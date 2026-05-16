Sikkim Foundation Day: हिमालयाचे रत्न ‘सिक्कीम’! राजेशाही ते भारतीय लोकशाहीचा अविभाज्य भाग; जाणून घ्या 16 मे चे ऐतिहासिक महत्त्व

Sikkim Foundation Day 2026 : भारताच्या ईशान्येकडील निसर्गाने नटलेले आणि हिमालयाच्या कुशीत वसलेले ‘सिक्कीम’ (Sikkim) राज्य आज आपला स्थापना दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करत आहे. १६ मे हा दिवस केवळ कॅलेंडरवरील एक तारीख नसून, तो सिक्कीमच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक परिवर्तनाचा सर्वात मोठा साक्षीदार आहे. १९७५ मध्ये याच दिवशी सिक्कीमने जगाला लोकशाहीची ताकद दाखवून दिली आणि भारतीय संघराज्यात २२ वे राज्य म्हणून आपले स्थान निश्चित केले.
सिक्कीमचा इतिहास अत्यंत रंजक आहे. १९७५ पूर्वी सिक्कीममध्ये ‘नामग्याल’ घराण्याची राजेशाही होती आणि ते एक संरक्षित राज्य म्हणून ओळखले जात असे. मात्र, राज्यातील जनतेची ओढ लोकशाहीकडे आणि भारताकडे होती. जनमताचा कौल (Referendum) घेण्यात आला, ज्यामध्ये ९७ टक्क्यांहून अधिक लोकांनी भारतासोबत विलीन होण्याच्या बाजूने मतदान केले. या ऐतिहासिक निर्णयानंतर, भारतीय संसदेने ३६ वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली आणि सिक्कीम पूर्णतः भारताचा भाग बनले.
सिक्कीम स्थापना दिनानिमित्त संपूर्ण राज्यात आनंदाचे वातावरण असते. राजधानी गंगटोकसह सर्वच जिल्ह्यांमध्ये रंगीबेरंगी कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. लेपचा, भुतिया आणि नेपाळी समुदायाचे लोक आपले पारंपरिक पोशाख परिधान करून रस्त्यांवर रॅली काढतात. सिक्कीमच्या समृद्ध परंपरेचे दर्शन घडवणारे चित्ररथ आणि पारंपरिक नृत्ये (जसे की मुखवटा नृत्य) पर्यटकांचे आकर्षण ठरतात. हा दिवस केवळ उत्सवाचा नसून, राज्याच्या एकतेचे प्रतीक आहे.
सिक्कीमने गेल्या काही दशकांत केवळ राजकीयच नव्हे, तर आर्थिक आणि पर्यावरणीय क्षेत्रातही मोठी झेप घेतली आहे. जगातील पहिले १०० टक्के ‘सेंद्रिय राज्य’ (Organic State) होण्याचा मान सिक्कीमला मिळाला आहे. कंचनजंगा शिखराच्या सावलीत वसलेले हे राज्य आज जगभरातील पर्यटकांचे आवडीचे ठिकाण आहे. प्रदूषणमुक्त वातावरण, प्लास्टिक बंदी आणि जैवविविधतेचे रक्षण करण्यात सिक्कीमने संपूर्ण देशासमोर एक आदर्श ठेवला आहे.
सिक्कीम स्थापना दिवसाच्या निमित्ताने राज्यातील नागरिक केवळ जुन्या आठवणींना उजाळा देत नाहीत, तर भविष्यातील प्रगतीचा संकल्पही सोडतात. शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत सिक्कीम वेगाने प्रगती करत आहे. ईशान्य भारताचे प्रवेशद्वार मानले जाणारे हे राज्य आज भारताच्या प्रगतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. येथील लोकांचा साधेपणा आणि निसर्गाप्रती असलेली निष्ठा हेच या राज्याचे खरे सामर्थ्य आहे.