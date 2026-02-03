Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

3 फेब्रुवारीला होतोय रूचक राजयोगाचा संयोग, मेष-कन्या राशीसह 5 राशी ठरणार विशेष भाग्यवान

मंगळवारी फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षाचा दुसरा दिवस आहे, तर चंद्र सिंह राशीत दिवसरात्र भ्रमण करेल. मंगळ त्याच्या उच्च राशी मकर राशीत भ्रमण करणार आहे, ज्यामुळे रुचक राजयोग प्रभावी तयार झालाय

Updated On: Feb 03, 2026 | 10:17 AM
कोणत्या राशीसाठी असणार राजयोग संयोग भाग्यशाली (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

  • ३ फेब्रुवारी रोजी तयार झालाय रुचक राजयोग
  • कोणत्या राशींना होणार फायदा 
  • ५ राशी ठरणार भाग्यवान
३ फेब्रुवारी, मंगळवार असून दिवसाचा स्वामी ग्रह मंगळ असेल, तर देवता हनुमानजी आहेत. तिथी फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्ष (द्वितीय) चा दुसरा दिवस आहे. बुध कुंभ राशीत भ्रमण करणार आहे, तर चंद्र सिंह राशीत दिवसा आणि रात्री भ्रमण करेल. परिणामी, मंगळ चंद्रावर दृष्टी टाकेल आणि मंगळ, त्याच्या उच्च राशी मकर राशीत असल्याने, रुचक राजयोग निर्माण झालाय. शिवाय, उद्या मंगळ आणि सूर्याची युती आदित्य मंगळ योग निर्माण केलाय. शिवाय, मेष, कन्या, तूळ, मकर आणि कुंभ राशींना अनेक मार्गांनी लाभ मिळणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार कोणत्या राशी कोणत्या पैलूत भाग्यवान आहेत याबाबत ज्योतिषाचार्य आनंद पाठक यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे, जाणून घेऊया. 

मेष राशीसाठी कसा जाईल?

करिअरच्या बाबतीत मेष राशीसाठी खूप चांगला दिवस असेल. तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून सहकार्य आणि पाठिंबा मिळेल. जर तुमचे कोणतेही सरकारी काम प्रलंबित असेल तर तुम्ही प्रयत्न करावेत; यश मिळण्याची दाट शक्यता आहे. सामाजिक क्षेत्रात तुम्हाला आदर मिळेल असे नक्षत्रे दर्शवितात. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून लाभ आणि पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. शैक्षणिक स्पर्धांमध्येही तुम्हाला यश मिळेल. तुमच्या सुखसोयी वाढतील. तुमच्या प्रेम जीवनात दिवस रोमँटिक असेल. उद्या तुम्हाला मित्रांकडूनही पाठिंबा मिळेल.

मेष राशीसाठी मंगळवारचे उपाय: उपाय म्हणून, तुम्ही गायीला गूळ खाऊ घालावा आणि बजरंगबाणाचे पठण करावे.

Falgun Month 2026: कधीपासून सुरू होत आहे फाल्गुन महिना, जाणून घ्या महत्त्व आणि नियम

कन्या राशीसाठी कसा असेल दिवस?

कन्या राशीसाठी अनेक प्रकारे आजचा दिवस फायदेशीर राहील. नशीब तुम्हाला अनेक स्रोतांकडून लाभ देईल. दीर्घकाळापासून वाट पाहत असलेली इच्छा देखील पूर्ण होईल, ज्यामुळे तुमचे मनोबल वाढेल. मित्र किंवा माजी ओळखीच्या व्यक्तीकडून मदत मिळाल्याने तुम्हाला महत्त्वाचे काम पूर्ण करण्यास मदत होईल. तुमचे विरोधक आणि शत्रू देखील उद्या शांत राहतील आणि तुमच्या प्रतिभेने आणि सकारात्मक बाजूने आश्चर्यचकित होतील. तुम्हाला व्यवसायात चांगला नफा दिसू शकतो. तुम्ही काहीतरी नवीन आणि असामान्य प्रयत्न करू शकता. आजारी असलेल्यांना त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा दिसेल. वैवाहिक बाबी आनंददायी असतील. तुमच्या हुशारी आणि कलात्मक क्षमतेचाही तुम्हाला फायदा होईल.

