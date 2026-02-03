Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Hemlata Patil Upset For Not Giving Municipality Group Leader Post Even After Ajit Pawar Promise

Maharashtra Politics : सुनील तटकरे यांच्या नावाने बनावट पत्र, सही अन् शिक्के; राष्ट्रवादीमध्ये जोरदार राजकारण सुरु

राष्ट्रवादी नाशिक गटनेत्या कोण होणार यावरुन राष्ट्रवादीमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी याप्रकरणी खुलासा करावा अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 02:38 PM
Hemlata Patil upset for not giving Municipality group leader post even after ajit pawar promise

अजित पवार यांनी आश्वासन देऊनही नगरपालिकेच्या गटप्रमुखपदाची संधी न मिळाल्याने हेमलता पाटील नाराज झाल्या आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • राष्ट्रवादीमध्ये अंतर्गत वादाची ठिणगी
  • हेमलता पाटील यांनी अजित पवारांनी शब्द दिल्याचा दावा
  • गटनेते पदावरुन नाशिकमध्ये रंगलं राजकारण
Maharashtra Politics : नाशिक : राज्याचे दिवंगत नेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे अपघाती निधन झाले. त्यांच्या जाण्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. अजित पवारांनंतर राष्ट्रवादीचे नेतृत्व हे त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांकडे आले आहे. सुनेत्रा पवार यांनी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. मात्र राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण याचा निर्णय होणे बाकी आहे. मात्र त्यापूर्वी राष्ट्रवादीमध्ये (NCP Politics) अंतर्गत वादाची ठिणगी पडली आहे.

नुकत्याच महापालिका निवडणूका झाल्या होत्या. अद्याप अनेक पालिकांमध्ये महापौर ठरवण्यात आलेला नाही. त्यापूर्वीच अजित पवारांचे निधन झाल्याने सर्वांनी हळहळ व्यक्त केली आहे. मात्र अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर हेमलता पाटील यांनी त्यांच्यासोबत राजकारण केले जात असल्याचा आरोप केला आहे. “अजित दादांच्या अस्थी विसर्जित होण्यापूर्वीच काहींनी गलीच्छ राजकारण सुरू केलं आहे. सुनील तटकरे यांच्या नावाने कोणी बनावट पत्र, बनावट सही, शिक्के मारून पत्र दिलं का? असा प्रश्न हेमलता पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

हे देखील वाचा : मोठा अनर्थ टळला! मंत्री पंकजा मुंडेंच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड, उड्डाणाच्या काही क्षण आधीच…

काय म्हणाल्या हेमलता पाटील?

हेमलता पाटील यांनी राष्ट्रवादीमध्ये त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचे म्हटले आहे. त्या म्हणाल्या की, “ अजित दादांनी मला शब्द दिलेला असताना, सीमा ठाकरे गटनेत्या कशा झाल्या? प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी याप्रकरणी खुलासा करावे आणि मला पुढील आदेश द्यावे. अजित दादांच्या मृत्यू नंतर काही लोक जर एवढं खालच राजकारणं करत असतील तर मला काहीच नको” अशा शब्दांत हेमलता पाटील यांनी आपली नाराजी व्यक्त करत भूमिका मांडली आहे.

हेमलता पाटील या मूळच्या काँग्रेसच्या आहेत. विधानसभा निवडणूक निकालानंतर त्यांनी काँग्रेस प्रदेश प्रवक्तेपदाचा राजीनामा देत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला होता. मात्र, दीड-दोन महिन्यात त्यांनी शिंदे गट सोडला. त्यानंतर हेमलता पाटील यांनी अजितदादांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्या 30 ते 35 वर्ष काँग्रेसमध्ये होत्या. त्यांच्याकडे 6 टर्म नगरसेवक पद भूषवण्याचा अनुभव आहे. यंदाची त्यांची सातवी टर्म होती. त्यांना दिवंगत नेते अजित पवारांनी गटनेते बनवण्याचा शब्द दिला असल्याचा दावा हेमलता पाटील यांनी केला आहे.

हे देखील वाचा : दादांच्या अपघातामागे संशयाचा धूर; लिंबू-मिरची उताराः ब्लॅक बॉक्सपर्यंत अनेक प्रश्न अनुत्तरितच

अजित पवार यांचे अपघाती निधन

दिवंगत नेते अजित पवार यांचा 28 फेब्रुवारी रोजी बुधवारी विमान अपघात झाला. लँडिंगदरम्यान विमान (Learjet 45) धावपट्टीजवळ कोसळले. यामुळे विमानामध्ये तीन स्फोट झाले. विमानाला लागलेल्या आगीमध्ये सर्व प्रवासी आणि विमान जळून खाक झाले. या विमानाचा अपघात इतका भीषण होता की यामध्ये उपमुख्यमंत्र्यांसह पाच जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये सुरक्षारक्षक विदीप जाधव, फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळी, पायलट-इन-कमांड कॅप्टन सुमित कपूर आणि सेकंड-इन-कमांड कॅप्टन शांभवी पाठक यांचा समावेश होता.  गुरुवारी बारामतीतील काटेवाडी येथील विद्या प्रतिष्ठान मैदानावर अजित पवार यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

