PM Modi: वादळ येत आहे, पण भारत सज्ज! मोदींनी UAEमध्ये गाडलं ‘ऊर्जा संकटाचं’ भूत, भारत होईल चिंतामुक्त; पाहा नेमकं काय घडलं?

PM Modi UAE Visit May 2026 : जागतिक स्तरावर इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे रक्ताचा सडा पडत असताना, दुसरीकडे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी देशाच्या सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी ‘मिशन ऊर्जा’ हाती घेतले आहे. १५ मे पासून पंतप्रधान मोदी पाच देशांच्या ऐतिहासिक दौऱ्यावर रवाना होत आहेत. या दौऱ्याचा पहिला टप्पा संयुक्त अरब अमिराती (UAE) असून, येथे होणारे करार थेट भारतातील गृहिणींच्या स्वयंपाकघराशी संबंधित आहेत. इराण युद्धामुळे जागतिक बाजारात एलपीजी आणि कच्च्या तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला असला, तरी मोदींच्या या दौऱ्यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा आता ‘लोखंडी’ होणार आहे.
पंतप्रधान मोदी आणि युएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायद अल नाहयान यांच्यात होणारी भेट ही केवळ औपचारिक नसून ती भारताच्या भविष्यातील गरजांशी जोडलेली आहे. युएईने नुकताच ओपेक+ मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भारताला आता ‘थेट’ करार करण्याची मोठी संधी मिळाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत आणि युएईमध्ये द्रवीकृत पेट्रोलियम वायू (LPG) आणि सामरिक पेट्रोलियम साठ्यांबाबत (Strategic Petroleum Reserve) मोठे करार होणार आहेत. याचा अर्थ असा की, जर इराण युद्धामुळे जगाचा तेल पुरवठा विस्कळीत झाला, तरी युएईकडून भारताला सवलतीच्या दरात आणि विनाअडथळा गॅस आणि तेल मिळत राहील.
युएई हा भारताचा तिसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. गेल्या २५ वर्षांत युएईने भारतात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. मोदींच्या या दौऱ्यात ही भागीदारी अधिक घट्ट केली जाणार आहे. विशेषतः पायाभूत सुविधा (Infrastructure) आणि ऊर्जा क्षेत्रात युएई आपली गुंतवणूक वाढवणार आहे. युएईमध्ये राहणाऱ्या ४५ लाख भारतीयांच्या कल्याणासाठी देखील पंतप्रधान मोदी यावेळी विशेष चर्चा करणार आहेत. आखाती देशातील भारतीय समुदायासाठी हा दौरा अत्यंत अभिमानास्पद आणि सुरक्षिततेची खात्री देणारा ठरणार आहे.
🌍🇮🇳 Amid the West Asia crisis, rising oil volatility, and intensifying global trade realignments, Narendra Modi will embark on a high-stakes five-nation tour covering the United Arab Emirates, the Netherlands, Sweden, Norway, and Italy from May 15–20. ▪️ The UAE leg comes at a… pic.twitter.com/6TVbBZ7lYh — New Order with Afshin Rattansi (@NewOrder_TV) May 12, 2026
युएईनंतर पंतप्रधान मोदी युरोपमधील चार महत्त्वाच्या देशांना – नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटली – भेट देणार आहेत. हा दौरा भारताला केवळ ऊर्जा क्षेत्रातच नाही, तर तंत्रज्ञान क्षेत्रातही महासत्ता बनवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या देशांसोबत ‘ग्रीन हायड्रोजन’, ‘क्लीन एनर्जी’ आणि ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI) या विषयांवर मोठे सामंजस्य करार होणार आहेत. भारतीय युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञान भारतात आणणे, हा या युरोप दौऱ्याचा मुख्य उद्देश आहे.
Ans: होय, युएईसोबत थेट ऊर्जा करार झाल्यामुळे आणि पुरवठा साखळी मजबूत झाल्यामुळे देशांतर्गत गॅस पुरवठा सुधारेल आणि किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल.
Ans: पंतप्रधान मोदी १५ ते २० मे २०२६ या कालावधीत पाच देशांच्या दौऱ्यावर असणार आहेत.
Ans: युएईने स्वतःच्या आर्थिक हितासाठी ओपेक+ सोडले आहे. यामुळे भारत आता युएईसोबत थेट आणि स्वस्त दरात ऊर्जेचे व्यवहार करू शकणार आहे.