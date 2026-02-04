Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Akola Crime Shocking Threatening To Viralize Obscene Videos Woman Blackmailed And Pressured To Convert

Akola Crime: धक्कादायक! अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी; महिलेला ब्लॅकमेल करून धर्मांतराचा दबाव

अकोल्यातील कॉस्मेटिक दुकानाच्या आडून महिलेला अश्लील व्हिडिओची धमकी देत ब्लॅकमेल केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. बदनामी टाळण्यासाठी पीडित महिलेकडून 5 लाख रुपये उकळण्यात आले. धर्मांतराचा दबावही टाकल्याचा आरोप आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 09:42 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • कॉस्मेटिक दुकानदार व त्याच्या साथीदारांकडून महिलेला ब्लॅकमेल
  • अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत 5 लाखांची खंडणी
  • धर्मांतर व शारीरिक अत्याचाराचे गंभीर आरोप, 2 आरोपी अटकेत
अकोला: अकोला येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शहरातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या एका कॉस्मेटिक दुकानाच्या आडून महिलांना ब्लॅकमेल केल्याचा गंभीर आणि धक्कदायक घटना समोर आली आहे. अश्लील व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी देत धर्मांतरासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचे समोर आले आहे. एका पीडित महिलेने अकोला सिस्टी कोतवाली पोलीस ठाण्यात चौघांविरुद्ध तक्रार दाखल केल्यानंतर हा प्रकरण उघडकीस आला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणातील दोन आरोपींना अटक केली आहे. या प्रकरणामुळे अकोला शहरात खळबळ उडाली आहे.

Madhyapradesh Crime: भयंकर! २ महिने सतत अत्याचार, १२ वर्षीय चिमुकली झाली गर्भवती आणि…; काय घडलं हॉस्टेलमध्ये?

काय घडलं नेमकं?

पीडित महिला नियतमीतपणे संबंधित कॉस्मेटिक दुकानातून साहित्य खरेदी करत होती. दुकान मालकाशी ओळख वाढल्यानंतर नवीन प्रॉडक्ट्सचे फोटो पाठवतो” असे सांगत आरोपीने तिचा मोबाईल नंबर घेतला. त्यांनतर महिलेच्या पतीची चारचाकी गाडी आरोपी दुकानदाराने खरेदी केल्याने त्याच्यावरचा विश्वास अधिकच दृढ झाला. मात्र एका दिवशी दुकानात व परिसरात कोणी नसल्याची संधी साधत आरोपीने महिलेची छेड काढत नको त्या ठिकाणी स्पर्श केल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ असल्याचे सांगत आरोपीच्या दोन मित्रांनी महिलेचे ब्लॅकमेलिंग सुरू केले. बदनामी टाळण्यासाठी महिलेने तब्बल पाच लाख रुपये दिल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे.

या ब्लॅकमेलिंगमध्ये एकूण चार आरोपी सहभागी असल्याचे पीडित महिलेने तक्रारीत म्हंटले आहे. अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत व्हिडिओ
डिलीट करण्यासाठी धर्मांतराची अट घालण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. आरोपींनी महिलेवर अतिप्रसंग व शारीरिक अत्याचार केल्याचाही आरोप तक्रारीत नमूद आहे. यावरून पोलिसांनी तक्रारीच्या आधारे दोन आरोपींना अटक केली असून, त्यातील एक आरोपी उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले आहे. उर्वरित आरोपी फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

हिंगोली जिल्ह्यात गुन्हेगारीचा आलेख उंचावतोय; ठोस पाऊले उचलण्याची नागरिकांची मागणी

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: प्रकरण कसे उघडकीस आले?

    Ans: पीडित महिलेने अकोला सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर.

  • Que: आरोपींनी नेमका कसा छळ केला?

    Ans: अश्लील व्हिडिओ असल्याची धमकी देत पैसे उकळले व धर्मांतराचा दबाव टाकला.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: दोन आरोपींना अटक, एक रुग्णालयात दाखल; इतर आरोपींचा शोध सुरू.

