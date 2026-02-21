37 वर्षांनंतर Sargun Mehta होणार आई? Ravi Dubey च्या घरी येणार छोटा पाहुणा, सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

अभिनेता रवी दुबे आणि सरगुन मेहता हे टीव्ही इंडस्ट्रीतील सर्वात लोकप्रिय आणि प्रिय जोडप्यांपैकी एक आहेत. ते अनेकदा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असतात. आता, जवळजवळ १२ वर्षांच्या लग्नानंतर, सरगुन आणि रवी पुन्हा एकदा गरोदरपणाच्या अटकळांमुळे चर्चेचा विषय बनले आहेत. सरगुन आणि रवी दुबे यांनी २०१३ मध्ये लग्न केले आणि त्यांच्या व्यावसायिक यश आणि मजबूत नात्यामुळे ते सतत चर्चेत राहिले आहेत. आता, हे जोडपं पुन्हा एकदा गरोदरपणाच्या अफवांमुळे चर्चेत आहे. या जोडप्याने अद्याप या अफवांवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
टेलि क्रिएट्सने शेअर केलेल्या सोशल मीडिया पोस्टनुसार, १२ वर्षांच्या लग्नानंतर सरगुन मेहता आणि रवी दुबे हे त्यांच्या पहिल्या मुलाची अपेक्षा करत आहेत. जर हे वृत्त खरे ठरले तर हे जोडपे लग्नाच्या दशकाहून अधिक काळानंतर पालक होतील. पण रवी दुबे किंवा सरगुन मेहता या दोघांनीही या वृत्तांना प्रतिसाद दिलेला नाही. या जोडप्याने आतापर्यंत कोणतीही माहिती दिली नाहीये.
सरगुनच्या गरोदरपणाच्या अफवा यापूर्वीही समोर आल्या आहेत. सरगुन मेहता गर्भवती असल्याची ही पहिलीच वेळ नसली तरी, तिच्याभोवती अशाच प्रकारच्या अफवांनी वेढले गेले आहे. रवी आणि सरगुन बिग बॉस १९ मध्ये त्यांच्या “ज्युलिएट जट्ट दी” या शोच्या प्रमोशनसाठी आले होते तेव्हा सरगुन आणि रवी पालक बनल्याच्या अफवा वाढल्या होत्या. त्यांच्या टीव्हीवरील उपस्थितीनंतर, दोघांनाही हॉस्पिटलच्या बाहेर दिसले होते, ज्यामुळे चाहत्यांना असा अंदाज आला की हे जोडपे लवकरच काही चांगली बातमी सांगणार आहे. या अफवा केवळ अफवा ठरल्या.
रवी आणि सरगुनच्या प्रेमकहाणीबद्दल बोलायचे झाले तर, त्यांची पहिली भेट ‘१२/२४ करोल बाग’ च्या सेटवर झाली होती आणि येथूनच त्यांची प्रेमकहाणी सुरू झाली. या मालिकेत त्यांनी एका ऑनस्क्रीन जोडप्याची भूमिका साकारली. त्यांचा ऑनस्क्रीन प्रेमकहाणी लवकरच खऱ्या आयुष्यात प्रेमात बदलली, जरी त्यांनी त्यांचे नाते बराच काळ गुप्त ठेवले. त्यानंतर रवीने ‘नच बलिये ५’ दरम्यान सरगुनला प्रपोज केले आणि ७ डिसेंबर २०१३ रोजी त्यांनी लग्न केले.
कामाच्या बाबतीत, सरगुन मेहता पंजाबच्या सर्वात यशस्वी स्टारपैकी एक बनली आहे, तर रवी दुबे देखील त्याच्या करिअरमध्ये व्यस्त आहे. अनेक हिट टीव्ही शो आणि वेब सिरीजनंतर, तो आता रणबीर कपूर अभिनीत “रामायण” मध्ये दिसणार आहे. या बहुप्रतिक्षित चित्रपटात तो “लक्ष्मण” ची भूमिका साकारत आहे.