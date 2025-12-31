Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Tripushkar Yoga And Budhaditya Yoga Will Benefit People Of This Zodiac Sign

Zodiac Sign: त्रिपुष्कर योग आणि बुधादित्य योगामुळे कन्या राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

बुधवार, 31 डिसेंबर. आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह बुध आहे. त्यामुळे बुधादित्य योग तयार होईल. चंद्राच्या राशीत गुरु ग्रह असल्याने शुनाफ योग तयार होणार आहे. शुभ योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार ते जाणून घ्या

Updated On: Dec 31, 2025 | 08:44 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

बुधवार, 31 डिसेंबरचा दिवस सूर्यासोबत युती होत असल्याने बुधादित्य योग तयार होत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्राचे वृषभ राशीत संक्रमण होत असल्याने गौरी योग तयार होणार आहे. तर वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी कृतिका नक्षत्रामुळे अनेक शुभ योग तयार होत आहे. ज्यामुळे साधी योग, सर्वार्थ सिद्धी योग आणि त्रिपुष्कर योग यांचा समावेश होणार आहे. अशा वेळी त्रिपुष्कर योग आणि बुधादित्य योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

वृषभ रास

बुधवारी वृषभ राशीच्या लोकांना नशिबाची साथ मिळेल. कुठूनतरी अचानक आर्थिक लाभ होईल. तुम्ही मित्र आणि कुटुंबियांसोबत आनंदाने वेळ घालवू शकाल. तुम्हाला एखाद्या मित्राला किंवा नातेवाईकाला भेटण्याची संधी मिळेल. एखादी मोठी इच्छा पूर्ण होईल. यावेळी तुम्ही जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल. तुम्हाला एखादी भेटवस्तू मिळू शकते. व्यवसायामध्ये तुम्हाला फायदा होऊ शकतो.

Numberlogy: वर्षातील शेवटच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस फायदेशीर राहणार आहे. तुम्हाला एखाद्या शुभ कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळेल. तुमची इच्छा पूर्ण होऊ शकते. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळू शकते. हॉटेल आणि किराणा व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांना अपेक्षित उत्पन्न मिळू शकते. एखादा जुना मित्र किंवा नातेवाईक तुम्हाला मदत करू शकेल. बेकरीच्या कामात गुंतलेल्यांना अपेक्षित यश मिळेल.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला एकापेक्षा जास्त स्रोतांकडून लाभ मिळतील. कुटुंबासोबत तुम्ही चांगला वेळ घालवू शकतात. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना चांगला फायदा होईल. कामाच्या ठिकाणी तुमचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला भेटवस्तू मिळाल्याने तुमचा आजचा दिवस आनंदात जाईल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे.

Astro Tips : जानेवारीमध्ये जन्मलेल्या लोकांमध्ये असते दैवी शक्ती ; अंकशास्त्रानुसार कसा असतो या व्यक्तींचा स्वभाव ?

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस आनंदात जाईल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून प्रोत्साहन आणि पाठिंबा मिळेल. उत्पन्नामध्ये अपेक्षित वाढ होईल. अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात. तुम्हाला मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल. तुम्हाला मुलांकडून चांगली बातमी ऐकायला मिळेल. जोडीदारासोबत तुम्ही चांगला वेळ घालवाल.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला नशिबाची उत्तम साथ मिळेल. तुम्हाला कुठूनतरी अनपेक्षित नफा देखील मिळू शकतो. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित फायदा होऊ शकतो. तुम्हाला मित्र किंवा नातेवाईक भेटून आनंद होईल. एखाद्या इच्छा पूर्ण झाल्याने तुम्हाला आनंद मिळेल. हॉटेल आणि बेकरीमध्ये काम करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून पाठिंबा मिळेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Tripushkar yoga and budhaditya yoga will benefit people of this zodiac sign

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 08:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी
1

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Magh Month: माघ महिन्यात अवश्य करा ‘ही’ कामे, वर्षभर लाभेल सुख समृद्धी
2

Magh Month: माघ महिन्यात अवश्य करा ‘ही’ कामे, वर्षभर लाभेल सुख समृद्धी

Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ
3

Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र
4

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM