Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

१६ वर्षांपूर्वीचा खटला! राजपाल यादव आज न्यायालयात राहणार हजर; नेमकं काय आहे प्रकरण?

बॉलीवूड अभिनेता राजपाल यादव चेक बाउन्स प्रकरणात गंभीर अडचणीत सापडला आहे. न्यायालयाने अभिनेत्याला अनेकदा संधी दिली परंतु प्रत्येक वेळी त्याने न्यायालयाचा विश्वासघात केला आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 09:41 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • १६ वर्षांपूर्वीचा खटला पुन्हा सुरु
  • राजपाल यादव आज न्यायालयात राहणार हजर
  • नेमकं काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
दिल्ली उच्च न्यायालयाने चेक बाउन्स प्रकरणात बॉलीवूड अभिनेता राजपाल यादव यांच्याविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने त्यांना आज, ४ फेब्रुवारीपर्यंत संबंधित तुरुंग अधीक्षकांसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. अभिनेत्याचे वर्तन निंदनीय असल्याचे सांगत न्यायालयाने म्हटले आहे की वारंवार आश्वासन देऊनही पैसे न देणे ही न्यायालयीन प्रक्रियेची थट्टा आहे.

हे प्रकरण दिल्लीस्थित मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीशी संबंधित आहे, ज्याने राजपाल यादव यांच्या कंपनीला चित्रपट बनवण्यासाठी पैसे दिले होते. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की चेक बाउन्ससारख्या प्रकरणांमध्ये पैसे देण्याबाबत न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनांचे उल्लंघन करणे ही गंभीर बाब आहे.

Gopichand Padalkar Song: “आमच्या नादाला लागण्याआधी…”; आमदार गोपीचंद पडळकरांचा नवा स्वॅग, गाण्याने सोशल मीडियावर लावली आग!

न्यायालयाने पुढे काय म्हटले, “राजपाल यादव यांनी न्यायालयाचा विश्वास तोडला”

न्यायमूर्ती स्वरण कांता शर्मा यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, राजपाल यादव यांना अनेक संधी देण्यात आल्या होत्या, परंतु त्यांनी प्रत्येक वेळी न्यायालयाचा विश्वासघात केला आहे. हा खटला २०१० चा आहे, जेव्हा राजपाल यादव यांनी त्यांच्या दिग्दर्शनात पदार्पण केलेल्या “आता पता लापता” या चित्रपटाची निर्मिती करण्यासाठी मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून सुमारे ५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. हा चित्रपट आर्थिकदृष्ट्या यशस्वी झाला नाही. त्यानंतर, कर्ज परतफेड करण्यात वारंवार विलंब झाला.

रक्कम देण्यासाठी दिलेले अनेक धनादेश बाउन्स झाले

तक्रारदार कंपनीचा आरोप आहे की रक्कम देण्यासाठी दिलेले अनेक धनादेश बाउन्स झाले, त्यानंतर राजपाल यादव आणि त्याच्याशी संबंधित कंपनीविरुद्ध निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत खटला दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, करकडडूमा न्यायालयाने राजपाल यादव यांना अनेक नोटिसा बजावल्या, परंतु तो बराच काळ न्यायालयात हजर राहिला नाही. त्यानंतर, २०१३ मध्ये त्याला १० दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले. ३ ते ६ डिसेंबर २०१३ पर्यंत तो चार दिवस तुरुंगात होता. नंतर, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अपीलवर त्याची शिक्षा स्थगित केली.

राजपाल यादवची शिक्षा तात्पुरती स्थगित

त्यानंतर, कनिष्ठ न्यायालयाने राजपाल यादव आणि त्याच्या पत्नीला सहा महिन्यांची साधी कारावासाची शिक्षा सुनावली, ज्याला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. जून २०२४ मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने तात्पुरती शिक्षा स्थगित केली, असे नमूद करून की अभिनेता हा सवयीचा गुन्हेगार नाही आणि त्याच्या प्रकरणात सुधारणा आणि निराकरणाला वाव आहे. या आधारावर, न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना परस्पर समझोत्याची शक्यता शोधण्याचा सल्ला दिला आणि प्रकरण मध्यस्थी केंद्राकडे पाठवले.

‘अपोकॅलिप्टो’ अभिनेता Gerardo Taracena यांचे धक्कादायक निधन; वयाच्या 55 व्या वर्षी अभिनेत्याने घेतला चाहत्यांचा निरोप

कंपनीने एकूण ₹२.५ कोटी देण्याचे आदेश दिले

मध्यस्थीदरम्यान, राजपाल यादवने न्यायालयाला आश्वासन दिले की तो तक्रारदार कंपनीला एकूण ₹२.५ कोटी देईल. यामध्ये पहिला हप्ता ₹४० लाख आणि दुसरा हप्ता ₹२.१० कोटींचा समावेश होता. तसेच, न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, अंतिम मुदतीनंतरही एकही हप्ता जमा करण्यात आला नाही. अभिनेत्याने युक्तिवाद केला की मसुद्यात टायपो आहे, परंतु न्यायालयाने हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायालयाने म्हटले की, चूक माहीत असूनही, रक्कम जमा करण्यात आली नाही किंवा कोणतेही औपचारिक स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही.

