Asto Tips: उजव्या हातानेच आशीर्वाद का दिला जातो? काय आहे यामध्ये ज्योतिषशास्त्र आणि वैज्ञानिक कारण

शुभ कार्यात किंवा वडिलधाऱ्यांच्या पाया पडल्यावर उजव्या हाताने आशीर्वाद दिला जातो. हिंदू धर्मात, शुभ कार्यांपासून ते आशीर्वादापर्यंत सर्व काही उजव्या हाताने केले जाते. उजव्या हाताचा वापर करण्यामागील कारणे जाणून घ्या

Updated On: Feb 18, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • उजव्या हातानेच आशीर्वाद का दिला जातो
  • उजव्या हाताने आशीर्वाद देण्यामागील ज्योतिष शास्त्रीय कारण
  • काय आहेत वैज्ञानिक कारणे
 

हिंदू धर्मात, पूजा असो, जेवण असो किंवा एखाद्याला आशीर्वाद देणे असो, जवळजवळ प्रत्येक शुभ कार्य उजव्या हाताने केले जाते. शास्त्रांनुसार, जर कोणी तुम्हाला डाव्या हाताने आशीर्वाद दिला तर तो आशीर्वाद फळ देत नाही, असे मानले जाते.

आपण काही शुभ कार्यक्रमांमध्ये किंवा पूजेमध्ये मोठ्यांचे आशीर्वाद घेतले जातात. भारतीय संस्कृतीमध्ये मी परंपरा खूप महत्त्वाची आणि शुभ मानली जाते. आशीर्वाद देतेवेळी आपल्यापेक्षा मोठी लोकं नेहमी उजवा हात पुढे करतात. एखाद्याला दान देखील दिले जाते. हे देखील उजव्या हातानेच केले जाते. आपण डाव्या हाताऐवजी उजव्या हातालाच प्राधान्य का दिले गेले आहे. कोणालाही आशीर्वाद देताना उजव्या हाताचा वापर का केला जातो यामागील ज्योतिष शास्त्रीय आणि वैज्ञानिक कारण जाणून घ्या.

शुभ गोष्टींशी आहे विशेष संबंध

ज्योतिषशास्त्रानुसार व्यक्तीच्या उजव्या हातात सूर्यग्रह प्रभावित असतो. तसेच उजव्या हातावर सिंह राशीचा देखील प्रभाव राहतो. ज्योतिषशास्त्राच्या मते, सूर्याला ऊर्जा, प्रकाश, आत्मा आणि जीवनशक्तीचा प्रतीक मानले जाते. उजव्या हाताने आशीर्वाद देताना व्यक्ती आपली सौर ऊर्जा आणि शुभता समोरच्या व्यक्तीवर स्थलांतरित करतो. ही प्रक्रिया सौर मंडळाची सकारात्मकतेशी संबंधित असते.

Astro Tips : राशीनुसार तुमची इष्ट कोणती हे कसं ओळखावं ? इष्टदेवतेच्या उपासनेबाबत काय सांगतं शास्त्र ?

धार्मिक श्रद्धेनुसार, व्यक्तीच्या शरीराचे दोन भाग वेगवेगळ्या ऊर्जेचे प्रतिनिधित्व करतात. शरीराचा उजवा भाग सक्रिय, शक्तिशाली आणि सकारात्मक ऊर्जेचे प्रतिनिधित्व करते. तर शरीराचा दहावा भाग शांत आणि संयमाचे प्रतिनिधित्व करते. ज्यावेळी उजवा हात एखाद्याच्या डोक्यावर आशीर्वाद देण्यासाठी ठेवला जातो त्यावेळी आत जमा झालेल्या लहरी आशीर्वाद घेणाऱ्या व्यक्तीच्या शरीरात जातात, ज्याचा त्याच्यावर सकारात्मक परिणाम होतो.

उजव्या हाताने आशीर्वाद देण्याचे महत्त्व

तुम्ही कदाचित पाहिले असेल की, जेव्हा कोणी तुम्हाला स्पर्श न करता आशीर्वाद देतो तेव्हा त्याचे हात सरळ आणि उघडे असतात. आशीर्वाद देण्यासाठी अशा हाताच्या हावभावाचा अवलंब करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे योगामध्ये या हावभावाला अभय मुद्रा म्हणतात, जी तुम्हाला भीती, चिंता इत्यादी नकारात्मक भावनांपासून दूर राहण्याची प्रेरणा देते आणि सुरक्षिततेची भावना देते. म्हणून, वडीलधारी व्यक्ती आशीर्वाद देताना या आसनाचा वापर करतात.

Zodiac Sign: पंचग्रही योगाचा मेष, मिथुन आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

काय आहेत वैज्ञानिक कारणे

योग विज्ञान आणि अध्यात्मिकतेनुसार, व्यक्तीचा उजवा हात पिंगला नाडीशी जोडलेला असतो. ही मज्जातंतू अधिक सक्रिय आणि जीवनशक्तीने भरलेली असते. उजवी बाजू डाव्या बाजूपेक्षा अधिक सक्रिय आणि शुद्ध असते. म्हणूनच कोणताही संकल्प किंवा आशीर्वाद घेण्यासाठी उजव्या हाताचा वापर केला जातो.

Frequently Asked Questions

  • Que: आशीर्वाद देताना उजव्या हातालाच प्राधान्य का दिले जाते?

    Ans: भारतीय परंपरेत उजवा हात शुभ, पवित्र आणि दान-धर्मासाठी योग्य मानला जातो. पूजा, संकल्प, दान, तिलक, प्रसाद देणे यांसारखी कार्ये उजव्या हाताने करण्याची प्रथा आहे, म्हणून आशीर्वादही उजव्या हाताने दिला जातो.

  • Que: ज्योतिषशास्त्रानुसार यामागे काय कारण आहे?

    Ans: ज्योतिषानुसार उजवी बाजू “सूर्यतत्त्व” आणि सकारात्मक ऊर्जेशी जोडली जाते. सूर्य आत्मबल, तेज आणि अधिकाराचे प्रतीक मानला जातो. आशीर्वाद देताना उजव्या हातातून ही सकारात्मक ऊर्जा समोरच्यापर्यंत पोहोचते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: हस्तमुद्रांमध्ये उजव्या हाताचे महत्त्व काय?

    Ans: आशीर्वाद देताना अनेक संत-महात्मे “अभय मुद्रा” दाखवतात. अभय मुद्रा ही भीती दूर करून संरक्षण आणि कृपेचा संकेत देते. परंपरेनुसार ही मुद्रा प्रामुख्याने उजव्या हातानेच दर्शवली जाते.

Published On: Feb 18, 2026 | 09:00 AM

