Numberlogy: मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

आज गुरुवार, 8 जानेवारी. आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह शनि आहे. आज गुरुवार असल्याने सर्व मूलांकाच्या लोकांवर गुरूचा प्रभाव राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Jan 08, 2026 | 08:15 AM
आजचा गुरुवारचा दिवस सामान्य राहील. आज अंक 8 असणाऱ्याचा स्वामी ग्रह शनि आहे. आज सर्व मूलांकाच्या लोकांवर गुरु ग्रहाचा प्रभाव राहील. आज गुरुवारचा दिवस आहे ज्याचा स्वामी ग्रह गुरू आहे आणि गुरूचा अंक 3 आहे. आज मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांना विचारपूर्वक निर्णय घ्यावे लागतील. तर मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा ताण वाढेल. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचे तुम्हाला यश मिळेल. नवीन कामाची सुरुवात करत असाल तर विचारपूर्वक निर्णय घ्या. अनुभवी व्यक्तीचे मार्गदर्शन तुम्हाला फायदेशीर ठरेल.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी काही समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. मानसिक ताण वाढू शकतो. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.

मूलांक 3

मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमचा ताण वाढू शकतो. कोणतेही निर्णय विचारपूर्वक घ्यावे. तुम्हाला समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.

Astro Tips: 8 जानेवारीपासून शनि बदलणार आपली चाल, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला काही समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. व्यवसायामध्ये कोणताही निर्णय विचारपूर्वक घ्या. कुटुंबामध्ये आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्ही सर्वांसोबत चांगला वेळ घालवाल.

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहणार आहे. आजचा दिवस उत्साहाचा राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही तुमचे काम आत्मविश्वासाने पूर्ण कराल. कुटुंबासोबत धार्मिक स्थळांना भेट द्याल. घरामध्ये सर्व सदस्यांसोबत संबंध चांगले राहतील. नोकरी करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील.

मूलांक 6

मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला मित्रांचा पाठिंबा मिळेल. तुमचे नातेसंबंध सुधारतील. मित्रांच्या पाठिंब्यामुळे तुम्ही काहीतरी करू शकता.

मूलांक 7

मूलांक 7 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला आज काही समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. कामाच्या ठिकाणी तुमची धावपळ होईल. कुटुंबामध्ये वडिलांसोबत मतभेद होऊ शकतात . रागावर आणि बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. आरोग्याची काळजी घ्यावी.

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांतीच्या दिवशी तिळाचे करा ‘हे’ उपाय, सर्व दोष होतील दूर

मूलांक 8

मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी घेतलेल्या मेहनतीचे तुम्हाला यश मिळेल. तुमच्यावरील मानसिक ताण वाढू शकतो. कुटुंबामध्ये सामान्य वातावरण राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही व्यस्त राहाल.

मूलांक 9

मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. आज तुम्हाला शांत राहणे गरजेचे आहे. रागावर नियंत्रण ठेवा. यश मिळविण्यासाठी चढ उताराचा सामना करावा लागू शकतो. अशा वेळी संयम बाळगा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

