Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Numerologygirls Born On The Mulank 1st 3rd And 9th Of The Month Are Smart Communication With People

Numerology : साधी राहणी उच्च विचारसरणी, बोलण्यात यांचा हात कोणीच धरत नाही, ‘या’ मुलांकाच्या मुली असतात खुपच हुशार

ठराविक मुलांकाचा स्वामी आणि त्याचा प्रभाव हा आपल्या व्यक्तीमत्वावर दिसून येतो. असेच काही मुलांक आहेत ज्यामुळे या मुलांकाच्या मुली समाजात उठून दिसतात. कोणते आहेत ते मुलांक जाणून घेऊयात.

Updated On: Mar 03, 2026 | 06:03 PM
Numerology : साधी राहणी उच्च विचारसरणी, बोलण्यात यांचा हात कोणीच धरत नाही, ‘या’ मुलांकाच्या मुली असतात खुपच हुशार

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • बोलण्यात यांचा कोणीच धरत नाही,
  • ‘या’ मुलांकाच्या मुली असतात खुपच हुशार
हिंदू धर्मात जसं ज्योतिषशास्त्राला महत्व आहे तसंच अंकशास्त्रदेखील महत्वाचं मानलं जातं. अंकशास्त्रानुसार प्रत्येक मुलांक व्यक्तिमत्त्वावर वेगळा प्रभाव टाकतो. त्या त्या ठराविक मुलांकाचा स्वामी आणि त्याचा प्रभाव हा आपल्या व्यक्तीमत्वावर दिसून येतो. असेच काही मुलांक आहेत ज्यामुळे या मुलांकाच्या मुली समाजात उठून दिसतात. कोणते आहेत ते मुलांक जाणून घेऊयात.

अंकशास्त्रानुसार, विशेषतः 1, 3 आणि 9 या मुलांकाच्या मुलींबद्दल असे मानले जाते की, त्या साध्या राहणीमानाच्या असल्या तरी त्यांच्या विचारांची उंची खूप मोठी असते. त्या दिखावा करत नाहीत, पण त्यांच्या आत्मविश्वासपूर्ण बोलण्यामुळे आणि ठाम भूमिकेमुळे लोकांवर छाप पडते.

मुलांक 1 च्या मुली जन्मतःच नेतृत्वगुण घेऊन येतात. यांचा स्वाामी सुर्य असतो. त्यामुळे सूर्यासारखं तेज यांच्यात असतंं. या मुलींची निर्णयक्षमता प्रबळ असते आणि कोणत्याही परिस्थितीत पुढाकार घेण्याची तयारी असते. त्या स्वाभिमानी आणि स्वतंत्र विचारांच्या असतात. स्वतःचे ध्येय स्पष्ट असल्यामुळे त्या मेहनतीने ते साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करतात. बोलताना त्यांचा आत्मविश्वास जाणवतो, त्यामुळे चर्चेत त्यांना सहज हरवणे कठीण असते.

मुलांक 3 च्या मुली बुद्धिमत्ता आणि सर्जनशीलतेसाठी ओळखल्या जातात. गुरु ग्रहाचा ज्ञानी स्वभाव यांच्यात पाहायला मिळतो.  या  मुलींना संवाद साधण्याची  कला जन्मत: अवगत असते. शिक्षण, कला, लेखन किंवा व्यवस्थापन अशा क्षेत्रांमध्ये त्या चमकताना दिसतात. त्यांचा आशावादी स्वभाव आणि सकारात्मक दृष्टिकोन लोकांना प्रेरणा देतो. त्यांचं व्यक्तिमत्त्व आकर्षक आणि प्रभावी असतं.

ग्रहणानंतर पैसाच पैसा; कोणाला नोकरी तर कोणाला गडगंज संपत्ती, ‘या’ 3 राशींंचं उजळणार नशीब

मुलांक 9 च्या मुली मनाने संवेदनशील पण तितक्याच धाडसी असतात. मंगळाचा कणखरपणा यांना लहान वयातच  मिळालेला असते.  या मुली न्यायप्रिय आणि मदतीस तत्पर असतात. समाजासाठी काहीतरी करण्याची भावना त्यांच्यात प्रबळ असते. भावनिक समज आणि मानसिक ताकद यामुळे त्या नातेसंबंध जपण्यात यशस्वी ठरतात.एकूणच 1, 3 आणि 9 मुलांकाच्या मुली साधेपणातही उठून दिसतात. उच्च विचारसरणी, स्पष्ट मतं आणि प्रभावी संवादकौशल्य यामुळे त्या आयुष्यात स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण करतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Jupiter Transit : गुरु करणार मालामाल; 12 वर्षानंतर कर्कराशीत गुरुचं भ्रमण; ‘या’ राशींचं उजळणार नशीब

