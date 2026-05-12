Vish Yog: शनि आणि चंद्राच्या युतीमुळे 12 मे रोजी तयार होत विष योग, या राशींच्या वाढू शकतात अडचणी

जेव्हा कुंडलीतील कोणत्याही घरात शनि आणि चंद्र यांची युती होते, तेव्हा विष योग तयार होतो. १२ मे रोजी सायंकाळी जेव्हा चंद्र कुंभ राशीतून मीन राशीत प्रवेश करेल, तेव्हा मीन राशीत शनि-चंद्राची युती होईल, कारण शनि आधीच मीन राशीत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार शनि आणि चंद्राच्या युतीमुळे काही राशींना जीवनात संघर्ष आणि समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. या काळात आरोग्याची काळजी घ्यावी. विष योगामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे ते जाणून घ्या
चंद्र तुमच्या राशीचा स्वामी ग्रह आहे, त्यामुळे चंद्र आणि शनिची युती तुमच्यासाठी शुभ मानली जात नाही. विष योगादरम्यान, तुम्ही नशिबावर अवलंबून राहणे टाळावे; त्याऐवजी, पुढे जाण्यासाठी कठोर परिश्रम करावेत. काही लोकांना मानसिक तणावाचा सामना करावा लागू शकतो, तर तुम्हाला खोकला आणि सर्दी यांसारख्या आरोग्य समस्यांचाही अनुभव येऊ शकतो. स्वतःची काळजी घ्या आणि त्यावर उपाय म्हणून भगवान शिवाची पूजा करा, तुम्हाला लाभ मिळेल.
सिंह राशीच्या लोकांना १४ मेपर्यंत अत्यंत सावधगिरी बाळगावी लागेल. तुम्ही वाहन चालवणे टाळावे आणि गरज भासल्यास, अत्यंत सावधगिरी बाळगावी. काही लोकांना जुनाट आजारांचा पुन्हा त्रास होऊ शकतो, ज्यामुळे समस्या निर्माण होऊ शकतात. तुम्हाला आर्थिक बाबींबाबतही सावधगिरी बाळगावी लागेल. त्यावर उपाय म्हणून, गरजू लोकांना शक्य तितकी मदत करा.
विष योगाच्या निर्मितीमुळे तुम्हाला आळस येऊ शकतो आणि तुम्ही महत्त्वाची कामे पुढे ढकलू शकता. काही लोकांना या काळात पोट किंवा घशाशी संबंधित आरोग्य समस्या देखील जाणवू शकतात. स्वतःची काळजी घ्या आणि तीव्र अस्वस्थता जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. तुमच्या कौटुंबिक जीवनातील वाद टाळणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. त्यावर उपाय म्हणून, तुम्ही देवी पार्वतीची पूजा करावी.
तुमच्या राशीत विष योग तयार होईल, त्यामुळे तुम्हाला अत्यंत सावधगिरी बाळगावी लागेल. काही लोकांना सांधेदुखीचा त्रास होऊ शकतो, तर काहींना झोपेच्या कमतरतेचाही त्रास होऊ शकतो. तुम्ही तुमच्या आरोग्याबाबत निष्काळजी राहू नये, अन्यथा यामुळे गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. कुटुंबातील सदस्यांशी वाद होण्याची शक्यता आहे. त्यावर उपाय म्हणून, तुम्ही शिवलिंगाला पाणी अर्पण करावे.
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार काही विशिष्ट ग्रहस्थितीमुळे तयार होणाऱ्या अशुभ योगाला विष योग म्हटले जाते.
Ans: मानसिक तणाव, कामात अडथळे, निर्णय घेण्यात गोंधळ, आर्थिक चिंता. नातेसंबंधांमध्ये तणाव
Ans: विष योगामुळे कर्क, सिंह, तूळ आणि मीन राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी