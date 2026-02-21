Bigg Boss Marathi 6 : अभिजित बिचूकलेंची घरात एंट्री? नवीन Wild Card की आणखीन काही? Bigg Boss चा नवा प्रोमो

काय आहे प्रोमोमध्ये?
बिग बॉस मराठीने सोशल मीडिया हँडलवर प्रोमो शेअर केला आहे. या प्रोमोमध्ये घरामध्ये आता नवीन वाईल्ड कार्ड सदस्य येणार असल्याचे कळून येत आहे. प्रोमोमध्ये नमूद केले आहे की, “अस्सल स्वॅग, कडक Vibe, Look झकास, मराठमोळा खास… फक्त तुमच्यासाठी”. हे सगळं वाचून आणि पुढे “महाराष्ट्राचा तुफान!” अशी उपमा लक्षात घेऊन हे नक्कीच अभिजित बिचकुळेंविषयी असावे असं अनेकांना वाटत आहे कारण गेल्या काही दिवसांपासून बिग बॉस प्रेक्षकांनी सोशल मीडियावर मागणी धरली आहे की “आम्हाला वाईल्ड कार्ड म्हणून घरात अभिजित बिचुकले हवे आहेत, त्यामुळे बिग बॉसच्या या प्रोमोमध्ये “फक्त तुमच्यासाठी…” अशा ओळीवरून हा स्पर्धक नक्कीच अभिजित बिचुकले असणार अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
तसेच बिग बॉसच्या या प्रोमोखाली “महाराष्ट्राच्या मातीतलं, अस्सल मराठमोळं! येतंय महाराष्ट्राचं तुफान लवकरच…” असे कॅप्शन देण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांनी अभिजित बिचूकलेंची शक्यता जरी वर्तवली असली तरी तो स्पर्धक नक्की आहे तरी कोण? याचे उत्तर लवकरच मिळणार आहे.