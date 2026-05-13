Jyeshtha Adhik Maas: अधिक महिन्यात तुळशीसमोर करा ‘हे’ उपाय, तुम्हाला होतील फायदे

अधिक महिन्याची सुरुवात रविवार, 17 मे रोजी होत आहे. हा महिना ज्येष्ठ महिन्यात येतो, म्हणूनच याला ज्येष्ठ अधिक मास असेही म्हणतात. अधिक मासात, प्रथम शुक्ल पक्ष येतो आणि त्यानंतर कृष्ण पक्ष येतो, तर इतर महिन्यांमध्ये, प्रथम कृष्ण पक्ष येतो आणि शेवटी शुक्ल पक्ष येतो. भगवान विष्णूंना ज्येष्ठ महिना प्रिय आहे. त्यामुळे, ज्येष्ठ महिन्यादरम्यान तुळशीच्या पानांचा एक साधा उपाय केल्यास तुम्हाला चार लाभ मिळतील. यामुळे तुमचे पूर्वजही प्रसन्न होतील. अधिक महिन्यामध्ये कोणते उपाय करावे, जाणून घ्या
पंचांगानुसार, ज्येष्ठ अधिक महिन्याची सुरुवात 17 मे रोजी होत आहे. जी ज्येष्ठ मासच्या शुक्ल पक्षाची प्रतिपदा तिथी असेल. 15 जून रोजी ज्येष्ठ अधिक मासची सांगता होईल, ही ज्येष्ठ मासची अमावस्या तिथी असेल.
ज्येष्ठ महिन्यात दररोज स्नान करून भगवान विष्णूची हजार पटीने पूजा करा. ही भगवान विष्णू पूजेची एक शुभ आणि फलदायी पद्धत आहे. एक हजार तुळशीची पाने घेऊन भगवान हरीच्या एक हजार नावांचा जप करा. प्रत्येक नावाबरोबर भगवान विष्णूला एखादी वस्तू अर्पण करा किंवा ती तुळशीची पाने अर्पण करा.
विष्णू सहस्रनाम पठणापेक्षा विष्णू सहस्रआर्चना अधिक फलदायी मानली जाते. पठणामध्ये तुम्ही फक्त नावांचा जप करता, तर सहस्रआर्चनेमध्ये प्रत्येक नावाबरोबर भगवंताला तुळशीचे पान किंवा एखादी विशेष वस्तू अर्पण केली जाते.
जो कोणी अधिक मासात विष्णू सहस्रार्चना करतो, तो पूर्वजांच्या पापांपासून मुक्त होतो. त्याला त्याच्या पूर्वजांचा आशीर्वाद मिळतो, ज्यामुळे त्याची प्रगती होते आणि त्याला सुखी जीवन लाभते.
विष्णू सहस्रार्चना केल्याने पूर्वजांना मोक्ष प्राप्त होतो. अशांत लोकांना भगवान हरीच्या कृपेने शांती मिळते.
जीवनात सुख, शांती आणि समृद्धीसाठी तुळशीच्या पानांनी श्री विष्णू सहस्रार्चना करावी.
जे अधिक मास महिन्यात श्री विष्णू सहस्रार्चना करतात, त्यांची दुःखांपासून मुक्ती होते, ते अडथळ्यांवर आणि अडचणींवर मात करतात. तसेच, त्यांना त्यांच्या जीवनाच्या शेवटी मोक्षही प्राप्त होतो.
पुराणांमध्ये अधिक मासाशी संबंधित एक कथा सांगितली आहे. नारद पुराणानुसार, जेव्हा अधिक मासाची निर्मिती झाली, तेव्हा कोणत्याही देवाने त्याचा शासक होण्याची इच्छा व्यक्त केली नाही. सर्वांनी ते अशुभ मानले. यानंतर, अधिक मास भगवान विष्णूकडे गेली आणि तिने त्यांची मदत मागितली. तेव्हा भगवान विष्णूंनी तिला स्वतःचे नाव देऊन ‘पुरुषोत्तम मास’ असे संबोधले आणि तिचा विशेष आदर केला.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: या महिन्यात जप, दान, पूजा, व्रत आणि नामस्मरण केल्यास विशेष पुण्यप्राप्ती होते, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: तुळस भगवान विष्णूंना प्रिय मानली जाते. त्यामुळे अधिक मासात तुळशी पूजनाला विशेष धार्मिक महत्त्व दिले जाते.
Ans: तुळशीसमोर दीप लावणे, पाणी अर्पण करणे, विष्णू मंत्र जप, प्रदक्षिणा घालणे, तुळशी पूजन करणे