Web Title: Numerologygirls born on the mulank 1st 3rd and 9th of the month are smart communication with people

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 06:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ग्रहणानंतर पैसाच पैसा; कोणाला नोकरी तर कोणाला गडगंज संपत्ती, ‘या’ 3 राशींंचं उजळणार नशीब
1

ग्रहणानंतर पैसाच पैसा; कोणाला नोकरी तर कोणाला गडगंज संपत्ती, ‘या’ 3 राशींंचं उजळणार नशीब

Chandra Grahan 2026: एकाच महिन्यात 2 ग्रहण, भारतासह जगभरावर होणार अनिष्ट परिणाम; ज्योतिषाचार्यांची भविष्यवाणी
2

Chandra Grahan 2026: एकाच महिन्यात 2 ग्रहण, भारतासह जगभरावर होणार अनिष्ट परिणाम; ज्योतिषाचार्यांची भविष्यवाणी

Chandra Grahan Katha: राहू केतु चंद्राला का लावतात ग्रहण? चंद्रग्रहणाची पौराणिक कथा घ्या जाणून
3

Chandra Grahan Katha: राहू केतु चंद्राला का लावतात ग्रहण? चंद्रग्रहणाची पौराणिक कथा घ्या जाणून

Chandra Grahan Time : वर्षातलं पहिलं चंद्रग्रहण; मुंबईसह ‘या’ शहरात देखील दिसणार, काय घ्यावी काळजी ?
4

Chandra Grahan Time : वर्षातलं पहिलं चंद्रग्रहण; मुंबईसह ‘या’ शहरात देखील दिसणार, काय घ्यावी काळजी ?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pratap Sarnaik : जाहिरातीतून एसटी कमविणार २५० कोटी रुपये, परिवहनमंत्र्यांची माहिती

Pratap Sarnaik : जाहिरातीतून एसटी कमविणार २५० कोटी रुपये, परिवहनमंत्र्यांची माहिती

Mar 03, 2026 | 06:03 PM
Numerology : साधी राहणी उच्च विचारसरणी, बोलण्यात यांचा हात कोणीच धरत नाही, ‘या’ मुलांकाच्या मुली असतात खुपच हुशार

Numerology : साधी राहणी उच्च विचारसरणी, बोलण्यात यांचा हात कोणीच धरत नाही, ‘या’ मुलांकाच्या मुली असतात खुपच हुशार

Mar 03, 2026 | 06:02 PM
पाकिस्तानच्या हायकोर्टात वकिलांचा राडा! न्यायमंदिरातच लाथाबुक्क्यांनी हाणामारी; घटनेचा Video सोशल मीडियावर Viral

पाकिस्तानच्या हायकोर्टात वकिलांचा राडा! न्यायमंदिरातच लाथाबुक्क्यांनी हाणामारी; घटनेचा Video सोशल मीडियावर Viral

Mar 03, 2026 | 05:52 PM
मोक्का गुन्ह्यातील फरार आरोपीला ठोकल्या बेड्या; ‘या’ परिसरात सापळा रचून पकडले

मोक्का गुन्ह्यातील फरार आरोपीला ठोकल्या बेड्या; ‘या’ परिसरात सापळा रचून पकडले

Mar 03, 2026 | 05:50 PM
Iran Israel US War : युद्धामुळे गाड्या महागणार? एनर्जी क्रायसिसचा ऑटो सेक्टरला बसणार मोठा फटका

Iran Israel US War : युद्धामुळे गाड्या महागणार? एनर्जी क्रायसिसचा ऑटो सेक्टरला बसणार मोठा फटका

Mar 03, 2026 | 05:47 PM
Kia Record Sales: किया इंडियाची फेबुवारीमध्‍ये रेकॉर्ड विक्री, वार्षिक १०.३ टक्‍के वाढीसह २७,६१० युनिट्सची विक्री

Kia Record Sales: किया इंडियाची फेबुवारीमध्‍ये रेकॉर्ड विक्री, वार्षिक १०.३ टक्‍के वाढीसह २७,६१० युनिट्सची विक्री

Mar 03, 2026 | 05:44 PM
‘द पैराडाइज’चा विक्रम,‘आया शेर’चं हिंदी व्हर्जन रिलीज; ठरलं वर्षातील सर्वात मोठं हिट गाणं

‘द पैराडाइज’चा विक्रम,‘आया शेर’चं हिंदी व्हर्जन रिलीज; ठरलं वर्षातील सर्वात मोठं हिट गाणं

Mar 03, 2026 | 05:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM
JALNA : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा आ. अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

JALNA : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा आ. अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 03:32 PM
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM
Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Mar 02, 2026 | 10:58 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Mar 02, 2026 | 10:55 PM
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM