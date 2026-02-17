Surya Grahan 2026: सूर्यग्रहणाच्या वेळी तुळशीसह 4 गोष्टी वापरा, ग्रहणकाळातही रहाल पवित्र

तुम्ही गंगाजल वापरू शकता
ग्रहण दरम्यान तुम्ही गंगाजल देखील वापरू शकता. कारण हिंदू धर्मात गंगाजल अत्यंत पवित्र मानले जाते आणि या काळात ते दूषित नसते. या काळात तुम्ही गंगाजलाचा समावेश असलेले विधी देखील करू शकता. पूजास्थळी एक रुपयाचे नाणे ठेवा. ग्रहण संपल्यानंतर, नाणे गंगाजलाने धुवा, लाल कपड्यात गुंडाळा आणि तुमच्या तिजोरीत ठेवा. असे केल्याने शुभ परिणाम मिळतात. शिवाय, ग्रहणानंतर, गंगाजलने स्नान करावे.
ग्रहण काळात बार्लीचा वापर करा
सूर्यग्रहणाचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी तुम्ही बार्लीचा वापर देखील करू शकता. बार्लीला तुमच्या खिशात ठेवा. असे मानले जाते की ग्रहण काळात बार्लीच्या उपचारांमुळे मंगळाचे दुष्परिणाम कमी होतात. शिवाय, ते शुभ परिणाम देते आणि आरोग्याच्या समस्या देखील टाळू शकते. म्हणून, बार्लीला तुमच्या खिशात ठेवावे.
तुळशीचा वापर करा
गंगाजलाप्रमाणे तुळशीलाही हिंदू धर्मात खूप पवित्र मानले जाते. म्हणून, ग्रहण काळात अन्न आणि पेये शुद्ध ठेवण्यासाठी तुळशीचा वापर केला जातो. यासाठी, ग्रहणाच्या आधी तुमच्या अन्नात, पाण्यात, दुधात तुळशीची पाने घाला. यामुळे सूर्यग्रहणाच्या सावलीचा अन्नावर परिणाम होण्यापासून रोखले जाते. असे मानले जाते की तुळशी वाईटांचा नाश करते आणि नकारात्मकता दूर करते.
काळ्या तिळाचा वापर शुभ आहे
सामान्य दिवसांपेक्षा ग्रहण काळात नकारात्मक शक्ती अधिक सक्रिय असतात असे मानले जाते. म्हणून, ग्रहणाचे नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी, दानधर्म करावेत. हे करण्यासाठी, सूर्यग्रहण सुरू होण्यापूर्वी तीळ, काळे कपडे इत्यादी दानासाठी ठेवा. ग्रहण संपल्यानंतर, स्नान करा आणि काळे तीळ गरजू व्यक्तीला दान करा. असे केल्याने राहू आणि केतू शांत होतात आणि नकारात्मक ऊर्जा दूर होते.
टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.