कन्या राशीसाठी मंगळवारचे उपाय: कन्या राशीच्या लोकांनी उद्या श्रीनारायण कवचचे पठण करावे आणि लाल चंदनाचा टिळा लावावा.

तूळ राशीसाठी कसा जाणार आजचा दिवस?

तूळ राशीच्या लोकांसाठी दिवस शुभ राहील. तुमच्या सुखसोयींमध्ये वाढ होण्यासाठी नक्षत्रे अनुकूल आहेत. वाहन खरेदी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये यश मिळू शकते. कामाच्या ठिकाणी, तुम्हाला विरुद्ध लिंगाच्या सहकाऱ्यांकडून अपेक्षेपेक्षा जास्त पाठिंबा मिळेल. तुमच्या चातुर्य आणि मृदु वाणीने, तुम्ही विरोधक आणि शत्रूंकडूनही काम पूर्ण करू शकाल. तुमचा व्यावसायिक प्रवास यशस्वी आणि आनंददायी होईल. तुमच्या आई आणि मातृपक्षाकडूनही तुम्हाला लाभ होण्याची शक्यता आहे. या राशीचे उद्याचे विद्यार्थीही चांगले काम करू शकतात.

तूळ राशीसाठी उद्याचे मंगळवारचे उपाय: शुभकार्य टिकवून ठेवण्यासाठी, तुम्ही हनुमानजीला बुंदीचा प्रसाद अर्पण करावा आणि तो लहान मुलांना वाटावा.

मकर राशीच्या लोकांसाठी दिवस कसा असेल?

मंगळवार हा मकर राशीच्या लोकांसाठी खूप शुभ दिवस असेल. तुमच्या राशीत निर्माण झालेला राजयोग तुम्हाला शाही आनंद देऊ शकतो. उद्या तुम्हाला कमीत कमी प्रयत्नात मोठे यश मिळू शकते. तुम्ही आर्थिक बाबतीत भाग्यवान असू शकता. मागील काम आणि गुंतवणूक तुम्हाला लाभ मिळवून देऊ शकते. कौटुंबिक व्यवसायात तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून आणि मोठ्या भावाकडून पाठिंबा मिळेल आणि तुम्ही काहीतरी नवीन सुरू देखील करू शकता. तुमचे सामाजिक वर्तुळ विस्तारेल आणि तुम्हाला आदरही मिळेल. नक्षत्रे सूचित करतात की तुम्हाला तुमच्या सासरच्या लोकांकडून पाठिंबा मिळेल. तुम्हाला एखाद्या प्रभावशाली व्यक्तीचे आशीर्वाद मिळतील.

मकर राशीसाठी मंगळवारचे उपाय: मकर राशीच्या लोकांसाठी उपाय म्हणून श्री सुंदरकांडाचे पठण करावे.

Shukra Rahu Yuti: शुक्र आणि राहूच्या युतीमुळे या राशीच्या लोकांना मिळतील करिअर आणि व्यवसायात नवीन संधी

कुंभ राशीसाठी कसा असेल?

कुंभ राशीसाठी दिवस शुभ आणि फायदेशीर असेल. काही गोंधळानंतर, नशीब तुमच्यासाठी यश आणि नफ्याचे संयोजन निर्माण करेल. विचारांमध्ये जास्त अडकण्याऐवजी तुम्ही स्वतःवर विश्वास ठेवावा. तुमचे प्रयत्न यशस्वी होतील. तुम्हाला कमाईचे साधन देखील मिळू शकते. गेल्या काही दिवसांपासून आजारी असलेल्यांच्या आरोग्यात सुधारणा होऊ शकते. तुमच्या हुशार बुद्धीचा तुम्हाला फायदा होईल. तुमच्या राजनैतिक बुद्धिमत्तेचा आणि चातुर्याचा तुम्ही फायदा घेऊ शकाल. तुमचे वैवाहिक जीवन प्रेमाने भरलेले असेल. तुम्हाला आनंदाचे साधन मिळण्याची शक्यता आहे.

कुंभ राशीसाठी उद्याचे मंगळवारचे उपाय: उपाय म्हणून, तुम्ही राहूच्या मंत्राचा जप करावा.

