Surya Gochar: ग्रहणानंतर सूर्य राहूच्या नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांच्या वाढणार अडचणी

फेब्रुवारी महिन्यात सूर्य राहूच्या अधिपत्याखाली शतभिषा नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे. हा बदल वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण झाल्यानंतर फक्त एक दिवसानंतर 19 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. 17 फेब्रुवारी रोजी कुंभ राशी आणि धनिष्ठा नक्षत्रात सूर्यग्रहण होईल. हा बदल वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण झाल्यानंतर फक्त एक दिवसानंतर म्हणजेच गुरुवार, 19 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. 17 फेब्रुवारी रोजी कुंभ राशी आणि धनिष्ठा नक्षत्रात सूर्यग्रहण होते. ग्रहणानंतर लगेचच सूर्य राहूच्या नक्षत्रात प्रवेश केल्याने काही राशींसाठी आव्हाने वाढू शकतात. कोणत्या राशींना सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे आणि कोणते उपाय करावेत ते जाणून घ्या
सूर्याच्या नक्षत्रातील बदल कर्क राशीच्या जीवनात अस्थिरता आणू शकतो. गाडी चालवताना विशेष काळजी घ्या. आर्थिक बाबतीत एखाद्यावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवणे हानिकारक ठरू शकते. यावेळी कर्क राशीच्या लोकांनी यावर उपाय म्हणून सूर्य बीज मंत्र ओम ह्रं ह्रं ह्रं सह सूर्याय नमः या मंत्रांचा जप करणे फायदेशीर ठरेल.
कन्या राशीच्या लोकांनी कामाच्या ठिकाणी सतर्क राहणे महत्त्वाचे आहे. ऑफिसच्या राजकारणापासून दूर राहणेच चांगले. विरोधकांपासून सावध रहा आणि कुटुंबाशी संवाद साधताना संयमी भाषा वापरा. नकारात्मक विचार असलेल्या लोकांपासून दूर राहणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. यावर उपाय म्हणून दररोज सूर्यदेवाला पाणी अर्पण करा.
राहू नक्षत्रात सूर्याच्या प्रवेशामुळे वृश्चिक राशीच्या लोकांमधील आत्मविश्वासावर परिणाम होऊ शकतो. तुम्ही भावनिकदृष्ट्या अधिक संवेदनशील होऊ शकता. प्रवास करताना सावधगिरी बाळगा आणि वरिष्ठांशी सल्लामसलत न करता मोठे करिअर निर्णय घेण्याचे टाळा. यावर उपाय म्हणून, ‘ॐ घृणी सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करणे शुभ राहील.
मीन राशीच्या लोकांना या नक्षत्र बदलामुळे तुमच्या राशीवर परिणाम होणार आहे. तुम्हाला तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येकडे आणि आहाराकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल, अन्यथा आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात. आर्थिक बाबींमध्ये संतुलन राखा आणि अनावश्यक खर्च टाळा. राग आणि आवेशापासून दूर राहणे तुमच्या हिताचे ठरेल. यावर उपाय म्हणून तांब्याच्या भांड्यात साठवलेले पाणी पिणे फायदेशीर मानले जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ग्रहणाच्या काळात सूर्य-राहूचा संबंध आधीच सक्रिय असतो. त्यानंतर सूर्य राहूच्या नक्षत्रात गेला तर अस्थिरता, निर्णयात चुका आणि प्रतिष्ठेवर परिणाम होण्याची शक्यता वाढते, असे ज्योतिष मत आहे.
Ans: राहू हा छाया ग्रह मानला जातो. वैदिक ज्योतिषानुसार आर्द्रा, स्वाती आणि शतभिषा ही राहूची नक्षत्रे आहेत. सूर्य या नक्षत्रांत प्रवेश केल्यास मानसिक तणाव, संभ्रम आणि अनपेक्षित घटना वाढू शकतात.
Ans: ग्रहणानंतर सूर्य राहूच्या नक्षत्रात प्रवेश केल्याने कर्क, कन्या, वृश्चिक आणि मीन राशीच्या लोकांच्या अडचणी वाढणार