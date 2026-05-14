Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • 10th Standard Student Commits Suicide Incident In Ramtek Nagpur

75 टक्के गुण मिळूनही दहावीच्या विद्यार्थिनीची आत्महत्या; घरी कोणी नसल्याची संधी साधली अन्…

सकाळी दूधवाला घरी आल्यानंतर बराच वेळ दरवाजा न उघडल्याने शंका आली. त्यानंतर बाथरूमचा दरवाजा उघडण्यात आला असता कावेरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आली. तिला तातडीने खाली उतरवण्यात आले.

Updated On: May 14, 2026 | 08:17 AM
75 टक्के गुण मिळूनही दहावीच्या विद्यार्थिनीची आत्महत्या; घरी कोणी नसल्याची संधी साधली अन्...

75 टक्के गुण मिळूनही दहावीच्या विद्यार्थिनीची आत्महत्या; घरी कोणी नसल्याची संधी साधली अन्... (File Photo : Suicide)

Follow Us:
Follow Us:

रामटेक : नुकताच जाहीर झालेल्या दहावीच्या परीक्षेत ७५ टक्के गुण मिळवलेल्या १६ वर्षीय विद्यार्थिनीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही धक्कादायक घटना रामटेकजवळील शीतलवाडी येथील शिवनगर परिसरात मंगळवारी सकाळी उघडकीस आली. कावेरी कमलाकर बोरसे असे मृत विद्यार्थिनीचे नाव असून, या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, कावेरी ही मनसर येथील प्रोव्हिडन्स विद्यालयाची विद्यार्थिनी होती. नुकत्याच लागलेल्या दहावीच्या निकालात तिला ७५ टक्के गुण मिळाले होते. तिचे वडील सैन्यात कार्यरत असून, ते सकाळी ड्युटीवर गेले होते. तर आई तालुका कृषी विभागात कार्यरत असल्याने त्या शेतभेटीसाठी बाहेर गेल्या होत्या. घरात कावेरी एकटीच होती. याच दरम्यान सकाळी सुमारे ८ ते ८.३० वाजण्याच्या सुमारास तिने घरातील बाथरूममध्ये ओढणीच्या सहाय्याने गळफास घेत आत्महत्या केली.

दरम्यान, सकाळी दूधवाला घरी आल्यानंतर बराच वेळ दरवाजा न उघडल्याने शंका आली. त्यानंतर बाथरूमचा दरवाजा उघडण्यात आला असता कावेरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आली. तिला तातडीने खाली उतरवण्यात आले. मात्र, तोपर्यंत तिचा मृत्यू झाला होता. घटनेची माहिती मिळताच रामटेक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रामटेक उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला.

बोरसे कुटुंब चार दिवसांपूर्वीच रामटेकला

मूळचे धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथील असलेले बोरसे कुटुंब चार दिवसांपूर्वीच रामटेक येथे आले होते. कावेरीला दोन बहिणी असून त्या मूळ गावीच थांबल्या होत्या. कावेरी मात्र आई-वडिलांसोबत रामटेकला आली होती.

बेडवर निपचित पडलेलं शरीर अन् अंगावर जखमांचे व्रण… लाखोंचा हुंडा घेऊन पतीने रचला पत्नीच्या हत्येचा कट

पतीने केली पत्नीची हत्या

दुसऱ्या एका घटनेत, आंध्र प्रदेशच्या विशाखापट्टणममधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. लग्नाच्या अवघ्या दोन महिन्यांनंतरच पत्नीचा संशयास्पद मृत्यू झाला ज्यानंतर संपूर्ण परिसरात एकच गोंधळ उडाला. श्रीकाकुलममध्ये राहणाऱ्या तेजश्रीचे दोन महिन्यांआधी विशाखापट्टणममधील अरगोलू येथील निवासी दप्पा सोमेश्वर राव याच्याशी लग्न झाले होते. पतीने पैशांच्या हव्यासापोटी पत्नीची निघृण हत्या केली आणि नंतर तिने आत्महत्या केल्याचे सर्वांना भासवले. माहितीनुसार, तिच्या शरीरावर मिळालेल्या जखमांवरुन हत्येचा हा कट उघडकीस आला.

Web Title: 10th standard student commits suicide incident in ramtek nagpur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 08:17 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

दुसऱ्या लग्नाला विरोध; संतापलेल्या माजी सैनिक वडिलांनी मुलावर झाडली गोळी, नंतर स्वतःलाही संपवलं
1

दुसऱ्या लग्नाला विरोध; संतापलेल्या माजी सैनिक वडिलांनी मुलावर झाडली गोळी, नंतर स्वतःलाही संपवलं

प्रेयसीचे लग्न ठरताच प्रियकराचा संताप; लग्न मंडपावरच फेकला चक्क पेट्रोल बॉम्ब अन् नंतर…
2

प्रेयसीचे लग्न ठरताच प्रियकराचा संताप; लग्न मंडपावरच फेकला चक्क पेट्रोल बॉम्ब अन् नंतर…

Nagpur Crime: नागपुरात वासनांध विकृतीचा कळस! मुलानेच केला सावत्र आईवर अत्याचार
3

Nagpur Crime: नागपुरात वासनांध विकृतीचा कळस! मुलानेच केला सावत्र आईवर अत्याचार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
75 टक्के गुण मिळूनही दहावीच्या विद्यार्थिनीची आत्महत्या; घरी कोणी नसल्याची संधी साधली अन्…

75 टक्के गुण मिळूनही दहावीच्या विद्यार्थिनीची आत्महत्या; घरी कोणी नसल्याची संधी साधली अन्…

May 14, 2026 | 08:17 AM
Pune News : रुग्णालयाच्या टॉयलेटमध्ये आढळली बॉम्बसदृश वस्तू; हडपसर परिसरात एकच खळबळ

Pune News : रुग्णालयाच्या टॉयलेटमध्ये आढळली बॉम्बसदृश वस्तू; हडपसर परिसरात एकच खळबळ

May 14, 2026 | 07:46 AM
Chihuahua Appreciation Day: जगातील सर्वात इवल्याशा पण ‘स्वॅग’मध्ये राहणाऱ्या चिवावा कुत्र्यांचा आज आहे खास दिवस; वाचा रंजक माहिती

Chihuahua Appreciation Day: जगातील सर्वात इवल्याशा पण ‘स्वॅग’मध्ये राहणाऱ्या चिवावा कुत्र्यांचा आज आहे खास दिवस; वाचा रंजक माहिती

May 14, 2026 | 07:30 AM
Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

May 14, 2026 | 07:05 AM
उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

May 14, 2026 | 07:00 AM
कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

May 14, 2026 | 04:15 AM
चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

May 14, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM