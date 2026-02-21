Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
KHxRK Teaser Out: खरा हिरो कोण? रजनीकांत-कमल हासन 47 वर्षांनंतर एकत्र, चाहत्यांचा उत्साह शिगेला

अखेर तो क्षण आला आहे ज्याची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत होते. ४७ वर्षांनंतर हे दोन्ही दाक्षिणात्य सुपरस्टार पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर एकत्र दिसणार आहेत

Updated On: Feb 21, 2026 | 03:40 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

सुपरस्टार रजनीकांत आणि कमल हासन यांची बऱ्याच काळापासून चाहते वाट पाहत होते. जवळ जवळ ४७ वर्षांनंतर हे दोन्ही दाक्षिणात्य सुपरस्टार पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर एकत्र दिसणार आहेत रजनीकांत आणि कमल हासन हे नेल्सनच्या ‘केएच एक्स आरके’ चित्रपटात मोठ्या पडद्यावर एकत्र दिसणार आहेत. चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी २१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी चित्रपटाचा अधिकृत प्रोमो रिलीज केला आहे, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये आनंदाची लाट निर्माण झाली आहे. नेटकऱ्यांनी कमल हासन आणि रजनीकांत स्टारर केएच एक्स आरके या चित्रपटाबद्दल उत्साह व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे.

कमल हासन आणि रजनीकांत यांनी शेवटचा १९७९ मध्ये आलेल्या “अल्लाउद्दीनम अल्भुथा विलाक्कुम” या चित्रपटात एकत्र काम केले होते, ज्याला प्रेक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. चाहत्यांना या चित्रपटानंतर लवकरच ही सुपरस्टार जोडी पुन्हा एकत्र येईल अशी आशा होती, परंतु ते होण्यासाठी ४७ वर्षे लागली. म्हणूनच, त्यांच्या चाहत्यांसाठी हे पुनर्मिलन विशेष महत्त्वाचे आहे.

तीन मिनिटे, ४६ सेकंदांच्या या टीझरमध्ये कमल हासन आणि रजनीकांत रेट्रो लूक परिधान करण्यापूर्वी त्यांच्या पोशाखांचा आणि अॅक्सेसरीजचा विचार करताना दिसत आहेत. ते वेगवेगळ्या हॉटेलच्या खोल्यांमधून बाहेर पडतात आणि त्यानंतर हलकीफुलक्या गप्पा होतात. प्रोमोमध्ये बबलू यांनी लिहिलेले, चिंटूने गायलेले आणि अनिरुद्ध यांनी संगीतबद्ध केलेले “आजा राजा” हे गाणे आहे.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला, चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी पहिले पोस्टर रिलीज केले, ज्यामुळे कमल हासन आणि रजनीकांत यांच्या चाहत्यांना उत्साह मिळाला. त्यांनी केएच एक्स आरके टीझरच्या रिलीज डेटची घोषणाही केली.

 

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
कमल हासन आणि रजनीकांत यांना एकत्र पाहून चाहते आनंदित झाले आहेत. अनेकांनी टीझरवर प्रतिक्रिया देऊन त्यांचा उत्साह व्यक्त केला.
या टीझरवर अनेकांनी कमेंट्स केल्या आहेत, “एका फ्रेममध्ये दोन दिग्गज, काहीतरी मोठे घडणार आहे.” दुसऱ्याने लिहिले, “थिएटरमध्ये मोठा धमाका होणार आहे. रजनीकांत सर आणि कमल हासन, किती अद्भुत जोडी आहे.” अशा कमेंट्सद्वारे कमल हासन आणि रजनीकांतच्या चाहत्यांनी त्यांचा आनंद व्यक्त केला आहे.

Published On: Feb 21, 2026 | 03:40 PM

