण करणार आहे. चंद्र केतुच्या प्रभावामुळे गजकेसरी राजयोग तयार होईल. सौभाग्य योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होईल ते जाणून घ्या

Updated On: Jan 08, 2026 | 08:38 AM
गुरुवार, 8 जानेवारी रोजी माघ महिन्यातील कृष्ण पक्षातील षष्ठी तिथी आहे. अशा वेळी गुरु ग्रह हा स्वामी ग्रह असेल. चंद्र आज सिंह राशीतून कन्या राशीमध्ये संक्रमण करणार आहे. यावेळी चंद्र चौथ्या घरात असल्यामुळे गुरू मिथुन राशीत स्थित असले आणि त्यामुळे गजकेसरी राजयोग तयार होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार धनु राशीत स्थित चंद्र आणि सूर्य यांच्यामध्ये केंद्र योग तयार होईल आणि पूर्वा फाल्गुनी नंतर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्राचा संयोगमुळे शोभन योग आणि रवि योग तयार होणार आहे. सौभाग्य योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होईल ते जाणून घ्या

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होतील. अचानक आर्थिक लाभामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. करिअरसाठी दिवस उत्तम राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रगती होईल. वरिष्ठांकडून तुमची प्रशंसा होईल. तुम्हाला पदोन्नतीची चांगली बातमी देखील मिळू शकते. व्यावसायिकांनाही फायदा होण्याची शक्यता आहे.

Numberlogy: मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस धावपळीचा राहू शकतो. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला काही समस्या जाणवू शकतात. नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. तुम्हाला कुठूनतरी फायदा होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या प्रयत्नांना तुमच्या कारकिर्दीत यश मिळेल. व्यावसायिकांनाही तुमचा आजचा दिवस फायदेशीर राहील.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस सकारात्मक राहील. सरकारी आणि अधिकृत बाबींसाठी फायदेशीर राहील. कोणत्याही प्रलंबित फायली किंवा अर्ज पुढे सरकू शकतात. नशिबाची तुम्हाला साथ मिळेल. आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि उत्पन्नाच्या नवीन संधी मिळतील. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. वडिलांचा पाठिंबा मिळेल. तुमच्या कारकिर्दीत तुमच्या कठोर परिश्रमाचे फळ मिळेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

Astro Tips: 8 जानेवारीपासून शनि बदलणार आपली चाल, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. नशिबाची तुम्हाला पूर्ण साथ मिळेल. कामे सहजपणे पूर्ण होतील. तुम्हाला बऱ्याच काळापासून हवे असलेले काहीतरी मिळू शकते. आर्थिकदृष्ट्या आजचा दिवस खूप फायदेशीर राहणार आहे. तुमच्या कारकिर्दीतील नवीन जबाबदाऱ्या तुमच्यावर येतील. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात सर्वकाही उत्तम असेल. तुम्ही धार्मिक कार्यात सहभागी होऊ शकतात. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Jan 08, 2026 | 08:38 AM

