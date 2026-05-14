Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

ज्योतिषशास्त्रानुसार, मे महिन्याचा गुरु प्रदोष व्रत गुरुवार, १४ मे रोजी पाळला जाणार आहे. या दिवशी चंद्र अश्विनी नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. केतूच्या प्रभावाखाली असल्याचे मानले जाते. चंद्र १४ मे रोजी रात्री १०:३३ वाजता अश्विनी नक्षत्रात प्रवेश करेल आणि १५ मे रोजी रात्री ८:१४ पर्यंत तेथेच राहील. ज्योतिषशास्त्रानुसार, हा चंद्र नक्षत्र बदल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, कारण त्याचा काही राशींच्या लोकांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. करिअर, व्यवसाय, आर्थिक आणि वैयक्तिक जीवनात महत्त्वपूर्ण आणि शुभ बदल घडून येणार आहे. चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या लोकांना होणार फायदा ते जाणून घ्या
अश्विनी नक्षत्रातील चंद्राचे हे संक्रमण मेष राशीच्या लोकांसाठी शुभ राहणार आहे. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होऊ शकतात आणि नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याची शक्यता आहे. करिअरमध्ये प्रगती होईल. तुम्ही नवीन संबंध निर्माण कराल, ज्यामुळे तुमच्या व्यवसायाला आर्थिक फायदा होऊ शकतो. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल आणि करिअरशी संबंधित समस्या हळूहळू कमी होतील.
हा काळ मिथुन राशीसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतो. अडकलेले किंवा गमावलेले पैसे परत मिळण्याची दाट शक्यता आहे. तुमचे कुटुंब तुमचा आदर वाढवेल आणि तुम्हाला मानसिक शांती मिळेल. महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी देखील हा एक चांगला काळ आहे. घरातील वातावरण सुखद असेल आणि तुम्हाला अधिक संतुलित वाटेल.
सिंह राशींच्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील. नवीन यश आणि संधी घेऊन येऊ शकते. दीर्घकाळापासूनची इच्छा पूर्ण होऊ शकते. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्यामुळे गोष्टी सोप्या होतील. पदोन्नती किंवा पगारवाढीचीही चिन्हे आहेत. व्यवसायात नवीन योजना सुरू करण्यासाठी हा काळ अनुकूल असेल आणि नफा मिळण्याची शक्यता आहे.
धनु राशींसाठी हा काळ चांगला राहील. आदर आणि प्रगती घेऊन येऊ शकतो. तुमचा सामाजिक दर्जा वाढेल आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. नात्यांमधील गैरसमज दूर होऊन ती अधिक दृढ होऊ शकतात. व्यवसायाच्या विस्तारासाठी आणि उत्पन्नाच्या नवीन स्रोतांसाठी संधी उपलब्ध होतील. प्रवास करणेही शक्य आहे, जे फायदेशीर ठरू शकते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो, त्याला चंद्र संक्रमण किंवा चंद्र गोचर म्हटले जाते.
Ans: धार्मिक आणि ज्योतिष मान्यतानुसार या काळातील ग्रहस्थिती मानसिक, आर्थिक आणि कौटुंबिक जीवनावर प्रभाव टाकू शकते.
Ans: ज्योतिष श्रद्धेनुसार योग्य ग्रहयोगांमुळे आत्मविश्वास, आर्थिक संधी आणि मानसिक शांतता वाढू शकते.