Web Title: Hemlata patil upset for not giving municipality group leader post even after ajit pawar promise

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 02:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कराड नगरपालिकेत समित्यांची निवड बिनविरोध; पहिल्याच सभेत स्थायीसह विषय समित्यांवर शिक्कामोर्तब
1

कराड नगरपालिकेत समित्यांची निवड बिनविरोध; पहिल्याच सभेत स्थायीसह विषय समित्यांवर शिक्कामोर्तब

Pankaja Munde helicopter : मोठा अनर्थ टळला! मंत्री पंकजा मुंडेंच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड, उड्डाणाच्या काही क्षण आधीच…
2

Pankaja Munde helicopter : मोठा अनर्थ टळला! मंत्री पंकजा मुंडेंच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड, उड्डाणाच्या काही क्षण आधीच…

कोल्हापुरात महापौरनंतर आता उपमहापौर पदासाठी होणार निवडणूक; महाविकास आघाडीकडून ‘या’ नावांना पसंती
3

कोल्हापुरात महापौरनंतर आता उपमहापौर पदासाठी होणार निवडणूक; महाविकास आघाडीकडून ‘या’ नावांना पसंती

Jay Pawar emotional post: ‘मी तुम्हाला मिठीत घेऊन…’; जय पवारांची वडिल अजित पवारांसाठी भावनिक पोस्ट
4

Jay Pawar emotional post: ‘मी तुम्हाला मिठीत घेऊन…’; जय पवारांची वडिल अजित पवारांसाठी भावनिक पोस्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics : सुनील तटकरे यांच्या नावाने बनावट पत्र, सही अन् शिक्के; राष्ट्रवादीमध्ये जोरदार राजकारण सुरु

Maharashtra Politics : सुनील तटकरे यांच्या नावाने बनावट पत्र, सही अन् शिक्के; राष्ट्रवादीमध्ये जोरदार राजकारण सुरु

Feb 03, 2026 | 02:38 PM
Modi-Trump मैत्रीचा मास्टरस्ट्रोक! इकडे टॅरिफ कमी अन् जयशंकर थेट वॉशिंग्टनमध्ये; भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधाना नवी दिशा

Modi-Trump मैत्रीचा मास्टरस्ट्रोक! इकडे टॅरिफ कमी अन् जयशंकर थेट वॉशिंग्टनमध्ये; भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधाना नवी दिशा

Feb 03, 2026 | 02:33 PM
कब्रिस्तानाच्या आत ये…! अंधाऱ्या रात्री फूड डिलिव्हरी बॉयला आला भयावह कॉल, पुढे काय घडलं; Video Viral

कब्रिस्तानाच्या आत ये…! अंधाऱ्या रात्री फूड डिलिव्हरी बॉयला आला भयावह कॉल, पुढे काय घडलं; Video Viral

Feb 03, 2026 | 02:30 PM
Vastu Tips : नवीन घर किंवा ऑफिस घेतल्यावर वास्तूशांत का गरजेची आहे ?

Vastu Tips : नवीन घर किंवा ऑफिस घेतल्यावर वास्तूशांत का गरजेची आहे ?

Feb 03, 2026 | 02:30 PM
WPL मध्ये खेळणार CSK ची टीम? महिला क्रिकेटमध्ये प्रवेश करण्याबाबत CEO कासी विश्वनाथन यांनी केला मोठा खुलासा

WPL मध्ये खेळणार CSK ची टीम? महिला क्रिकेटमध्ये प्रवेश करण्याबाबत CEO कासी विश्वनाथन यांनी केला मोठा खुलासा

Feb 03, 2026 | 02:29 PM
ठाण्यातील Wewora मध्ये मिळेल प्रीमियम लखनवी कलेक्शन! ड्रेस- कॉर्ड सेटचे आकर्षक पॅर्टन

ठाण्यातील Wewora मध्ये मिळेल प्रीमियम लखनवी कलेक्शन! ड्रेस- कॉर्ड सेटचे आकर्षक पॅर्टन

Feb 03, 2026 | 02:25 PM
U19 World Cup 2026 Semi Final : उपांत्य फेरीत भारताचा अफगाणिस्तानवर वरचष्मा, Vaibhav Suryavanshi च्या खेळीवर असणार नजर

U19 World Cup 2026 Semi Final : उपांत्य फेरीत भारताचा अफगाणिस्तानवर वरचष्मा, Vaibhav Suryavanshi च्या खेळीवर असणार नजर

Feb 03, 2026 | 02:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM