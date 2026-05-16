इथे दिवसा होते ‘गुड नाईट’ आणि रात्री ‘गुड मॉर्निंग’; भारतातील हे अनोखं ठिकाण कुठे वसलंय ते जाणून घ्या

Nehru Zoological Park : प्राण्यांच्या हालचालींना त्यांच्या जीवनाला जवळून पाहायचे असेल तर तुम्ही या प्राणीसंग्रहालयाला एकदा नक्की भेट द्यायला हवी. इथे एंट्री घेताच एका वेगळ्याच विश्वात गेल्यासारखे वाटते.

Updated On: May 16, 2026 | 08:16 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • भारतातील एका खास ठिकाणी दिवसा अंधार आणि रात्री उजेडाचा अनोखा अनुभव पर्यटकांना मिळतो.
  • येथे विशेष तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्राण्यांचे नैसर्गिक वर्तन जवळून पाहण्याची संधी मिळते.
  • पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरलेल्या या ठिकाणी काही खास नियमांचाही काटेकोरपणे पालन केले जाते.
सामान्यत: सूर्य उगवला की आपल्याकडे दिवसाची सुरुवात झाली असे मानले जाते. त्याचप्रमाणे सूर्य मावळला की दिवस संपला असे मानले जाते. पण तुम्हाला माहिती आहे का? देशात अशी एक जागा आहे जिथे रात्रीही सूर्याचा प्रकाश पाहता येतो आणि दिवसा रात्रीचा अंधार अनुभवता येतो. हे अनोखे ठिकाण हैदरबादमध्ये वसले असून इथे तुम्हाला एका वेगळ्याच जगाचा अनुभव घेता येईल. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, हे ठिकाण ‘नॉकटर्नल हाउस’ आहे जिथे अतरंगी वातावरण पाहायला मिळते. या अनोख्या व्यवस्थेमुळे पर्यटकांना अशा प्राण्यांच्या हालचाली पाहता येतात, जे सहसा फक्त रात्रीच सक्रिय असतात आणि दिवसा झोपतात. हेच कारण आहे की, हे ठिकाण पर्यटकांमध्ये फार लोकप्रिय आहे. चला ठिकाणाची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

नेहरू जूलॉजिकल पार्कने नॉकटर्नल (निशाचर) प्राण्यांना दिवसा सक्रिय ठेवण्यासाठी ‘डे-नाइट रिवर्सल’ टेक्निकचा वापर केला आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने दिवसा परिसरात कृत्रिम पद्धतीने अंधार केला जातो. रात्रीसारखा अनुभव देण्यासाठी इथे निळ्या आणि लाल लाईटचा वापर केला जातो. याचबरोबर संध्याकाळी जेव्हा प्राणीसंग्रहालय बंद होते तेव्हा इथे मोठ्या प्रमाणात लाईट्सचा वापर करुन सकाळ झाल्याचा फिल दिला जातो. यामुळे प्राण्यांना वाटतं की सकाळ झाली आहे आणि ते आराम करु लागतात.

पर्यटकांना प्राण्यांना जाणून घेता येते

नॉकटर्नल हाउसची खासियत म्हणजे याच्या मदतीने पर्यटकांना प्राण्यांना जवळून पाहता येते, त्यांच्या हालचाली, राहणीमान हे सर्व जाणून घेता येते. इथे गेल्यावर असं वाटतं जणू आपण एका वेगळ्याच विश्वात प्रवेश केला आहे. अंधाऱ्या वातावरणात पर्यटकांना घुबड, वटवाघळे, बॅजर, सिव्हेट, स्लो लोरिस आणि जंगली मांजरे यांच्या हालचाली पाहायला मिळतात. इतर प्राणीसंग्रहालयात प्राणी दिवसा झोपेत गुंग असल्याने पर्यटकांना त्यांना नीट पाहता येत नाही ज्यामुळे नॉकटर्नल हाउस त्यांच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरतो. इथे प्राण्यांच्या नैसर्गिक हालचाली जवळून पाहता येतात.

फ्लॅश फोटोग्राफीला सक्त मनाई

माहितीनुसार, या प्राणीसंग्रहालयात पर्यटकांना फ्लॅश फोटोग्रॅफी करण्यास पूर्णपणे मनाई आहे. अचानक येणाऱ्या प्रखर प्रकाशामुळे प्राण्यांच्या डोळ्यांना इजा होऊ शकते आणि त्यांच्या आर्टिफिशियल चक्रात बाधा येऊ शकते. पर्यटकांना इथे शांतात ठेवण्यास सांगितले जाते जेणेकरुन प्राण्यांना कोणत्याही प्रकारची भिती किंवा तणाव वाटू नये. तुम्ही प्राणीप्रेमी असाल तर तुमच्यासाठी या ठिकाणाला भेट देणे एक सर्वात उत्तम पर्याय असू शकतो.

 

May 16, 2026 | 08:16 AM

इथे दिवसा होते 'गुड नाईट' आणि रात्री 'गुड मॉर्निंग'; भारतातील हे अनोखं ठिकाण कुठे वसलंय ते जाणून घ्या

