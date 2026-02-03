Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Dhurandhar 2 चा टीझर प्रदर्शित होताच अडचणीत! ड्रोन प्रकरणात लोकेशन मॅनेजरवर गुन्हा दाखल

मुंबई पोलिसांनी 'धुरंधर २' या चित्रपटाच्या लोकेशन मॅनेजरविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. दक्षिण मुंबईतील उच्च सुरक्षा असलेल्या फोर्ट परिसरात आवश्यक परवानगीशिवाय ड्रोन उडवल्याचा आरोप आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 02:43 PM
  • Dhurandhar 2 चा टीझर अडचणीत
  • ड्रोन प्रकरणात लोकेशन मॅनेजरवर गुन्हा दाखल
  • ‘धुरंधर २’ कधी होणार प्रदर्शित?
‘धुरंधर २’ हा चित्रपट देशभरात आणि जगभरात धुमाकूळ घालत आहे. चाहते त्याच्या सिक्वेलची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. निर्मात्यांनी नुकताच त्याचा टीझर रिलीज केला आहे. दरम्यान, मुंबई पोलिसांनी धुरंधर २ च्या लोकेशन मॅनेजरविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्याची बातमी समोर आली आहे. दक्षिण मुंबईतील उच्च सुरक्षा असलेल्या फोर्ट परिसरात आवश्यक परवानगीशिवाय ड्रोन उडवल्याचा आरोप आहे. रिंकू राजपाल वाल्मिकीविरुद्ध १ फेब्रुवारी रोजी एमआरए मार्ग पोलिस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम २२३ अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला. अधिकाऱ्यांच्या कायदेशीर आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.

अनेक महिने नैराश्य, बिग बॉसमधून बाहेर पडल्यानंतर घ्यावी लागली थेरपी, अभिनेत्रीने सांगितला अनुभव

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, शूटिंग दरम्यान एका दृश्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्यात आला होता, परंतु कोणतीही अधिकृत परवानगी घेण्यात आली नव्हती. एफआयआरमध्ये फक्त असे म्हटले आहे की नियमांचे पालन न करता ड्रोन उडवण्यात आला. वृत्तानुसार, अभिनेता संजय दत्तसह संपूर्ण क्रू १ फेब्रुवारी रोजी शूटिंगसाठी लोकेशनवर उपस्थित होता. तो शूटिंग शेड्यूलचा तिसरा दिवस होता. असे वृत्त आहे की ३० जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या शूटिंगसाठी ऐतिहासिक किल्ला परिसर विशेषतः सजवण्यात आला होता आणि त्याला जुन्या, गर्दी असलेल्या पाकिस्तानी रस्त्याचे स्वरूप देण्यात आले होते.

‘Dhurandhar 2’ चा टीझर पाहिल्यानंतर चाहत्यांचा संताप; म्हणाले ‘अरे, हे आधीच दाखवले आहे, काहीतरी नवीन करायचं’

‘धुरंधर २’ कधी होणार प्रदर्शित?

आदित्य धर यांचा धुरंधर हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हिंदी चित्रपट बनला आहे, ज्याने कल्ट आणि पॉप संस्कृतीमध्ये आपले स्थान मजबूत केले आहे. आता, धुरंधर: द रिव्हेंजसह, ही कथा आणखी मोठ्या, धाडसी आणि अधिक शक्तिशाली सिनेमॅटिक विश्वात रूपांतरित होण्यासाठी सज्ज आहे. हा चित्रपट १९ मार्च २०२६ रोजी ईद, गुढी पाडवा आणि उगादीच्या निमित्ताने थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. आणि हा प्रेक्षकांसाठी हिंदी, तेलगू, तमिळ, कन्नड आणि मल्याळम भाषेत उपलब्ध असणार आहे. दक्षिण भारतात चित्रपटाची जोरदार मागणी पाहता, हा धोरणात्मक विस्तार २०२६ ला धुरंधरचे वर्ष म्हणून स्थान देत आहे.

Published On: Feb 03, 2026 | 02:43 PM

