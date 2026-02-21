Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Bigg Boss Marathi 6 : अभिजित बिचूकलेंची घरात एंट्री? नवीन Wild Card की आणखीन काही? Bigg Boss चा नवा प्रोमो

Bigg Boss Marathi Season 6 मध्ये नव्या वाइल्ड कार्ड एंट्रीची चर्चा रंगली आहे. अलीकडेच Rakhi Sawant घरात आल्याने वातावरण अधिक रंगतदार झाले होते.

Updated On: Feb 21, 2026 | 03:35 PM
Bigg Boss Marathi 6 : अभिजित बिचूकलेंची घरात एंट्री? नवीन Wild Card की आणखीन काही? Bigg Boss चा नवा प्रोमो
  • Wild Card सदस्यांची एंट्री होणार की काय?
  • “अस्सल स्वॅग, कडक Vibe, Look झकास, मराठमोळा खास… फक्त तुमच्यासाठी”.
  • “महाराष्ट्राच्या मातीतलं, अस्सल मराठमोळं! येतंय महाराष्ट्राचं तुफान लवकरच…”
बिग बॉस मराठी पर्व ६ वे दररोज नवनवीन वळणे घेत आहेत. दोन आठवड्यांपूर्वीच राखी सावंतने घरात एंट्री घेतली होती आणि घरात एक वेगळेच वातावरण पाहायला मिळाले. राखीने तिचे सगळे रूपं त्या घरात दाखवले. कधी राखीने त्यांना खळखळून हसवले तर कधी राखीने त्यांना भांडणात रडवले. कधी राखीने त्यांच्यात वादाची ठिणगी लावली तर कधी राखीने त्यांना खेळण्यास प्रवृत्त केले. राखी स्वतः खिळखिळून हसली, भावुक होऊन रडली, सत्यासाठी लढली पण तितक्याच जोमात मनोरंजनही केले. अशामध्ये घरात आणखीन एका Wild Card सदस्यांची एंट्री होणार की काय? असा प्रोमो समोर आला आहे.

Ahan Shettyचा ‘वंदे मातरम कोस्टल सायक्लोथॉन 2026’मध्ये सहभाग; Central Industrial Security Forceच्या उपक्रमाला पाठिंबा

काय आहे प्रोमोमध्ये?

बिग बॉस मराठीने सोशल मीडिया हँडलवर प्रोमो शेअर केला आहे. या प्रोमोमध्ये घरामध्ये आता नवीन वाईल्ड कार्ड सदस्य येणार असल्याचे कळून येत आहे. प्रोमोमध्ये नमूद केले आहे की, “अस्सल स्वॅग, कडक Vibe, Look झकास, मराठमोळा खास… फक्त तुमच्यासाठी”. हे सगळं वाचून आणि पुढे “महाराष्ट्राचा तुफान!” अशी उपमा लक्षात घेऊन हे नक्कीच अभिजित बिचकुळेंविषयी असावे असं अनेकांना वाटत आहे कारण गेल्या काही दिवसांपासून बिग बॉस प्रेक्षकांनी सोशल मीडियावर मागणी धरली आहे की “आम्हाला वाईल्ड कार्ड म्हणून घरात अभिजित बिचुकले हवे आहेत, त्यामुळे बिग बॉसच्या या प्रोमोमध्ये “फक्त तुमच्यासाठी…” अशा ओळीवरून हा स्पर्धक नक्कीच अभिजित बिचुकले असणार अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

Riteish Deshmukh च्या ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाचा पहिला लूक प्रदर्शित; ‘छावा’ फेम Vicky Kaushal च्या कमेंटने वेधलं लक्ष

तसेच बिग बॉसच्या या प्रोमोखाली “महाराष्ट्राच्या मातीतलं, अस्सल मराठमोळं! येतंय महाराष्ट्राचं तुफान लवकरच…” असे कॅप्शन देण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांनी अभिजित बिचूकलेंची शक्यता जरी वर्तवली असली तरी तो स्पर्धक नक्की आहे तरी कोण? याचे उत्तर लवकरच मिळणार आहे.

Published On: Feb 21, 2026 | 03:35 PM

