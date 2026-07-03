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रॉयल एनफिल्डची कमाल! जून २०२६ मध्ये २७ टक्के वाढीसह विकल्या १.१४ लाख गाड्या

Updated On: Jul 03, 2026 | 11:20 PM IST
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सारांश

रॉयल एनफिल्डने जून २०२६ मध्ये १.१४ लाख मोटारसायकलींची विक्री करत २७ टक्के वार्षिक वाढ नोंदवली. देशांतर्गत मागणी मजबूत राहिली असताना फ्लाइंग फ्ली सी६ इलेक्ट्रिक मोटारसायकलचे वितरणही सुरू करण्यात आले.

रॉयल एनफिल्डची कमाल! जून २०२६ मध्ये २७ टक्के वाढीसह विकल्या १.१४ लाख गाड्या
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विस्तार

रॉयल एनफिल्डने जून २०२६ महिन्यात विक्रीचा नवा टप्पा गाठत एकूण १,१४,०३२ मोटारसायकलींची विक्री नोंदवली आहे. गेल्या वर्षी याच महिन्यात कंपनीने ८९,५४० मोटारसायकली विकल्या होत्या. त्यामुळे यंदा वार्षिक आधारावर कंपनीने २७ टक्के वाढ नोंदवली आहे. देशांतर्गत बाजारातील मजबूत मागणीमुळे कंपनीच्या विक्रीला मोठा आधार मिळाला.

किती युनिट्स ची विक्री झाली

जून २०२६ मध्ये भारतातील विक्री १,०२,९३० युनिट्स इतकी झाली असून, जून २०२५ मधील ७६,९५७ युनिट्सच्या तुलनेत ३४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मात्र निर्यातीत काहीशी घसरण झाली असून ती १२,५८३ वरून ११,१०२ युनिट्सवर आली आहे. म्हणजेच निर्यातीत १२ टक्क्यांची घट झाली आहे.

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किती टक्क्याची वाढ झाली

चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत रॉयल एनफिल्डने एकूण ३,३०,४२७ मोटारसायकलींची विक्री केली. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा आकडा २,६५,५२८ इतका होता. त्यामुळे एकूण विक्रीत २४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या कालावधीत देशांतर्गत विक्री ३२ टक्क्यांनी वाढून ३,०१,१७४ युनिट्सवर पोहोचली, तर निर्यात २० टक्क्यांनी घसरून २९,२५३ युनिट्स झाली.

नवीन उपक्रम

जून महिन्यात कंपनीने आपल्या फ्लाइंग फ्ली C६ या इलेक्ट्रिक मोटारसायकलची ग्राहकांना वितरण प्रक्रिया बंगळुरूमध्ये सुरू केली. येत्या काही महिन्यांत ही सेवा टप्प्याटप्प्याने इतर शहरांमध्येही उपलब्ध होणार आहे. यासाठी कंपनीने विशेष सेवा केंद्रांची व्यवस्था आणि २४x७ रस्ते सहाय्य सेवाही सुरू केली आहे.

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याशिवाय रॉयल एनफिल्डने आपल्या १२५ वर्षांच्या प्रवासानिमित्त इंग्लंडमधील रेडिच येथील पहिल्या कारखान्याच्या ठिकाणी विशेष स्मृतिफलकाचे अनावरण केले. तसेच हिमालयन बेसकॅम्प लडाख एडिशन २०२६ आणि २२वी हिमालयन ओडिसी यांसारख्या साहसी उपक्रमांचीही घोषणा करण्यात आली आहे. दरम्यान, हंटर ३५०, क्लासिक ३५० आणि बुलेट ३५० या मॉडेल्सना भारतीय बाजारात अजूनही मोठी मागणी असून, मध्यम क्षमतेच्या मोटारसायकल विभागात रॉयल एनफिल्डने आपले वर्चस्व कायम राखले आहे.

Web Title: Royal enfield june 2026 sales hike auto sector news marathi

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Published On: Jul 03, 2026 | 11:20 PM

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