बटाट्याचा नाही तर चिकनचा पराठा बनवून खा, प्रोटीनयुक्त रेसिपी सकाळच्या नाश्त्यासाठी ठरेल एकदम परफेक्ट

Chicken Paratha Recipe : तोच तोच बटाट्याचा पराठा काय खाताय? यंदाच्या नाश्त्याला घरी बनवा लज्जतदार आणि खमंग तुपात भाजलेला चिकन पराठा. सकाळच्या नाश्त्यासाठी हा प्रोटीन रिच पराठा तुम्हाला दिवसभर उर्जावान ठेवण्यास मदत करेल.

Updated On: Feb 11, 2026 | 09:38 AM
  • आजवर अनेक प्रकारचे पराठे आपण खाल्ले असतील.
  • पण तुम्ही कधी चिकनचा पराठा खाल्ला आहे का?
  • मसालेदार चिकनच्या स्टफिंगने भरलेला हा पराठा चवीला फार छान लागतो.
पराठा म्हटले की आपल्याला लगेचच गरमागरम, तूप लावलेला आणि खमंग चवीचा पदार्थ आठवतो. आपण आजवर बटाटा, पनीर, मेथी असे अनेक प्रकारचे पराठे खाल्ले असतील; पण जर तुम्हाला नॉनव्हेज आवडत असेल, तर चिकन पराठा हा एक भन्नाट आणि पौष्टिक पर्याय ठरतो. हा पराठा खास करून नाश्ता, दुपारचे जेवण किंवा संध्याकाळच्या वेळेसही खूप छान लागतो.

चिकनमधील प्रथिने आणि मसाल्यांची खमंग चव यामुळे हा पराठा केवळ पोट भरण्यासाठीच नव्हे, तर जिभेचेही समाधान करतो. घरात उरलेले शिजवलेले चिकन असो किंवा खास प्रसंगासाठी काहीतरी वेगळे बनवायचे असो, चिकन पराठा प्रत्येक वेळी योग्य ठरतो. दही, लोणचे किंवा पुदिन्याच्या चटणीसोबत दिला तर याची चव आणखी खुलून येते. चला तर मग, घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने चिकन पराठा कसा बनवायचा ते जाणून घेऊया.

 साहित्य

चिकन स्टफिंगसाठी:

  • उकडलेले किंवा शिजवलेले चिकन (कुस्करलेले) – 1 कप
  • कांदा (बारीक चिरलेला) – 1
  • हिरवी मिरची (बारीक चिरलेली) – 1-2
  • आले-लसूण पेस्ट – 1 टीस्पून
  • हळद – ¼ टीस्पून
  • लाल तिखट – ½ टीस्पून
  • गरम मसाला – ½ टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • कोथिंबीर (चिरलेली) – 2 टेबलस्पून
  • तेल – 1 टेबलस्पून
पराठ्यासाठी:
  • गव्हाचे पीठ – 2 कप
  • मीठ – चवीनुसार
  • पाणी – आवश्यकतेनुसार
  • तूप किंवा तेल – पराठे भाजण्यासाठी
 कृती

  • सर्वप्रथम कढईत तेल गरम करून त्यात कांदा परतून घ्या, नंतर आले-लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची घाला.
  • कांदा हलका गुलाबी झाला की त्यात चिकन, सर्व मसाले आणि मीठ घालून 2–3 मिनिटे परतून घ्या.
  • शेवटी कोथिंबीर घालून स्टफिंग थंड होऊ द्या.
  • गव्हाच्या पिठात मीठ घालून मऊ कणीक मळून घ्या.
  • कणकेच्या गोळ्यात चिकन स्टफिंग भरून पराठा लाटा.
  • गरम तव्यावर तूप किंवा तेल लावून पराठा दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजा.
  • गरमागरम चिकन पराठा दही, हिरव्या चटणी किंवा कांद्याच्या कोशिंबिरीसोबत सर्व्ह करा.
  • हा पराठा मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच नक्की आवडेल.

Web Title: How to make chicken paratha at home recipe in marathi

Published On: Feb 11, 2026 | 09:37 AM

