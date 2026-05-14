Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

PM Modi: वादळ येत आहे, पण भारत सज्ज! मोदींनी UAEमध्ये गाडलं ‘ऊर्जा संकटाचं’ भूत, भारत होईल चिंतामुक्त; पाहा नेमकं काय घडलं?

Modi UAE Visit: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १५ ते २० मे २०२६ या कालावधीत संयुक्त अरब अमिरात (UAE) आणि चार युरोपीय देशांच्या महत्त्वपूर्ण दौऱ्यावर आहेत. LPGच्या तुटवड्यावर तोडगा काढण्यासाठी ऐतिहासिक करार केले जातील.

Updated On: May 14, 2026 | 08:47 AM
pm modi uae visit may 2026 lpg energy pact europe tour ai

पंतप्रधान मोदींनी युएईमध्ये एका मोठ्या ऊर्जा करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे देशांतर्गत सिलेंडर पुरवठा सुधारणार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • ऊर्जा संकट दूर होणार
  • द्विपक्षीय भागीदारीचा नवा अध्याय
  • युरोपची मोठी साथ

PM Modi UAE Visit May 2026 : जागतिक स्तरावर इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे रक्ताचा सडा पडत असताना, दुसरीकडे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी देशाच्या सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी ‘मिशन ऊर्जा’ हाती घेतले आहे. १५ मे पासून पंतप्रधान मोदी पाच देशांच्या ऐतिहासिक दौऱ्यावर रवाना होत आहेत. या दौऱ्याचा पहिला टप्पा संयुक्त अरब अमिराती (UAE) असून, येथे होणारे करार थेट भारतातील गृहिणींच्या स्वयंपाकघराशी संबंधित आहेत. इराण युद्धामुळे जागतिक बाजारात एलपीजी आणि कच्च्या तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला असला, तरी मोदींच्या या दौऱ्यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा आता ‘लोखंडी’ होणार आहे.

युएईमध्ये ‘एलपीजी’चा मेगा प्लॅन आणि ऐतिहासिक करार

पंतप्रधान मोदी आणि युएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायद अल नाहयान यांच्यात होणारी भेट ही केवळ औपचारिक नसून ती भारताच्या भविष्यातील गरजांशी जोडलेली आहे. युएईने नुकताच ओपेक+ मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भारताला आता ‘थेट’ करार करण्याची मोठी संधी मिळाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत आणि युएईमध्ये द्रवीकृत पेट्रोलियम वायू (LPG) आणि सामरिक पेट्रोलियम साठ्यांबाबत (Strategic Petroleum Reserve) मोठे करार होणार आहेत. याचा अर्थ असा की, जर इराण युद्धामुळे जगाचा तेल पुरवठा विस्कळीत झाला, तरी युएईकडून भारताला सवलतीच्या दरात आणि विनाअडथळा गॅस आणि तेल मिळत राहील.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : WarThreat: ‘आता मुंबई लक्ष्य, युद्ध सीमेवर नाही, तर भारताच्या…!’ असीम मुनीर पुन्हा भारताविरुद्ध भुंकला, योजनेचा अजब उलगडा

सामरिक भागीदारी: व्यापार आणि गुंतवणुकीचा महापूर

युएई हा भारताचा तिसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. गेल्या २५ वर्षांत युएईने भारतात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. मोदींच्या या दौऱ्यात ही भागीदारी अधिक घट्ट केली जाणार आहे. विशेषतः पायाभूत सुविधा (Infrastructure) आणि ऊर्जा क्षेत्रात युएई आपली गुंतवणूक वाढवणार आहे. युएईमध्ये राहणाऱ्या ४५ लाख भारतीयांच्या कल्याणासाठी देखील पंतप्रधान मोदी यावेळी विशेष चर्चा करणार आहेत. आखाती देशातील भारतीय समुदायासाठी हा दौरा अत्यंत अभिमानास्पद आणि सुरक्षिततेची खात्री देणारा ठरणार आहे.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nepal-India Border : भारतासमोर नमले बालेन सरकार? 30 दिवसांच्या मर्यादेचं सत्य आलं समोर; ‘असा’ असेल बॉर्डरवर नवा नियम

