Shani Jayanti 2026: शनि जयंतीच्या दिवशी करू नका ‘ही’ चूक, अन्यथा शनि देव होतील क्रोधित

शनिदेवाचे नाव ऐकताच लोकांच्या मनात भीती, शिस्त आणि कर्मांची जबाबदारी या गोष्टी येतात, परंतु ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनिला केवळ शिक्षा देणारा ग्रह मानले जात नाही, तर त्याला न्याय आणि संतुलनाचा देव म्हटले जाते. यामुळेच शनी जयंती हा एक अतिशय विशेष दिवस मानला जातो. लोक या दिवशी जीवनातील त्रास, ग्रहांचा प्रभाव आणि अडथळ्यांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी विशेष प्रार्थना करतात.
विशेष म्हणजे, शनि पूजेमध्ये मोहरीचे तेल, काळे तीळ आणि दिव्याचा वापर ही केवळ एक परंपरा नसून, त्याला ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्वही आहे. धार्मिक विश्वासानुसार या वस्तूंच्या योग्य वापरामुळे शनिचा अशुभ प्रभाव शांत होतो आणि जीवनात सकारात्मक बदल घडतात. शनि जयंतीला कोणते उपाय करावे जाणून घ्या
हिंदू पंचांगानुसार, शनि जयंती दरवर्षी ज्येष्ठ महिन्याच्या अमावस्येला साजरी केली जाते. अमावस्या १६ मे रोजी सकाळी ५:११ वाजता सुरू होणार आहे आणि १७ मे रोजी पहाटे १:३० वाजेपर्यंत असणार आहे. उद्यतिथीनुसार अमावस्या शनिवार, 16 मे रोजी आहे. ज्योतिषशास्त्रामध्ये हा योगायोग अत्यंत प्रभावी मानला जातो, कारण शनिवार हा स्वतः शनिदेवांचा दिवस आहे.
शनिचे नाव ऐकताच अनेकदा लोक घाबरतात, परंतु ज्योतिषशास्त्रानुसार शनि व्यक्तीला त्याच्या कर्मांचे फळ देतो. जर आयुष्यात सतत मेहनत करूनही यश मिळत नसेल, नोकरीत किंवा आर्थिक अडचणी येत असतील, तर लोक शनि दोषाबद्दल बोलू लागतात. मात्र काही ज्योतिषांच्या मते, शनि माणसाला शक्ती देतो. तो जीवनात संयम, शिस्त आणि संघर्ष शिकवतो. म्हणूनच, शनि जयंतीला पूजेसोबतच दानालाही विशेष महत्त्व दिले जाते.
शनि पूजेमध्ये मोहरीच्या तेलाचा सर्वाधिक वापर केला जातो. असे मानले जाते की मोहरीचे तेल शनि ग्रहाची अग्निमय ऊर्जा शांत करते. म्हणूनच भक्त शनि मंदिरात तेल अर्पण करतात किंवा पिंपळाच्या झाडाखाली तेलाचे दिवे लावतात. आजही गावांमध्ये आणि लहान शहरांमध्ये, लोक शनिवारी मोहरीच्या तेलाने भरलेल्या लोखंडी भांड्यात आपला चेहरा पाहतात आणि नंतर ते दान करतात. यामुळे नकारात्मक ऊर्जा आणि दृष्ट लागण्याचा प्रभाव कमी होतो, असा विश्वास आहे.
काळे तीळ हे शनिदेवाशी संबंधित सर्वात महत्त्वाच्या वस्तूंपैकी एक मानले जातात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, काळे तीळ व्यक्तीच्या मागील कर्मांचे नकारात्मक परिणाम कमी करण्यास मदत करतात. म्हणूनच, शनि जयंतीच्या दिवशी लोक काळ्या तिळाचे दान करतात, तिळाचे पाणी मिसळून स्नान करतात आणि पूजेदरम्यान तिळाचे अर्पण करतात. अनेक कुटुंबांमध्ये या दिवशी गरिबांना तिळाचे लाडू किंवा तिळापासून बनवलेले पदार्थ वाटण्याची परंपरा आहे. ज्योतिषांच्या मते, जर एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत शनी कमजोर असेल किंवा राहू आणि केतूचा प्रभाव प्रबळ असेल, तर काळे तीळ दान करणे फायदेशीर मानले जाते.
शनि जयंतीला दिवे लावण्याची परंपरा केवळ धार्मिकच नाही, तर आध्यात्मिकही आहे. पिंपळाच्या झाडाखाली मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावणे विशेषतः शुभ मानले जाते. विश्वासानुसार दिव्याची ज्योत ही व्यक्तीच्या जीवनातील भीती, गोंधळ आणि मानसिक तणाव दूर होण्याचे प्रतीक आहे. या दिवशी अनेक लोक संध्याकाळी शनि मंदिरात जाऊन दिवे लावतात. यामुळे त्यांच्या घरात शांती आणि स्थिरता येते, असा त्यांचा विश्वास आहे. विशेष म्हणजे, ज्योतिषशास्त्रानुसार शनि हा एक मंद गतीने फिरणारा ग्रह मानला जातो, त्यामुळे त्याचे आशीर्वाद देखील हळूहळू पण दीर्घकाळ टिकणारा प्रभाव टाकतात.
शनि जयंतीच्या दिवशी गरजूंना काळे वस्त्र, उडीद डाळ, काळे तीळ आणि मोहरीचे तेल दान करणे शुभ मानले जाते. याशिवाय, या दिवशी खोटे बोलणे, इतरांचा अपमान करणे आणि विनाकारण राग बाळगणे टाळावे. अनेक लोक या दिवशी हनुमान चालीसा आणि शनि स्तोत्र यांचे पठणही करतात. असे मानले जाते की यामुळे शनि दोषाचा प्रभाव कमी होतो आणि मानसिक शक्ती प्राप्त होते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: शनि देवाच्या जन्मोत्सवाला शनि जयंती म्हटले जाते. हा दिवस शनिदेवाची पूजा आणि शनीदोष शांतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
Ans: खोटे बोलणे, गरिबांचा अपमान करणे, वाद-विवाद करणे आणि चुकीची कृत्ये करणे टाळावे, असे मानले जाते.
Ans: हा दिवस कर्म, न्याय आणि शिस्त यांचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या शनिदेवाच्या पूजेसाठी विशेष महत्त्वाचा असतो.