Surya Grahan 2026: सूर्यग्रहणाच्या वेळी तुळशीसह 4 गोष्टी वापरा, ग्रहणकाळातही रहाल पवित्र

२०२६ चे पहिले सूर्यग्रहण कुंभ राशीत होणार आहे. शास्त्रांनुसार, ग्रहण दरम्यान काही खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. हा काळ अशुभ मानला जातो. म्हणून, स्वयंपाक करणे, नखे कापणे इत्यादी गोष्टी करण्यास मनाई आहे

Updated On: Feb 17, 2026 | 12:37 PM
सूर्यग्रहणात काय ग्रहण करू शकता (फोटो सौजन्य - iStock)

  • सूर्यग्रहणाचा काय होतो परिणाम 
  • कोणत्या गोष्टींंमुळे राहू शकता पवित्र 
  • सूर्यग्रहणात काय करू नये 
१७ फेब्रुवारी, मंगळवार रोजी दुपारी ३:२६ वाजता सूर्यग्रहण होईल. या सूर्यग्रहणाचा एकूण कालावधी ४ तास ३१ मिनिटे असेल. २०२६ मधील पहिले सूर्यग्रहण कुंभ राशीत असेल. ज्योतिषशास्त्रात सूर्यग्रहण खूप महत्वाचे मानले जाते. या काळात काही गोष्टी लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे. शास्त्रांनुसार, ग्रहण दरम्यान तुळशीसह पाच गोष्टी वापरल्या जाऊ शकतात कारण त्या अत्यंत पवित्र मानल्या जातात. सूर्यग्रहण दरम्यान तुम्ही काय वापरू शकता ते सविस्तरपणे पाहूया.

तुम्ही गंगाजल वापरू शकता

ग्रहण दरम्यान तुम्ही गंगाजल देखील वापरू शकता. कारण हिंदू धर्मात गंगाजल अत्यंत पवित्र मानले जाते आणि या काळात ते दूषित नसते. या काळात तुम्ही गंगाजलाचा समावेश असलेले विधी देखील करू शकता. पूजास्थळी एक रुपयाचे नाणे ठेवा. ग्रहण संपल्यानंतर, नाणे गंगाजलाने धुवा, लाल कपड्यात गुंडाळा आणि तुमच्या तिजोरीत ठेवा. असे केल्याने शुभ परिणाम मिळतात. शिवाय, ग्रहणानंतर, गंगाजलने स्नान करावे.

Surya Grahan 2026: वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण कधी? तारीख, सुतक काळाची वेळ नेमकी कधी, दिवसाच होणार काळोख

ग्रहण काळात बार्लीचा वापर करा

सूर्यग्रहणाचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी तुम्ही बार्लीचा वापर देखील करू शकता. बार्लीला तुमच्या खिशात ठेवा. असे मानले जाते की ग्रहण काळात बार्लीच्या उपचारांमुळे मंगळाचे दुष्परिणाम कमी होतात. शिवाय, ते शुभ परिणाम देते आणि आरोग्याच्या समस्या देखील टाळू शकते. म्हणून, बार्लीला तुमच्या खिशात ठेवावे.

तुळशीचा वापर करा

गंगाजलाप्रमाणे तुळशीलाही हिंदू धर्मात खूप पवित्र मानले जाते. म्हणून, ग्रहण काळात अन्न आणि पेये शुद्ध ठेवण्यासाठी तुळशीचा वापर केला जातो. यासाठी, ग्रहणाच्या आधी तुमच्या अन्नात, पाण्यात, दुधात तुळशीची पाने घाला. यामुळे सूर्यग्रहणाच्या सावलीचा अन्नावर परिणाम होण्यापासून रोखले जाते. असे मानले जाते की तुळशी वाईटांचा नाश करते आणि नकारात्मकता दूर करते.

काळ्या तिळाचा वापर शुभ आहे

सामान्य दिवसांपेक्षा ग्रहण काळात नकारात्मक शक्ती अधिक सक्रिय असतात असे मानले जाते. म्हणून, ग्रहणाचे नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी, दानधर्म करावेत. हे करण्यासाठी, सूर्यग्रहण सुरू होण्यापूर्वी तीळ, काळे कपडे इत्यादी दानासाठी ठेवा. ग्रहण संपल्यानंतर, स्नान करा आणि काळे तीळ गरजू व्यक्तीला दान करा. असे केल्याने राहू आणि केतू शांत होतात आणि नकारात्मक ऊर्जा दूर होते.

Surya Grahan 2026: सूर्यग्रहणाच्या दिवशी चंद्राचे दुहेरी संक्रमण, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com  या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Published On: Feb 17, 2026 | 12:36 PM

