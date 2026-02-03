Dhurandhar 2 चा टीझर प्रदर्शित होताच अडचणीत! ड्रोन प्रकरणात लोकेशन मॅनेजरवर गुन्हा दाखल

अनेक महिने नैराश्य, बिग बॉसमधून बाहेर पडल्यानंतर घ्यावी लागली थेरपी, अभिनेत्रीने सांगितला अनुभव
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, शूटिंग दरम्यान एका दृश्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्यात आला होता, परंतु कोणतीही अधिकृत परवानगी घेण्यात आली नव्हती. एफआयआरमध्ये फक्त असे म्हटले आहे की नियमांचे पालन न करता ड्रोन उडवण्यात आला. वृत्तानुसार, अभिनेता संजय दत्तसह संपूर्ण क्रू १ फेब्रुवारी रोजी शूटिंगसाठी लोकेशनवर उपस्थित होता. तो शूटिंग शेड्यूलचा तिसरा दिवस होता. असे वृत्त आहे की ३० जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या शूटिंगसाठी ऐतिहासिक किल्ला परिसर विशेषतः सजवण्यात आला होता आणि त्याला जुन्या, गर्दी असलेल्या पाकिस्तानी रस्त्याचे स्वरूप देण्यात आले होते.
‘धुरंधर २’ कधी होणार प्रदर्शित?
आदित्य धर यांचा धुरंधर हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हिंदी चित्रपट बनला आहे, ज्याने कल्ट आणि पॉप संस्कृतीमध्ये आपले स्थान मजबूत केले आहे. आता, धुरंधर: द रिव्हेंजसह, ही कथा आणखी मोठ्या, धाडसी आणि अधिक शक्तिशाली सिनेमॅटिक विश्वात रूपांतरित होण्यासाठी सज्ज आहे. हा चित्रपट १९ मार्च २०२६ रोजी ईद, गुढी पाडवा आणि उगादीच्या निमित्ताने थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. आणि हा प्रेक्षकांसाठी हिंदी, तेलगू, तमिळ, कन्नड आणि मल्याळम भाषेत उपलब्ध असणार आहे. दक्षिण भारतात चित्रपटाची जोरदार मागणी पाहता, हा धोरणात्मक विस्तार २०२६ ला धुरंधरचे वर्ष म्हणून स्थान देत आहे.