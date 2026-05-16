चालू ट्रेनमध्ये महिलेला सुरु झाल्या प्रसूतीच्या कळा, TTE च्या कामगिरीने जिंकली सर्वांची मने; Video Viral

Baby Delivery In Train : प्रसूतीच्या कळा कधी, कुठे येतील ते सांगता येत नाही. महिलेसोबत अशीच घटना चालू रेल्वेत घडली, पण TTE च्या तत्परतेने ट्रेनमध्येच बाळाचा जन्म झाला. माहितीनुसार, आई आणि बाळ दोन्ही सुरक्षित आहेत.

Updated On: May 16, 2026 | 08:55 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • प्रवासादरम्यान एका महिलेसोबत अचानक अशी घटना घडली की रेल्वे कर्मचाऱ्यांची तातडीची मदत आवश्यक ठरली.
  • प्रसंगावधान राखत रेल्वे स्टाफने योग्य वेळी महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली.
  • या घटनेनंतर सोशल मीडियावर संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे जोरदार कौतुक केले जात आहे.
प्रसूतीच्या कळा या कधीही येऊ शकतात. अनेकदा नऊ महिने पूर्ण न होताच बाळ जन्माला येतं, त्यामुळे आठव्या महिन्यानंतर बाळ कधी बाहेर येईल याची शाश्वती देता येत नाही. अलिकडे अशीच एक घटना सोशल मिडियावर व्हायरल झाली आहे जिथे महिलेला चालू ट्रेनमध्ये प्रसूतीच्या वेदना सुरु झाल्या. ही एक अशी वेळ होती जेव्हा महिलेला लवकरात लवकर मदत मिळणे फार गरजेचे होते अन्यथा तिला आणि तिच्या बाळाला धोका निर्माण झाला असता. याचवेळी रेल्वेत TTE ने या घटनेची दखल घेतली आणि प्रसंगावधान दाखवत एक योग्य कारवाई वेळेत घडवून आणली ज्यामुळे महिलेची यशस्वीरित्या डिलिव्हरी होण्यास मदत झाली. ही घटना आता सोशल मिडियावर चांगलीच व्हायरल होत असून लोक TTE च्या कामगिरीचे भरभरुन काैतुक करत आहेत. चला यात नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

नक्की काय घडलं?

आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की प्रसूतीच्या वेळी होणाऱ्या वेदना या सहन करण्यापलिकडच्या असतात. याकाळात महिलेला ताबडतोब मदत मिळणे फार गरजेचे असते. याच गोष्टीचे गांभीर्य ओळखून टिकट निरीक्षक आर. एस. तेलीने योग्य ती कारवाई करत महिलेला लगेच मदत पुरवली. ट्रेन क्रमांक 22538 कुशीनगर एक्सप्रेसमध्ये ही घटना घडून आल्याचे सांगण्यात येत आहे. यात प्रवास करत असणाऱ्या एका महिलेला अचानक प्रसूतीच्या कळा जाणवू लागल्या. अशात ड्यूटीवर असलेले टिकट निरीक्षक आर. एस. तेली यांनी आपले कर्तव्य बजावत महिलेला रेल्वेच्या सुरक्षित जागी पोहचवले. तिथे रेल्वेच्या नर्स आणि डाॅक्टर पूजा खर्गे यांनी महिलेवर उपचार करत यशस्वीरित्या बाळाला बाहेर काढले.

महिलेने रेल्वेच्या आतच बाळाला जन्म दिला. यात बाळ आणि महिला दोन्ही सुरक्षित असून महिलेला मुलगी झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. घटना रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या तत्परतेचे आणि उत्तम सोयीसुविधांचे जिवंत उदाहरण ठरते. दरम्यान सोशल मिडियावर या घटनेची माहिती पोहचताच आता यूजर्स TTE च्या प्रसंगावधानाचे आणि त्याच्या कामाचे चांगलेच काैतुक करत आहेत. या घटनेची व्हायरल पोस्ट @BhusavalDivn नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आली आहे. यावर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “खरोखरच कौतुकास्पद काम. टीटी फक्त तिकीटच तपासत नाही, तर तो हे सुद्धा करतो. आई आणि बाळ सुखी होवोत”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “आपला देश खऱ्या अर्थाने बदलत आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “खूप छान.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

