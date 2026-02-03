Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Pune And Beed Guardian Minister Sunetra Pawar Ncp Ajit Pawar Maharashtra Politics

Maharashtra Politics: राजकारणात गेम! बीड, पुण्याचे पालकमंत्री कोण होणार? ‘हे’ नाव चर्चेत

Sunetra Pawar: सुनेत्रा पवार यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदी शपथ घेतली आहे. त्यातच आता बीड आणि पुण्याचा पालकमंत्री कोण होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 02:50 PM
Maharashtra Politics: राजकारणात गेम! बीड, पुण्याचे पालकमंत्री कोण होणार? ‘हे’ नाव चर्चेत

कोण होणार पुणे, बीडचा पालकमंत्री (फोटो -सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

सुनेत्रा पवार राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री 
सुनेत्रा पवार यांच्याकडे पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवली जाण्याचा अंदाज 
पुणे आणि बीड जिल्ह्याचा असणार समावेश

राज्यात गेल्या आठवड्यात अनेक महत्वाच्या घडामोडी घडत आहेत. गेल्या आठवड्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान दुर्घटनेत दुर्दैवी निधन झाले. त्यानंतर राष्ट्रवादी पक्षाचे नेतृत्व कोण करणार अशी चर्चा सुरू झाली होती. आता या पक्षाची जबाबदारी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे असणार आहे. सुनेत्रा पवार यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदी शपथ घेतली आहे. त्यातच आता बीड आणि पुण्याचा पालकमंत्री कोण होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अजित पवार यांचे निधन झाल्यावर राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाची धुरा सुनेत्रा पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्रा पवार यांनी शपथ घेतली आहे. राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाचे सर्वाधिकार सुनेत्रा पवार यांना देण्यात आले आहे. त्यातच आता पुणे आणि बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री कोण होणार अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पावेअर यांच्याकडे पुणे आणि बीड जिल्ह्याची पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी होती. दरम्यान आता देखील बीड आणि पुणे जिल्ह्याचे नेतृत्व सुनेत्रा पवार यांनी करावे अशी मागणी होत असल्याचे समोर येत आहे. बीड आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद सुनेत्रा पवार यांनी स्वीकारावे अशी मागणी पक्षातील नेत्यांची असल्याचे समोर येत आहे.

Maharashtra Politics: “… मन अक्षरशः भरून येतंय”; DCM होताच सुनेत्रा पवारांची भावनिक पोस्ट

DCM होताच सुनेत्रा पवारांची भावनिक पोस्ट

“आदरणीय अजितदादांनी आयुष्यभर शेतकरी, कष्टकरी, महिला, युवक आणि वंचित घटकांसाठी जगण्याचा मंत्र दिला. आज त्यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेत ‘शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर’ यांच्या विचारांवर निष्ठा ठेवून कर्तव्य भावनेने उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारताना मन अक्षरशः भरून येत आहे. दादांच्या अकाली जाण्याने मनावर दुःखाचा मोठा डोंगर कोसळला असला, तरी त्यांनी शिकवलेली कर्तव्यनिष्ठा, संघर्षाची ताकद आणि जनतेप्रतीची बांधिलकी हाच माझा खरा आधार आहे. त्यांच्या स्वप्नातील न्यायप्रिय, समताधिष्ठित आणि विकसित महाराष्ट्र घडवण्यासाठी अखंड प्रामाणिकपणे काम करत राहीन. या कठीण क्षणी महाराष्ट्रातील जनतेने दिलेला प्रेमाची साथ हेच माझे बळ आहे. आपल्या विश्वासाच्या जोरावर, दादांच्या विचारांना उजाळा देत, नव्या आशेने पुढे चालत राहीन.”

‘मी Sunetra Ajit Pawar शपथ घेते की..’; ऐतिहासिक क्षण! राज्याला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री

राज्याला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी आणि राज्यसभेच्या माजी खासदार सुनेत्रा पवार यांनी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रीपदी शपथ घेतली आहे. सुनेत्रा पवार या महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री झाल्या आहेत. राजभवन येथे त्यांचा शपथविधी सोहळा पार पडला. सुनेत्रा पवार यांच्याकडे राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाचे सर्वाधिकार असणार आहेत.