Web Title: Akola crime shocking threatening to viralize obscene videos woman blackmailed and pressured to convert

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 09:42 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Madhyapradesh Crime: भयंकर! २ महिने सतत अत्याचार, १२ वर्षीय चिमुकली झाली गर्भवती आणि…; काय घडलं हॉस्टेलमध्ये?
1

Madhyapradesh Crime: भयंकर! २ महिने सतत अत्याचार, १२ वर्षीय चिमुकली झाली गर्भवती आणि…; काय घडलं हॉस्टेलमध्ये?

Nagpur Crime: पेंचमधील वाघाची शिकार अंगलट; ६ आरोपींना ३ वर्षांचा सश्रम कारावास
2

Nagpur Crime: पेंचमधील वाघाची शिकार अंगलट; ६ आरोपींना ३ वर्षांचा सश्रम कारावास

Nagpur Crime: भयंकर! वर्षभर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक छळ, ब्लॅकमेलिंग, अन्…; नागपूरमधील संतापजनक घटना
3

Nagpur Crime: भयंकर! वर्षभर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक छळ, ब्लॅकमेलिंग, अन्…; नागपूरमधील संतापजनक घटना

Lonavala Crime: ट्रेकिंगला जाते सांगून घरातून निघाली अन्… लोणावळ्यात तरुणीने ४०० फूट खोल दरीत मारली उडी
4

Lonavala Crime: ट्रेकिंगला जाते सांगून घरातून निघाली अन्… लोणावळ्यात तरुणीने ४०० फूट खोल दरीत मारली उडी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Akola Crime: धक्कादायक! अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी; महिलेला ब्लॅकमेल करून धर्मांतराचा दबाव

Akola Crime: धक्कादायक! अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी; महिलेला ब्लॅकमेल करून धर्मांतराचा दबाव

Feb 04, 2026 | 09:42 AM
टाळूवर वाढलेले फँगल इन्फेक्शन मुळांपासून होईल नष्ट! ‘या’ पद्धतीने लावा अश्वगंधाचा घरगुती लेप, केस होतील सुंदर

टाळूवर वाढलेले फँगल इन्फेक्शन मुळांपासून होईल नष्ट! ‘या’ पद्धतीने लावा अश्वगंधाचा घरगुती लेप, केस होतील सुंदर

Feb 04, 2026 | 09:42 AM
१६ वर्षांपूर्वीचा खटला! राजपाल यादव आज न्यायालयात राहणार हजर; नेमकं काय आहे प्रकरण?

१६ वर्षांपूर्वीचा खटला! राजपाल यादव आज न्यायालयात राहणार हजर; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Feb 04, 2026 | 09:41 AM
Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी तयार होत आहे दुर्मिळ योग, ‘हे’ उपाय केल्याने तुमचे चमकेल नशीब

Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी तयार होत आहे दुर्मिळ योग, ‘हे’ उपाय केल्याने तुमचे चमकेल नशीब

Feb 04, 2026 | 09:33 AM
“मी घर संभाळतेय आणि तू हे करतोय…”, दिल्लीच्या वडा पाव गर्लचा Video Viral; पातीवर केला घाणेरडा आरोप!

“मी घर संभाळतेय आणि तू हे करतोय…”, दिल्लीच्या वडा पाव गर्लचा Video Viral; पातीवर केला घाणेरडा आरोप!

Feb 04, 2026 | 09:30 AM
‘लाडकी बहीण’मुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडतोय भार; मुख्यमंत्र्यांकडून घेतले जात आहेत अनेक कठोर निर्णय

‘लाडकी बहीण’मुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडतोय भार; मुख्यमंत्र्यांकडून घेतले जात आहेत अनेक कठोर निर्णय

Feb 04, 2026 | 09:28 AM
विनाशाच्या राखेतून झाला पृथ्वीचा जन्म…; विज्ञानाच्या ‘या’ शोधाने शास्त्रज्ञही चक्रावले, नेमकं काय घडलं?

विनाशाच्या राखेतून झाला पृथ्वीचा जन्म…; विज्ञानाच्या ‘या’ शोधाने शास्त्रज्ञही चक्रावले, नेमकं काय घडलं?

Feb 04, 2026 | 09:26 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM