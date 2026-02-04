१६ वर्षांपूर्वीचा खटला! राजपाल यादव आज न्यायालयात राहणार हजर; नेमकं काय आहे प्रकरण?

हे प्रकरण दिल्लीस्थित मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीशी संबंधित आहे, ज्याने राजपाल यादव यांच्या कंपनीला चित्रपट बनवण्यासाठी पैसे दिले होते. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की चेक बाउन्ससारख्या प्रकरणांमध्ये पैसे देण्याबाबत न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनांचे उल्लंघन करणे ही गंभीर बाब आहे.
न्यायालयाने पुढे काय म्हटले, “राजपाल यादव यांनी न्यायालयाचा विश्वास तोडला”
न्यायमूर्ती स्वरण कांता शर्मा यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, राजपाल यादव यांना अनेक संधी देण्यात आल्या होत्या, परंतु त्यांनी प्रत्येक वेळी न्यायालयाचा विश्वासघात केला आहे. हा खटला २०१० चा आहे, जेव्हा राजपाल यादव यांनी त्यांच्या दिग्दर्शनात पदार्पण केलेल्या “आता पता लापता” या चित्रपटाची निर्मिती करण्यासाठी मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून सुमारे ५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. हा चित्रपट आर्थिकदृष्ट्या यशस्वी झाला नाही. त्यानंतर, कर्ज परतफेड करण्यात वारंवार विलंब झाला.
रक्कम देण्यासाठी दिलेले अनेक धनादेश बाउन्स झाले
तक्रारदार कंपनीचा आरोप आहे की रक्कम देण्यासाठी दिलेले अनेक धनादेश बाउन्स झाले, त्यानंतर राजपाल यादव आणि त्याच्याशी संबंधित कंपनीविरुद्ध निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत खटला दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, करकडडूमा न्यायालयाने राजपाल यादव यांना अनेक नोटिसा बजावल्या, परंतु तो बराच काळ न्यायालयात हजर राहिला नाही. त्यानंतर, २०१३ मध्ये त्याला १० दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले. ३ ते ६ डिसेंबर २०१३ पर्यंत तो चार दिवस तुरुंगात होता. नंतर, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अपीलवर त्याची शिक्षा स्थगित केली.
राजपाल यादवची शिक्षा तात्पुरती स्थगित
त्यानंतर, कनिष्ठ न्यायालयाने राजपाल यादव आणि त्याच्या पत्नीला सहा महिन्यांची साधी कारावासाची शिक्षा सुनावली, ज्याला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. जून २०२४ मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने तात्पुरती शिक्षा स्थगित केली, असे नमूद करून की अभिनेता हा सवयीचा गुन्हेगार नाही आणि त्याच्या प्रकरणात सुधारणा आणि निराकरणाला वाव आहे. या आधारावर, न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना परस्पर समझोत्याची शक्यता शोधण्याचा सल्ला दिला आणि प्रकरण मध्यस्थी केंद्राकडे पाठवले.
कंपनीने एकूण ₹२.५ कोटी देण्याचे आदेश दिले
मध्यस्थीदरम्यान, राजपाल यादवने न्यायालयाला आश्वासन दिले की तो तक्रारदार कंपनीला एकूण ₹२.५ कोटी देईल. यामध्ये पहिला हप्ता ₹४० लाख आणि दुसरा हप्ता ₹२.१० कोटींचा समावेश होता. तसेच, न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, अंतिम मुदतीनंतरही एकही हप्ता जमा करण्यात आला नाही. अभिनेत्याने युक्तिवाद केला की मसुद्यात टायपो आहे, परंतु न्यायालयाने हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायालयाने म्हटले की, चूक माहीत असूनही, रक्कम जमा करण्यात आली नाही किंवा कोणतेही औपचारिक स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही.
जानेवारी २०२६ मध्ये न्यायालयाने राजपाल यादव यांना शेवटची संधी दिली, परंतु तरीही, पैसे अदा करण्यात आले नाहीत. ठाम भूमिका घेत न्यायमूर्ती स्वरण कांता शर्मा यांनी सांगितले की, चेक बाउन्स प्रकरणांमध्ये वारंवार आश्वासनांचे उल्लंघन करणे अत्यंत गंभीर आहे. न्यायालयाने म्हटले की, अभिनेत्याला अनेक संधी देण्यात आल्या होत्या, परंतु प्रत्येक वेळी त्याने न्यायालयाचा विश्वास भंग केला.