युरोप दौरा: हरित तंत्रज्ञान आणि एआय (AI) चा नवा काळ

युएईनंतर पंतप्रधान मोदी युरोपमधील चार महत्त्वाच्या देशांना – नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटली – भेट देणार आहेत. हा दौरा भारताला केवळ ऊर्जा क्षेत्रातच नाही, तर तंत्रज्ञान क्षेत्रातही महासत्ता बनवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या देशांसोबत ‘ग्रीन हायड्रोजन’, ‘क्लीन एनर्जी’ आणि ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI) या विषयांवर मोठे सामंजस्य करार होणार आहेत. भारतीय युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञान भारतात आणणे, हा या युरोप दौऱ्याचा मुख्य उद्देश आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पंतप्रधान मोदींच्या युएई दौऱ्यामुळे एलपीजीच्या किमती कमी होतील का?

    Ans: होय, युएईसोबत थेट ऊर्जा करार झाल्यामुळे आणि पुरवठा साखळी मजबूत झाल्यामुळे देशांतर्गत गॅस पुरवठा सुधारेल आणि किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल.

  • Que: हा दौरा कोणत्या तारखेला होणार आहे?

    Ans: पंतप्रधान मोदी १५ ते २० मे २०२६ या कालावधीत पाच देशांच्या दौऱ्यावर असणार आहेत.

  • Que: युएईने ओपेक+ का सोडले आणि त्याचा भारताला काय फायदा?

    Ans: युएईने स्वतःच्या आर्थिक हितासाठी ओपेक+ सोडले आहे. यामुळे भारत आता युएईसोबत थेट आणि स्वस्त दरात ऊर्जेचे व्यवहार करू शकणार आहे.

Web Title: Pm modi uae visit may 2026 lpg energy pact europe tour ai

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 08:47 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PM Modi : भारताचा सर्वात मोठा सांस्कृतिक विजय! नेदरलँड्सने PM मोदींना परत केला 1000 वर्षांनंतर चोळ साम्राज्याचा ‘हा’ अमूल्य ठेवा
1

PM Modi : भारताचा सर्वात मोठा सांस्कृतिक विजय! नेदरलँड्सने PM मोदींना परत केला 1000 वर्षांनंतर चोळ साम्राज्याचा ‘हा’ अमूल्य ठेवा

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन
2

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद
3

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?
4

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मराठी इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई यांची जयंती; जाणून घ्या १७ मे चा इतिहास

मराठी इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई यांची जयंती; जाणून घ्या १७ मे चा इतिहास

May 17, 2026 | 08:42 AM
Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती

Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती

May 17, 2026 | 08:33 AM
World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय ‘हा’ सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला

World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय ‘हा’ सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला

May 17, 2026 | 08:30 AM
माझं स्वप्नातलं मंदिर, 40 वर्षांत व्यक्तीने एकट्याने बनवलं हुबेहूब Dream Temple; कुठे आहे ते जाणून घ्या

माझं स्वप्नातलं मंदिर, 40 वर्षांत व्यक्तीने एकट्याने बनवलं हुबेहूब Dream Temple; कुठे आहे ते जाणून घ्या

May 17, 2026 | 08:30 AM
Numberlogy: अधिक महिन्याच्या सुरुवातीला या मुलांकाच्या लोकांना होईल अपेक्षित फायदा

Numberlogy: अधिक महिन्याच्या सुरुवातीला या मुलांकाच्या लोकांना होईल अपेक्षित फायदा

May 17, 2026 | 08:30 AM
Sangli Crime: सांगलीत खळबळ! मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या शिक्षणतज्ज्ञाचा रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला मृतदेह

Sangli Crime: सांगलीत खळबळ! मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या शिक्षणतज्ज्ञाचा रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला मृतदेह

May 17, 2026 | 08:26 AM
मुंबईची तहान भागणार! समुद्राचे पाणी गोड होणार; मनोरी समुद्रजल निःक्षारीकरण प्रकल्पाला अखेर CRZ ची मंजुरी

मुंबईची तहान भागणार! समुद्राचे पाणी गोड होणार; मनोरी समुद्रजल निःक्षारीकरण प्रकल्पाला अखेर CRZ ची मंजुरी

May 17, 2026 | 08:16 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM