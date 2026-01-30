Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Zodiac Sign: शुक्र ग्रहाच्या उदयामुळे तयार होणार शुभ योग, मेष आणि कन्या राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील द्वादशी नंतरची त्रयोदशी तिथी आज आहे. आज लक्ष्मी नारायण योग तयार होणार आहे. बुध ग्रह धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश करेल. शुभ योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Jan 30, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

आज शुक्रवार, 30 जानेवारी. माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील द्वादशी नंतरची त्रयोदशी तिथी आज आहे. शुक्र मकर राशीत उगवणार असेल. बुध ग्रह धनिष्ठा नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार गुरु ग्रह पुनर्वसु नक्षत्राच्या पहिल्या टप्प्यात प्रवेश करणार आहे. शुक्र आणि बुध यांच्या युतीमुळे प्रबल नारायण योग तयार होत आहे. तर गुरु आणि चंद्राची युती देखील होणार आहे त्यामुळे गजकेसरी राजयोग तयार होईल. शुभ योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस चांगला राहील. कोणतेही काम किंवा गुंतवणूक आज तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. तुम्ही घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतील, ज्यामुळे तुम्हाला भविष्यात फायदा होईल. नोकरी बदलण्याच्या शोधात असलेल्यांना मित्र किंवा ओळखीच्या व्यक्तीची मदत मिळू शकते. राजकीय क्षेत्रात तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. या राशीमध्ये गजकेसरी योग तयार होत असल्याने तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचा तुम्हाला फायदा होईल. नोकरी करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्ही भागीदारीत एक नवीन उपक्रम सुरू करू शकता. तुमच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा तुम्हाला फायदा होईल. आजारी असलेल्यांच्या तब्येतीत सुधारणा होईल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक जीवन चांगले राहील.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस उत्तम राहील. तुम्हाला करिअरच्या अनुकूल संधींचा लाभ होईल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून पाठिंबा आणि सहकार्य मिळेल. परदेशात काम करणाऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. उच्च शिक्षणातही तुम्हाला यश मिळू शकेल. वैद्यकीय क्षेत्रात असलेल्यांना नशिबाची साथ मिळेल. तुम्हाला आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. वडिलोपार्जित संपत्तीचाही तुम्हाला फायदा होईल.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस फायदेशीर राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल, तसेच तुमच्या सहकाऱ्यांकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल. वडिलोपार्जित व्यवसायात गुंतलेल्यांना फायदा होऊ शकतो. भागीदारीतील कामाचा तुम्हाला विशेष फायदा होईल. परदेशातून तुम्हाला फायदा होईल. वडिलांकडून फायदा होण्याची शक्यता. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला नशिबाची साथ लाभेल. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. तुमच्या मेहनतीचे आणि समर्पणाचे फळ तुमच्या नोकरीत मिळेल. तुम्ही तुमच्या शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी कराल. तुम्हाला सरकारी क्षेत्रातील संधींचा फायदा होईल. कौटुंबिक जीवनात तुमच्या वडिलांकडून सहकार्य मिळेल. तुम्हाला अनपेक्षित स्रोताकडून फायदा होईल. तुमचे अडकलेले पैसे तुम्हाला परत मिळू शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Jan 30, 2026 | 09:00 AM

Jan 30, 2026 | 09:00 AM
