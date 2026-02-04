Akola Crime: धक्कादायक! अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी; महिलेला ब्लॅकमेल करून धर्मांतराचा दबाव

Madhyapradesh Crime: भयंकर! २ महिने सतत अत्याचार, १२ वर्षीय चिमुकली झाली गर्भवती आणि…; काय घडलं हॉस्टेलमध्ये?
काय घडलं नेमकं?
पीडित महिला नियतमीतपणे संबंधित कॉस्मेटिक दुकानातून साहित्य खरेदी करत होती. दुकान मालकाशी ओळख वाढल्यानंतर नवीन प्रॉडक्ट्सचे फोटो पाठवतो” असे सांगत आरोपीने तिचा मोबाईल नंबर घेतला. त्यांनतर महिलेच्या पतीची चारचाकी गाडी आरोपी दुकानदाराने खरेदी केल्याने त्याच्यावरचा विश्वास अधिकच दृढ झाला. मात्र एका दिवशी दुकानात व परिसरात कोणी नसल्याची संधी साधत आरोपीने महिलेची छेड काढत नको त्या ठिकाणी स्पर्श केल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ असल्याचे सांगत आरोपीच्या दोन मित्रांनी महिलेचे ब्लॅकमेलिंग सुरू केले. बदनामी टाळण्यासाठी महिलेने तब्बल पाच लाख रुपये दिल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे.
या ब्लॅकमेलिंगमध्ये एकूण चार आरोपी सहभागी असल्याचे पीडित महिलेने तक्रारीत म्हंटले आहे. अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत व्हिडिओ
डिलीट करण्यासाठी धर्मांतराची अट घालण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. आरोपींनी महिलेवर अतिप्रसंग व शारीरिक अत्याचार केल्याचाही आरोप तक्रारीत नमूद आहे. यावरून पोलिसांनी तक्रारीच्या आधारे दोन आरोपींना अटक केली असून, त्यातील एक आरोपी उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले आहे. उर्वरित आरोपी फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
