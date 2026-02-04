Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND U19 vs AFG U19, U19 World Cup 2026 : भारतच दाखवणार विजयाची प्रबळ ‘दादागिरी’; अफगाणिस्तानविरुद्ध आज उपांत्य फेरीचा सामना 

आज आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषक उपांत्य फेरीत भारतीय संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध मैदानात उतरणार आहे. या स्पर्धेत आपल्या कामगिरीने प्रभावित करणारा भारतीय संघ विजयाचा प्रमुख दावेदार मनाला जात आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 09:58 AM
IND U19 vs AFG U19, U19 World Cup 2026: India will display their dominant 'superiority' to secure the win; the semi-final match against Afghanistan is today.

उपांत्य फेरी आज भारत आणि अफगाणिस्तान आमनेसामने (फोटो-सोशल मीडिया)

IND U19 vs AFG U19, U19 World Cup 2026 : आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषक स्पर्धेत भारत आपला दबदबा राखून आहे. आतापर्यंत खेळाच्या प्रत्येक विभागात प्रभावी कामगिरीने भारतीय संघाने प्रभावित केले आहे. भारतीय संघ आज होणाऱ्या आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषक उपांत्य फेरीत अफगाणिस्तानविरुद्ध मैदानात उतरणार आहे. या सामन्यात विजयासाठी प्रबळ दावेदार म्हणून भारताला पसंती मिळत आहे. भारत या स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी संघ आहे, ज्याने पाच वेळा (२०००, २००८, २०१२, २०१८, २०२२) विजेतेपद जिंकले आहे. त्यांच्या पाठोपाठ ऑस्ट्रेलियाचा क्रमांक लागतो, ज्याने चार वेळा ट्रॉफी जिंकली आहे. अशाप्रकारे, भारत बुधवारी विक्रमी सहाव्यांदा विजेतेपद जिंकण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे जाण्याचा प्रयत्न करेल.

हेही वाचा : IND vs SA: टी-२० वर्ल्ड कपपूर्वी टीम इंडियाची साऊथ आफ्रिकेविरुद्ध रंगीत तालीम! जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहाल लाईव्ह सामना?

भारताने आतापर्यंत स्पर्धेत चमकदार कामगिरी केली आहे. त्यांनी त्यांचे पाचही सामने आरामात जिंकले आहेत, ज्यात सुपर सिक्स टप्प्यात कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानवर ५८ धावांनी विजयाचा समावेश आहे. तथापि, भारतीय संघ अफगाणिस्तानला कमी लेखण्याची चूक करणार नाही. अफगाणिस्ताननेही या स्पर्धेत चांगली कामगिरी केली आहे. भारताने पाचपैकी चार सामने जिंकले आहेत. त्यांचा एकमेव पराभव श्रीलंकेविरुद्ध झाला आहे. तथापि, खेळाडूंच्या फॉर्म आणि खेळाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांच्या चांगल्या कामगिरीमुळे भारत अफगाणिस्तानविरुद्ध वरचढ असल्याचे दिसून येते.

यष्टीरक्षक फलंदाज अभिज्ञान कुंडूने फलंदाजीने चमकदार कामगिरी केली आहे. डावखुरा फलंदाजाने आतापर्यंत पाच सामन्यांमध्ये दोन अर्धशतकांसह १९९ धावा केल्या आहेत. मोठे फटके मारण्यात माहिर असलेला सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी (पाच सामन्यांमध्ये १९६ धावा, ज्यामध्ये दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे), देखील चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे, परंतु संघ व्यवस्थापन त्याला त्याच्या अर्धशतकांचे शतकात रूपांतर करावे अशी इच्छा करेल. अष्टपैलू विहान मल्होत्रा (पाच सामन्यांमध्ये १७२ धावा) हा आणखी एक भारतीय फलंदाज आहे. त्याने गट टप्यात झिम्बाब्वेविरुद्ध शतक (नाबाद १०९) झळकावले. कर्णधार आयुष म्हात्रेने सातत्याने चेंडूने चांगली कामगिरी केली आहे.

हेही वाचा : DC vs GG, WPL 2026 : दिल्ली कॅपिटल्सने गुजरातचा ७ विकेट्सनी उडवला धुव्वा! अंतिम सामन्यात जेमिमा आणि स्मृती आमनेसामने

असे आहेत दोन्ही संघांतील खेळाडू

भारत अंडर-१९: आरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश पंगालिया, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, आयुष म्हात्रे (कर्णधार), विहान मल्होत्रा, आरएस अर्मब्रस, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान, उद्धव मोहन, किशन सिंग.

 अफगाणिस्तान अंडर-१९: मेहबूब खान (कर्णधार), अझिझुल्लाह मियाखिल, फैसल शिनोजादा, खालिद अहमदझाई, उस्मान सादात, उझैरुल्ला नियाझाई, अब्दुल अजीज, अकील खान, खातीर स्टॅनिकझाई, नझीफुल्लाह अमीरी, नुरीस्तानी उमरझाई, रुहुल्ला अरब, सलाम खान, वहिदुल्ला जद्रान आणि जैतुल्ला शाहीन. वेळ :: सामना दुपारी १:०० वाजता सुरू होईल.

Published On: Feb 04, 2026 | 09:58 AM

