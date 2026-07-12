Prambanan Temple: इंडोनेशियातील प्रंबनन मंदिर का आहे खास? जाणून घ्या इतिहास, आख्यायिका आणि स्थापत्यवैभव

भारतीय संस्कृती आणि सनातन धर्माचा प्रभाव केवळ भारतापुरता मर्यादित नसून, तो प्राचीन काळापासून आशियातील अनेक देशांपर्यंत पोहोचला होता. आजही त्या प्रभावाची साक्ष देणारी अनेक भव्य मंदिरे दक्षिण-पूर्व आशियात उभी आहेत. त्यापैकी इंडोनेशियातील प्रंबनन मंदिर हे हिंदू स्थापत्यकलेचा अद्भुत नमुना आणि भारतीय संस्कृतीच्या जागतिक प्रभावाचे जिवंत प्रतीक मानले जाते. जवळपास १,१०० वर्षांपूर्वी उभारले गेलेले हे मंदिर आजही आपल्या भव्य वास्तुकला, उत्कृष्ट शिल्पकला आणि धार्मिक महत्त्वामुळे जगभरातील पर्यटक, इतिहास संशोधक आणि भाविकांना आकर्षित करते.
प्रंबनन मंदिर हे इंडोनेशियातील मध्य जावा प्रांतात, योग्याकार्ता (Yogyakarta) शहराजवळ वसलेले सर्वात मोठे हिंदू मंदिर संकुल आहे. हे मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णू आणि भगवान ब्रह्मा या हिंदू त्रिमूर्तींना समर्पित आहे.
प्रंबननला स्थानिक भाषेत “चांडी प्रंबनन” असेही म्हटले जाते. “चांडी” म्हणजे मंदिर किंवा प्राचीन धार्मिक वास्तू.
प्रंबनन मंदिराची निर्मिती इ.स. ८५० च्या सुमारास संजय राजवंशातील राजा रकाई पिकातन यांच्या कारकिर्दीत झाली. त्या काळात जावा बेटावर हिंदू धर्माचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. बौद्ध शैलेन्द्र राजवंशाच्या प्रभावानंतर हिंदू शासकांनी आपल्या धार्मिक श्रद्धेचे आणि सामर्थ्याचे प्रतीक म्हणून या मंदिराची उभारणी केली. काही दशकांनंतर या मंदिराचा विस्तार करण्यात आला आणि संपूर्ण संकुलात शेकडो लहान-मोठी मंदिरे बांधण्यात आली. मात्र दहाव्या शतकात राजधानीचे स्थलांतर, ज्वालामुखीचे उद्रेक आणि भूकंप यांमुळे हे मंदिर हळूहळू ओस पडले. अनेक शतके ते जंगलात दडून राहिले.
इ.स. १८११ मध्ये युरोपीय संशोधकांच्या नजरेस हे मंदिर पुन्हा आले. त्यानंतर डच प्रशासनाने त्याच्या संवर्धनाचे कार्य सुरू केले. विसाव्या शतकात व्यापक जीर्णोद्धार झाल्यानंतर त्याचे मूळ वैभव पुन्हा उभे राहिले.
प्रंबनन मंदिर हे हिंदू स्थापत्यकलेचे उत्कृष्ट उदाहरण मानले जाते. संपूर्ण मंदिर संकुलात मूळतः २४० मंदिरे होती. त्यामध्ये मुख्य मंदिरे, उपमंदिरे आणि संरक्षक मंदिरे यांचा समावेश होता.
मुख्य संकुलात आठ प्रमुख मंदिरे असून त्यांपैकी तीन सर्वात महत्त्वाची आहेत.
हे संपूर्ण संकुलातील सर्वात उंच आणि भव्य मंदिर आहे. सुमारे ४७ मीटर उंच असलेले हे मंदिर भगवान शिवांना समर्पित आहे.
मंदिराच्या गर्भगृहात भगवान शिवांची भव्य मूर्ती असून इतर कक्षांमध्ये भगवान गणेश, ऋषी अगस्त्य, देवी दुर्गा यांच्या सुंदर मूर्ती आहेत.
शिव मंदिराच्या उत्तरेला असलेले हे मंदिर भगवान विष्णूंना समर्पित आहे. मंदिराच्या भिंतींवर विष्णूंच्या विविध अवतारांचे दर्शन घडते.
