Zodiac Sign: वाशी योगामुळे मेष आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांच्या उत्पन्नात होईल वाढ

आज गुरुवार, 15 जानेवारी. आज चंद्र वृश्चिक राशीत संक्रमण करेल. चंद्राचा मंगळ आणि बुध यांच्यासोबत द्विद्वाश योग तयार होईल आणि वाशी योग देखील तयार होईल. कोणत्या आहेत भाग्यशाली राशी जाणून घ्या

Updated On: Jan 15, 2026 | 08:31 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

आज गुरुवार, 15 जानेवारीचा दिवस. आज चंद्र वृश्चिक राशीत संक्रमण करेल. चंद्र, मंगळ आणि बुध यांच्यासह द्विद्वाश योग तयार होईल. ज्येष्ठा नक्षत्रामुळे वृद्धी योग तयार होईल. ज्योतिषशास्त्रामुळे वृद्धी योगामुळे मेष आणि कर्क राशीसह या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर ठरणार आहे. या राशीच्या लोकांना करिअरमध्ये यश आणि आर्थिक लाभाच्या संधी मिळतील. कामाच्या ठिकाणी प्रगतीसोबतच वैवाहिक जीवनही आनंदी राहील. कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. करिअरच्या दृष्टीने आजचा दिवस चांगला राहील. करिअर क्षेत्रात दीर्घकाळापासून केलेल्या प्रयत्नांना अपेक्षित यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या मेहनतीचे कौतुक होईल. प्रगतीच्या संधी उपलब्ध होतील. वडिलांकडून लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती सुधारलेले राहील. अडकलेले पैसे तुम्हाला मिळण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांना आजचा दिवस फायदेशीर वाटेल.

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रगती होईल. तुमची अपूर्ण राहिलेली कामेा काळात पूर्ण होतील. व्यवसायाशी संबंधित लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. भागीदारीचे काम यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. नवीन करारातून तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. तुमच्या जोडीदाराचा पाठिंबा तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. सरकारी कामात यश मिळेल. बराच काळ प्रलंबित असलेला निर्णय तुमच्या बाजूने येऊ शकतो. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी पद आणि आदरात वाढ करण्याचा असेल. तुमची आर्थिक स्थिती सुधारेल. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. परीक्षेत किंवा स्पर्धेत यशस्वी होऊ शकता. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल. रखडलेली कामे सुधारण्यास सुरुवात होईल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या कामात यश मिळण्याची चांगली शक्यता आहे. तुमच्या मुलांशी संबंधित कोणतीही चांगली बातमी आनंद देईल. नातेसंबंधासाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

Pradosh Vrat: माघ महिन्यातील प्रदोष व्रत आहे खास, शिवलिंगावर या गोष्टी करा अर्पण 

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. सरकारी बाबींमध्ये यश मिळाल्याने आर्थिक लाभ होईल. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या कारकिर्दीत प्रगती करण्याच्या अनेक संधी मिळतील. तुमचा आदर आणि सन्मान वाढेल. अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा विशेषतः फायदेशीर ठरेल. रदेशांशी संबंधित कामात लाभ मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Jan 15, 2026 | 08:31 AM

