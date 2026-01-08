Astro Tips: 8 जानेवारीपासून शनि बदलणार आपली चाल, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

ज्योतिषशास्त्रामध्ये शनि ग्रहाला मंद विष म्हटले जाते आणि चंद्राला मनाची गती मानले जाते. गुरुवार, 8 जानेवारी रोजी शनि आणि चंद्र एक केंद्र योग तयार करणार आहे. ज्यामुळे मानसिक गोंधळ तयार होऊ शकतो. सकारात्मक उर्जेचा परिणामदेखील जाणवू शकतो.
या योगामध्ये अवास्तव भीती निर्माण होऊ शकते. दरम्यान कामात अचानक व्यत्यय, नोकरीचा ताण आणि नातेसंबंधांमध्ये कटुता येणे अपरिहार्य आहे. मात्र या काळात शनिची होणारी हालचाल आणि तयार होणारे अशुभ योगामुळे काही राशीच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांनी या काळात सावध राहणे गरजेचे आहे. तुमच्या कुंडलीमध्ये दहाव्या घरात विष योग तयार होत आहे त्याचा प्रभाव तुमच्यावर पडू शकतो. कामाच्या ठिकाणी अपमानास कारणीभूत ठरू शकतो. तुम्ही एखाद्याच्या प्रभावाला बळी पडू शकता आणि तुमची स्थापित प्रतिमा खराब करू शकता. आज कोणताही कागदपत्र वाचल्याशिवाय त्यावर सही करू नका.
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा योग सामान्य राहणार आहे. यावेळी आर्थिक स्थिती सामान्य राहणार आहे. या काळात गुंतवणूक करताना सावध राहण्याची गरज आहे. कुटुंबामध्ये आर्थिक समस्या जाणवू शकते. या काळात कोणालाही पैसे उधार देऊ नका, अन्यथा ते पैसे कधीही परत येणार नाहीत. सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्यांना सन्मान मान प्रतिष्ठा मिळेल.
कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा योग मिश्रित राहणार आहे. या योगादरम्यान, तुमच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. निद्रानाश, अस्वस्थता आणि सांधेदुखी इत्यादी समस्या वाढू शकतात. या काळात जोडीदारासोबत वाद होऊ शकतात. तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा आणि बाहेरचे अन्न खाणे टाळा.
कुंभ राशीच्या लोकांवर शनिचे राज्य असल्याने आणि चंद्राच्या युतीमुळे विषारी योग तयार होत असल्याने या राशीच्या लोकांना सावध राहण्याची आवश्यकता आहे. तुमच्या मेहनतीचे श्रेय दुसरे कोणी घेऊ शकतात. कामाच्या ठिकाणी समस्या जाणवू शकतात त्यामुळे सावध राहणे गरजेचे आहे. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना समस्या जाणवू शकतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: 8 जानेवारीपासून शनि आपली विशेष प्रभावी चाल दाखवणार आहे. यामुळे काही राशींवर शनीचा प्रभाव अधिक तीव्र होऊ शकतो.
Ans: कामात अडथळे, मानसिक तणाव, खर्चात वाढ, वरिष्ठांशी मतभेद आणि आरोग्याशी संबंधित त्रास संभवतो.
Ans: शनीच्या चालबदलाचा सर्वाधिक परिणाम मेष, मिथुन, कन्या आणि कुंभ राशीच्या लोकांवर होऊ शकतो