75 टक्के गुण मिळूनही दहावीच्या विद्यार्थिनीची आत्महत्या; घरी कोणी नसल्याची संधी साधली अन्...

रामटेक : नुकताच जाहीर झालेल्या दहावीच्या परीक्षेत ७५ टक्के गुण मिळवलेल्या १६ वर्षीय विद्यार्थिनीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही धक्कादायक घटना रामटेकजवळील शीतलवाडी येथील शिवनगर परिसरात मंगळवारी सकाळी उघडकीस आली. कावेरी कमलाकर बोरसे असे मृत विद्यार्थिनीचे नाव असून, या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कावेरी ही मनसर येथील प्रोव्हिडन्स विद्यालयाची विद्यार्थिनी होती. नुकत्याच लागलेल्या दहावीच्या निकालात तिला ७५ टक्के गुण मिळाले होते. तिचे वडील सैन्यात कार्यरत असून, ते सकाळी ड्युटीवर गेले होते. तर आई तालुका कृषी विभागात कार्यरत असल्याने त्या शेतभेटीसाठी बाहेर गेल्या होत्या. घरात कावेरी एकटीच होती. याच दरम्यान सकाळी सुमारे ८ ते ८.३० वाजण्याच्या सुमारास तिने घरातील बाथरूममध्ये ओढणीच्या सहाय्याने गळफास घेत आत्महत्या केली.
दरम्यान, सकाळी दूधवाला घरी आल्यानंतर बराच वेळ दरवाजा न उघडल्याने शंका आली. त्यानंतर बाथरूमचा दरवाजा उघडण्यात आला असता कावेरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आली. तिला तातडीने खाली उतरवण्यात आले. मात्र, तोपर्यंत तिचा मृत्यू झाला होता. घटनेची माहिती मिळताच रामटेक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रामटेक उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला.
बोरसे कुटुंब चार दिवसांपूर्वीच रामटेकला
मूळचे धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथील असलेले बोरसे कुटुंब चार दिवसांपूर्वीच रामटेक येथे आले होते. कावेरीला दोन बहिणी असून त्या मूळ गावीच थांबल्या होत्या. कावेरी मात्र आई-वडिलांसोबत रामटेकला आली होती.
बेडवर निपचित पडलेलं शरीर अन् अंगावर जखमांचे व्रण… लाखोंचा हुंडा घेऊन पतीने रचला पत्नीच्या हत्येचा कट
पतीने केली पत्नीची हत्या
दुसऱ्या एका घटनेत, आंध्र प्रदेशच्या विशाखापट्टणममधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. लग्नाच्या अवघ्या दोन महिन्यांनंतरच पत्नीचा संशयास्पद मृत्यू झाला ज्यानंतर संपूर्ण परिसरात एकच गोंधळ उडाला. श्रीकाकुलममध्ये राहणाऱ्या तेजश्रीचे दोन महिन्यांआधी विशाखापट्टणममधील अरगोलू येथील निवासी दप्पा सोमेश्वर राव याच्याशी लग्न झाले होते. पतीने पैशांच्या हव्यासापोटी पत्नीची निघृण हत्या केली आणि नंतर तिने आत्महत्या केल्याचे सर्वांना भासवले. माहितीनुसार, तिच्या शरीरावर मिळालेल्या जखमांवरुन हत्येचा हा कट उघडकीस आला.