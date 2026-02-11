Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग- वांग होतील कायमचे गायब! 'या' पद्धतीने करा जायफळाचा वापर, आजीबाईच्या बटव्यातील घरगुती उपाय

चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग घालवण्यासाठी जायफळ आणि दुधाचे मिश्रण एकत्र करून चेहऱ्यावर लावावे. यामुळे काळे डाग, पिंपल्स आणि वांग कमी होण्यास मदत होते. जाणून घेऊया जायफळ वापरण्याचे फायदे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 09:42 AM
चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग- वांग होतील कायमचे गायब! 'या' पद्धतीने करा जायफळाचा वापर

चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग- वांग होतील कायमचे गायब! 'या' पद्धतीने करा जायफळाचा वापर

आहारात होणारे बदल, मानसिक तणाव, पाण्याची कमतरता, अपुरी झोप इत्यादी अनेक गोष्टींच्या परिणामामुळे त्वचा खूप जास्त निस्तेज होते. चेहऱ्यावरील ग्लो कमी झाल्यानंतर तो पुन्हा मिळवण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी स्किन केअर प्रॉडक्टमध्ये बदल केला जातो तर कधी बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या स्किन ट्रीटमेंट करून घेतल्या जातात. पण वारंवार केलेल्या स्किन ट्रीटमेंटचा परिणाम वाढत्या वयात चेहऱ्यावर दिसून येतो. काळे डाग, पिगमेंटेशन, वांग, पिंपल्स, मुरूम किंवा फोड आल्यानंतर ते हाताने कोचून फोडण्याऐवजी योग्य पद्धतीने कमी करावेत. दूषण, ताणतणाव आणि चुकीच्या आहारामुळे चेहरा खराब होऊन जातो. त्वचेची गुणवत्ता बिघडल्यानंतर ती पुन्हा सुधारण्यासाठी अनेक प्रयत्न करावे लागतात. त्यामुळे चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी कायमच बाजारातील क्रीम वापरण्याऐवजी आजीबाईच्या बटव्यातील सोपे उपाय करावेत. घरगुती उपाय केल्यामुळे चेहऱ्यावर नैसर्गिक ग्लो येतो.(फोटो सौजन्य – istock)

महागड्या आय-क्रीम लावणे कायमचे जाल विसरून! १० रुपयांच्या खोबरेल तेलाचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, चेहरा दिसेल फ्रेश

पूर्वीच्या काळी महागड्या क्रीम किंवा इतर स्किन केअर प्रॉडक्ट उपलब्ध न्हवते. अशावेळी महिला घरात उपलब्ध असलेल्या पदार्थांचा वापर त्वचेसाठी करायच्या. त्यामुळे आजीबाईच्या बटव्यातील पदार्थ अजूनही त्वचेसाठी वापरले जात आहेत. चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग आणि वांग घालवण्यासाठी जायफळचा वापर करावा. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त प्रभावी ठरतात. गोड पदार्थ बनवताना जायफळ वापरले जाते. यामुळे पदार्थाची चव सुधारते आणि खाल्लेले पदार्थ सहज पचन होण्यास मदत होते. यामध्ये नैसर्गिक अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी- इंफ्लेमेटरी गुण असतात, ज्यामुळे त्वचेची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारते. जायफळ त्वचेच्या बऱ्याच समस्यांपासून आराम मिळवून देते. जाणून घ्या जायफळचा वापर कशा पद्धतीने करावा.

जायफळमध्ये असलेले गुणकारी घटक त्वचेचा रंग सुधारतात. चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग, ऍक्ने आणि त्वचेच्या इतर सर्वच समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी जायफळ वापरावे. चेहऱ्यावर आलेले डाग घालवण्यासाठी जायफळ वापरावे. औषधी गुणधर्मांनी समृद्ध असलेले जायफळ रक्तभिसरण सुधारण्यासाठी मदत करते. याशिवाय चेहऱ्यावरील डेड स्किन घालवण्यासाठी आणि त्वचेचा रंग सुधारण्यासाठी जायफळ वापरावे. चेहऱ्यावर आलेले पिगमेंटेशनचे डाग कमी करण्यासाठी जायफळाचा बारीक तुकडा घेऊन दूध टाकून सहाणेवर घासून घ्यावा. तयार केलेले मिश्रण चेहऱ्यावर आलेल्या काळ्या डागांवर लावावे. यामुळे त्वचेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल. त्यानंतर काहीवेळ तसेच ठेवून द्यावे. जायफळाचे मिश्रण पूर्णपणे कोरडे झाल्यानंतर त्वचा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यावी.

१० दिवसांमध्ये चेहऱ्यावर दिसून येईल सोन्यासारखी चमक! ‘या’ घरगुती तेलाचा नियमित वापर केल्यास त्वचा राहील तरुण

जायफळ आरोग्यासोबतच त्वचेसाठी सुद्धा खूप जास्त प्रभावी आहे. यामध्ये असलेले घटक बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करतात. जायफळमध्ये असलेले दाहक-विरोधी गुणधर्म आणि वयोवृद्धाची लक्षणे कमी करणारे घटक असतात. त्यामुळे कायमच कोणत्याही केमिकल युक्त स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर करण्याऐवजी घरगुती पदार्थांचा वापर करावा.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Published On: Feb 11, 2026 | 09:42 AM