शिव मंदिराच्या दक्षिणेस असलेले हे मंदिर सृष्टीचे निर्माता भगवान ब्रह्मा यांना समर्पित आहे. वाहनांची मंदिरे, त्रिमूर्तींच्या समोर त्यांच्या वाहनांची स्वतंत्र मंदिरे आहेत.
भगवान शिवांसाठी – नंदी
भगवान विष्णूंसाठी – गरुड
भगवान ब्रह्मांसाठी – हंस
ही रचना हिंदू मंदिर स्थापत्यशास्त्रातील संतुलन आणि धार्मिक तत्त्वज्ञान स्पष्ट करते.
प्रंबनन मंदिराचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे त्यावरील अप्रतिम कोरीव शिल्पकला. मंदिराच्या भिंतींवर रामायणातील अनेक प्रसंग जिवंत झाल्यासारखे वाटतात.
त्यामध्ये श्रीरामांचा वनवास, सीतेचे हरण, हनुमानाची लंका यात्रा, सेतू बांधणी, राम-रावण युद्ध यांचे अत्यंत सुंदर चित्रण आढळते.
काही भागांमध्ये महाभारतातील कथाही कोरलेल्या आहेत.
या शिल्पांमधून भारतीय महाकाव्यांचा इंडोनेशियावर झालेला सांस्कृतिक प्रभाव स्पष्ट दिसतो.
प्रंबनन मंदिराशी एक प्रसिद्ध लोककथा जोडलेली आहे. राजकुमारी लारा जोंगग्रांग हिच्याशी विवाह करण्यासाठी एका राजकुमाराने एका रात्रीत हजार मंदिरे बांधण्याची अट स्वीकारली. राजकुमार जवळपास हजार मंदिरे पूर्ण करणार इतक्यात राजकुमारीने गावकऱ्यांच्या मदतीने पहाट झाल्याचा भास निर्माण केला. काम अपूर्ण राहिल्यामुळे संतापलेल्या राजकुमाराने राजकुमारीला शाप दिला आणि ती दगडाची मूर्ती बनली. आज शिव मंदिरातील दुर्गामातेची मूर्ती हीच लारा जोंगग्रांग असल्याची स्थानिकांची श्रद्धा आहे.
२००६ मध्ये योग्याकार्ता परिसरात झालेल्या तीव्र भूकंपामुळे प्रंबनन मंदिराला काही प्रमाणात नुकसान झाले. मात्र तज्ज्ञांच्या मदतीने त्याची पुनर्बांधणी करण्यात आली आणि आज मंदिर पुन्हा पर्यटकांसाठी खुले आहे. आजही इंडोनेशियामध्ये रामायण, महाभारत, गणेश, गरुड आणि अनेक भारतीय सांस्कृतिक प्रतीकांचा सन्मान केला जातो.
प्रंबनन मंदिर हे केवळ इंडोनेशियाचेच नव्हे, तर संपूर्ण मानवजातीच्या सांस्कृतिक इतिहासाचे अमूल्य रत्न आहे. हजार वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही या मंदिराचे वैभव, शिल्पकलेची सूक्ष्मता आणि धार्मिक परंपरा आजही तितक्याच प्रभावीपणे जगासमोर उभ्या आहेत. हे मंदिर भारतीय संस्कृतीच्या जागतिक प्रसाराची, हिंदू स्थापत्यकलेच्या उत्कर्षाची आणि भारत-इंडोनेशिया या दोन प्राचीन संस्कृतींमधील ऐतिहासिक नात्याची साक्ष देणारे अद्वितीय स्मारक आहे. त्यामुळे प्रंबनन मंदिर हे प्रत्येक इतिहासप्रेमी, स्थापत्य अभ्यासक आणि भारतीय संस्कृतीचा अभिमान बाळगणाऱ्या व्यक्तीने जाणून घ्यावे असे जागतिक वारसा स्थळ आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: प्रंबनन मंदिर इंडोनेशियातील मध्य जावा प्रांतात, योग्याकार्ता शहराजवळ स्थित आहे.
Ans: हे मंदिर हिंदू त्रिमूर्ती म्हणजेच भगवान शिव, विष्णू आणि ब्रह्मा यांना समर्पित आहे.
Ans: भव्य हिंदू स्थापत्यकला, उंच शिखरे, उत्कृष्ट दगडी शिल्पकला आणि रामायण-महाभारतातील प्रसंगांचे कोरीव चित्रण ही या मंदिराची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.