Web Title: Pune and beed guardian minister sunetra pawar ncp ajit pawar maharashtra politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 02:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नांदेडमध्ये एकाच कुटुंबातील सहा भाजप उमेदवारांचा पराभव, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने केला पराभव
1

नांदेडमध्ये एकाच कुटुंबातील सहा भाजप उमेदवारांचा पराभव, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने केला पराभव

Ajit Pawar : कात्रज दूध संघाला ‘अजितदादा पवार’ यांचं नाव देण्याचा निर्णय
2

Ajit Pawar : कात्रज दूध संघाला ‘अजितदादा पवार’ यांचं नाव देण्याचा निर्णय

Pune Porsche Case : पुणे पोर्श अपघात प्रकरणात मोठा निकाल, तीन आरोपींना जामीन मंजूर; २०२४ मध्ये दोन मृत्यू
3

Pune Porsche Case : पुणे पोर्श अपघात प्रकरणात मोठा निकाल, तीन आरोपींना जामीन मंजूर; २०२४ मध्ये दोन मृत्यू

Beed Crime: ‘त्या’ घटनेचा उलगडा, आईकडून चिमुकल्याला विहिरीत ढकललं, नंतर स्वतः…; कारण काय?
4

Beed Crime: ‘त्या’ घटनेचा उलगडा, आईकडून चिमुकल्याला विहिरीत ढकललं, नंतर स्वतः…; कारण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मद्यधुंद कारचालकाची अनेक वाहनांना धडक; भरधाव कारने अपघात केला, घराचे गेटही तोडले

मद्यधुंद कारचालकाची अनेक वाहनांना धडक; भरधाव कारने अपघात केला, घराचे गेटही तोडले

Feb 03, 2026 | 02:46 PM
Maharashtra Politics: राजकारणात गेम! बीड, पुण्याचे पालकमंत्री कोण होणार? ‘हे’ नाव चर्चेत

Maharashtra Politics: राजकारणात गेम! बीड, पुण्याचे पालकमंत्री कोण होणार? ‘हे’ नाव चर्चेत

Feb 03, 2026 | 02:46 PM
Dhurandhar 2 चा टीझर प्रदर्शित होताच अडचणीत! ड्रोन प्रकरणात लोकेशन मॅनेजरवर गुन्हा दाखल

Dhurandhar 2 चा टीझर प्रदर्शित होताच अडचणीत! ड्रोन प्रकरणात लोकेशन मॅनेजरवर गुन्हा दाखल

Feb 03, 2026 | 02:43 PM
Maharashtra Politics : सुनील तटकरे यांच्या नावाने बनावट पत्र, सही अन् शिक्के; राष्ट्रवादीमध्ये जोरदार राजकारण सुरु

Maharashtra Politics : सुनील तटकरे यांच्या नावाने बनावट पत्र, सही अन् शिक्के; राष्ट्रवादीमध्ये जोरदार राजकारण सुरु

Feb 03, 2026 | 02:38 PM
Modi-Trump मैत्रीचा मास्टरस्ट्रोक! इकडे टॅरिफ कमी अन् जयशंकर थेट वॉशिंग्टनमध्ये; भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधाना नवी दिशा

Modi-Trump मैत्रीचा मास्टरस्ट्रोक! इकडे टॅरिफ कमी अन् जयशंकर थेट वॉशिंग्टनमध्ये; भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधाना नवी दिशा

Feb 03, 2026 | 02:33 PM
कब्रिस्तानाच्या आत ये…! अंधाऱ्या रात्री फूड डिलिव्हरी बॉयला आला भयावह कॉल, पुढे काय घडलं; Video Viral

कब्रिस्तानाच्या आत ये…! अंधाऱ्या रात्री फूड डिलिव्हरी बॉयला आला भयावह कॉल, पुढे काय घडलं; Video Viral

Feb 03, 2026 | 02:30 PM
Vastu Tips : नवीन घर किंवा ऑफिस घेतल्यावर वास्तूशांत का गरजेची आहे ?

Vastu Tips : नवीन घर किंवा ऑफिस घेतल्यावर वास्तूशांत का गरजेची आहे ?

Feb 03, 2026 | 02:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM