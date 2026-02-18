Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Surya Gochar Sun Enter Rahu Nakshatra After Eclipse These Zodiac Signs Face Problems

Surya Gochar: ग्रहणानंतर सूर्य राहूच्या नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांच्या वाढणार अडचणी

ग्रहणानंतर लगेचच सूर्य राहूच्या नक्षत्रात प्रवेश करत असल्याने काही राशीच्या लोकांना आव्हानांना तोंड द्यावे लागू शकते. यावेळी कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 18, 2026 | 09:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • सूर्य ग्रहणानंतर सूर्य करणार नक्षत्र संक्रमण
  • सूर्य करणार राहूच्या नक्षत्रात प्रवेश
  • या राशीच्या लोकांच्या वाढणार अडचणी
 

 

फेब्रुवारी महिन्यात सूर्य राहूच्या अधिपत्याखाली शतभिषा नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे. हा बदल वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण झाल्यानंतर फक्त एक दिवसानंतर 19 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. 17 फेब्रुवारी रोजी कुंभ राशी आणि धनिष्ठा नक्षत्रात सूर्यग्रहण होईल. हा बदल वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण झाल्यानंतर फक्त एक दिवसानंतर म्हणजेच गुरुवार, 19 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. 17 फेब्रुवारी रोजी कुंभ राशी आणि धनिष्ठा नक्षत्रात सूर्यग्रहण होते. ग्रहणानंतर लगेचच सूर्य राहूच्या नक्षत्रात प्रवेश केल्याने काही राशींसाठी आव्हाने वाढू शकतात. कोणत्या राशींना सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे आणि कोणते उपाय करावेत ते जाणून घ्या

या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

कर्क रास

सूर्याच्या नक्षत्रातील बदल कर्क राशीच्या जीवनात अस्थिरता आणू शकतो. गाडी चालवताना विशेष काळजी घ्या. आर्थिक बाबतीत एखाद्यावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवणे हानिकारक ठरू शकते. यावेळी कर्क राशीच्या लोकांनी यावर उपाय म्हणून सूर्य बीज मंत्र ओम ह्रं ह्रं ह्रं सह सूर्याय नमः या मंत्रांचा जप करणे फायदेशीर ठरेल.

Asto Tips: उजव्या हातानेच आशीर्वाद का दिला जातो? काय आहे यामध्ये ज्योतिषशास्त्र आणि वैज्ञानिक कारण

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांनी कामाच्या ठिकाणी सतर्क राहणे महत्त्वाचे आहे. ऑफिसच्या राजकारणापासून दूर राहणेच चांगले. विरोधकांपासून सावध रहा आणि कुटुंबाशी संवाद साधताना संयमी भाषा वापरा. नकारात्मक विचार असलेल्या लोकांपासून दूर राहणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. यावर उपाय म्हणून दररोज सूर्यदेवाला पाणी अर्पण करा.

वृश्चिक रास

राहू नक्षत्रात सूर्याच्या प्रवेशामुळे वृश्चिक राशीच्या लोकांमधील आत्मविश्वासावर परिणाम होऊ शकतो. तुम्ही भावनिकदृष्ट्या अधिक संवेदनशील होऊ शकता. प्रवास करताना सावधगिरी बाळगा आणि वरिष्ठांशी सल्लामसलत न करता मोठे करिअर निर्णय घेण्याचे टाळा. यावर उपाय म्हणून, ‘ॐ घृणी सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करणे शुभ राहील.

Zodiac Sign: पंचग्रही योगाचा मेष, मिथुन आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांना या नक्षत्र बदलामुळे तुमच्या राशीवर परिणाम होणार आहे. तुम्हाला तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येकडे आणि आहाराकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल, अन्यथा आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात. आर्थिक बाबींमध्ये संतुलन राखा आणि अनावश्यक खर्च टाळा. राग आणि आवेशापासून दूर राहणे तुमच्या हिताचे ठरेल. यावर उपाय म्हणून तांब्याच्या भांड्यात साठवलेले पाणी पिणे फायदेशीर मानले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ग्रहणानंतर सूर्याचा राहूच्या नक्षत्रात प्रवेश का महत्त्वाचा मानला जातो?

    Ans: ग्रहणाच्या काळात सूर्य-राहूचा संबंध आधीच सक्रिय असतो. त्यानंतर सूर्य राहूच्या नक्षत्रात गेला तर अस्थिरता, निर्णयात चुका आणि प्रतिष्ठेवर परिणाम होण्याची शक्यता वाढते, असे ज्योतिष मत आहे.

  • Que: राहूचे नक्षत्र म्हणजे काय?

    Ans: राहू हा छाया ग्रह मानला जातो. वैदिक ज्योतिषानुसार आर्द्रा, स्वाती आणि शतभिषा ही राहूची नक्षत्रे आहेत. सूर्य या नक्षत्रांत प्रवेश केल्यास मानसिक तणाव, संभ्रम आणि अनपेक्षित घटना वाढू शकतात.

  • Que: ग्रहणानंतर सूर्य राहूच्या नक्षत्रात प्रवेश केल्याने कोणत्या राशीच्या अडचणी वाढणार

    Ans: ग्रहणानंतर सूर्य राहूच्या नक्षत्रात प्रवेश केल्याने कर्क, कन्या, वृश्चिक आणि मीन राशीच्या लोकांच्या अडचणी वाढणार

Web Title: Surya gochar sun enter rahu nakshatra after eclipse these zodiac signs face problems

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Asto Tips: उजव्या हातानेच आशीर्वाद का दिला जातो? काय आहे यामध्ये ज्योतिषशास्त्र आणि वैज्ञानिक कारण
1

Asto Tips: उजव्या हातानेच आशीर्वाद का दिला जातो? काय आहे यामध्ये ज्योतिषशास्त्र आणि वैज्ञानिक कारण

Zodiac Sign: पंचग्रही योगाचा मेष, मिथुन आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
2

Zodiac Sign: पंचग्रही योगाचा मेष, मिथुन आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
3

Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Gaurd Puran: अकाली मृत्यूनंतर आत्मा कुठे जातो? आत्मा खरोखरच भटकतो? गरुड पुराणातील रहस्य देतील धक्का
4

Gaurd Puran: अकाली मृत्यूनंतर आत्मा कुठे जातो? आत्मा खरोखरच भटकतो? गरुड पुराणातील रहस्य देतील धक्का

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सकाळचा नाश्ता फक्त टेस्टीच नाही तर पौष्टिकही करा, घरी बनवा ‘हिरव्या मूगडाळीचे अप्पे’, एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल

सकाळचा नाश्ता फक्त टेस्टीच नाही तर पौष्टिकही करा, घरी बनवा ‘हिरव्या मूगडाळीचे अप्पे’, एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल

Feb 18, 2026 | 09:30 AM
Surya Gochar: ग्रहणानंतर सूर्य राहूच्या नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांच्या वाढणार अडचणी

Surya Gochar: ग्रहणानंतर सूर्य राहूच्या नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांच्या वाढणार अडचणी

Feb 18, 2026 | 09:30 AM
व्हेंटिलेटरवर Salim Khan ! वडिलांसोबत रात्रभर थांबला सलमान; भाईजानला भावुक पाहून चाहते चिंतेत

व्हेंटिलेटरवर Salim Khan ! वडिलांसोबत रात्रभर थांबला सलमान; भाईजानला भावुक पाहून चाहते चिंतेत

Feb 18, 2026 | 09:07 AM
10 महिन्यांच्या चिमुकलीने सर्वात कमी वयात केले ऑर्गन डोनेट, रस्ते अपघातात जीव गेला… आता अनेकांना देणार जीवनदान

10 महिन्यांच्या चिमुकलीने सर्वात कमी वयात केले ऑर्गन डोनेट, रस्ते अपघातात जीव गेला… आता अनेकांना देणार जीवनदान

Feb 18, 2026 | 09:00 AM
Door To Hell : ‘या’ देशात आहे जगातील भयानक पण सर्वात सुंदर ठिकाण; ज्याला म्हटले जाते नरकाचा दरवाजा

Door To Hell : ‘या’ देशात आहे जगातील भयानक पण सर्वात सुंदर ठिकाण; ज्याला म्हटले जाते नरकाचा दरवाजा

Feb 18, 2026 | 08:59 AM
आठवड्याभरात चेहऱ्यावरील पिंपल्स होतील कायमचे गायब! घरच्या घरी ५ रुपयांच्या ‘या’ पदार्थांचा वापर केल्यास त्वचा होईल स्वच्छ

आठवड्याभरात चेहऱ्यावरील पिंपल्स होतील कायमचे गायब! घरच्या घरी ५ रुपयांच्या ‘या’ पदार्थांचा वापर केल्यास त्वचा होईल स्वच्छ

Feb 18, 2026 | 08:54 AM
Pune Crime: धक्कादायक! बाजारपेठेत दिवसाढवळ्या तरुणीचं अपहरण; आई- भावाच्या डोळ्यात लाल तिखट आणि…

Pune Crime: धक्कादायक! बाजारपेठेत दिवसाढवळ्या तरुणीचं अपहरण; आई- भावाच्या डोळ्यात लाल तिखट आणि…

Feb 18, 2026 | 08:50 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM
Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Feb 17, 2026 | 07:39 PM
Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Feb 17, 2026 | 07:32 PM
Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Feb 17, 2026 | 07:21 PM
Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Feb 17, 2026 | 07:12 PM
Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Feb 17, 2026 | 07:07 PM