जानेवारी २०२६ मध्ये न्यायालयाने राजपाल यादव यांना शेवटची संधी दिली, परंतु तरीही, पैसे अदा करण्यात आले नाहीत. ठाम भूमिका घेत न्यायमूर्ती स्वरण कांता शर्मा यांनी सांगितले की, चेक बाउन्स प्रकरणांमध्ये वारंवार आश्वासनांचे उल्लंघन करणे अत्यंत गंभीर आहे. न्यायालयाने म्हटले की, अभिनेत्याला अनेक संधी देण्यात आल्या होत्या, परंतु प्रत्येक वेळी त्याने न्यायालयाचा विश्वास भंग केला.

 

Web Title: Delhi high court orders rajpal yadav to surrender in rs 9 crore dues cheque bounce cases

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 09:41 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘अपोकॅलिप्टो’ अभिनेता Gerardo Taracena यांचे धक्कादायक निधन; वयाच्या 55 व्या वर्षी अभिनेत्याने घेतला चाहत्यांचा निरोप
1

‘अपोकॅलिप्टो’ अभिनेता Gerardo Taracena यांचे धक्कादायक निधन; वयाच्या 55 व्या वर्षी अभिनेत्याने घेतला चाहत्यांचा निरोप

‘Mirzapur: The Film’ चे शूटिंग संपताच अली फजल झाला भावूक; शेअर केला खास संदेश
2

‘Mirzapur: The Film’ चे शूटिंग संपताच अली फजल झाला भावूक; शेअर केला खास संदेश

खोट्या आरोपांच्या जाळ्यात अडकली सावी; ‘जुळली गाठ गं’मध्ये पंचकन्यांच्या साथीने अन्यायाविरुद्ध लढा
3

खोट्या आरोपांच्या जाळ्यात अडकली सावी; ‘जुळली गाठ गं’मध्ये पंचकन्यांच्या साथीने अन्यायाविरुद्ध लढा

संगीतकार S P Venkatesh यांचे वयाच्या ७० व्या वर्षी निधन; इंडस्ट्रीत पसरली शोककळा
4

संगीतकार S P Venkatesh यांचे वयाच्या ७० व्या वर्षी निधन; इंडस्ट्रीत पसरली शोककळा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
१६ वर्षांपूर्वीचा खटला! राजपाल यादव आज न्यायालयात राहणार हजर; नेमकं काय आहे प्रकरण?

१६ वर्षांपूर्वीचा खटला! राजपाल यादव आज न्यायालयात राहणार हजर; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Feb 04, 2026 | 09:41 AM
Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी तयार होत आहे दुर्मिळ योग, ‘हे’ उपाय केल्याने तुमचे चमकेल नशीब

Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी तयार होत आहे दुर्मिळ योग, ‘हे’ उपाय केल्याने तुमचे चमकेल नशीब

Feb 04, 2026 | 09:33 AM
“मी घर संभाळतेय आणि तू हे करतोय…”, दिल्लीच्या वडा पाव गर्लचा Video Viral; पातीवर केला घाणेरडा आरोप!

“मी घर संभाळतेय आणि तू हे करतोय…”, दिल्लीच्या वडा पाव गर्लचा Video Viral; पातीवर केला घाणेरडा आरोप!

Feb 04, 2026 | 09:30 AM
‘लाडकी बहीण’मुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडतोय भार; मुख्यमंत्र्यांकडून घेतले जात आहेत अनेक कठोर निर्णय

‘लाडकी बहीण’मुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडतोय भार; मुख्यमंत्र्यांकडून घेतले जात आहेत अनेक कठोर निर्णय

Feb 04, 2026 | 09:28 AM
विनाशाच्या राखेतून झाला पृथ्वीचा जन्म…; विज्ञानाच्या ‘या’ शोधाने शास्त्रज्ञही चक्रावले, नेमकं काय घडलं?

विनाशाच्या राखेतून झाला पृथ्वीचा जन्म…; विज्ञानाच्या ‘या’ शोधाने शास्त्रज्ञही चक्रावले, नेमकं काय घडलं?

Feb 04, 2026 | 09:26 AM
Free Fire Max: गेमर्ससाठी आनंदाची बातमी! EVO Vault ईव्हेंटची धमाकेदार एंट्री, मोफत मिळवा ‘या’ आकर्षक गन स्किन

Free Fire Max: गेमर्ससाठी आनंदाची बातमी! EVO Vault ईव्हेंटची धमाकेदार एंट्री, मोफत मिळवा ‘या’ आकर्षक गन स्किन

Feb 04, 2026 | 09:18 AM
DC vs GG, WPL 2026 : दिल्ली कॅपिटल्सने गुजरातचा ७ विकेट्सनी उडवला धुव्वा! अंतिम सामन्यात जेमिमा आणि स्मृती आमनेसामने

DC vs GG, WPL 2026 : दिल्ली कॅपिटल्सने गुजरातचा ७ विकेट्सनी उडवला धुव्वा! अंतिम सामन्यात जेमिमा आणि स्मृती आमनेसामने

Feb 04, 2026 | 09:16 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM