T20 World Cup 2026: वडिलांच्या निधनानंतर Rinku Singh पुढील सामना खेळणार की नाही? BCCI ने दिले मोठे अपडेट

बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी या कठीण काळात रिंकू सिंग आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाप्रती तीव्र शोकसंदेश व्यक्त केला. आयएएनएसला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत ते म्हणाले, “बीसीसीआयच्या वतीने मी रिंकू सिंग आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाप्रती तीव्र शोकसंदेश व्यक्त करतो. रिंकू सकाळी ५ वाजता चेन्नईहून दिल्लीला पोहोचली आणि ग्रेटर नोएडा येथील रुग्णालयात गेली.”
देवजीत सैकिया यांनी रिंकू सिंगबद्दल आणखी एक मोठी अपडेट दिली आहे, ज्यामध्ये तो पुढील सुपर ८ सामन्यासाठी उपलब्ध राहणार नाही याची पुष्टी केली आहे. रिंकू सिंग टीम इंडियासोबत कोलकात्याला जाणार नाही. त्यांनी सांगितले की लवकरच एक अपडेट जारी केले जाईल. यापूर्वी, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यानंतर, रिंकू त्याच्या वडिलांना भेटण्यासाठी नोएडाला आला होता परंतु नंतर तो पुन्हा संघात सामील झाला. वेस्ट इंडिजविरुद्धचा सामना टीम इंडियासाठी महत्त्वाचा असेल. याकडे व्हर्च्युअल क्वार्टरफायनल म्हणून पाहिले जात आहे. जो संघ हा सामना जिंकेल तो थेट सेमीफायनलमध्ये स्थान निश्चित करेल. हा सामना १ मार्च रोजी कोलकाता येथे खेळला जाईल.
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी रिंकू सिंग हा टीम इंडियाच्या संघाचा एक महत्त्वाचा सदस्य होता कारण तो सातत्यपूर्ण फिनिशर होता. तथापि, त्याला झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली नाही. रिंकूने सामन्यापूर्वी सराव केला नाही. शिवाय, विश्वचषकात त्याची कामगिरी विशेष प्रभावी नव्हती. परिणामी, त्याच्या जागी संजू सॅमसनला संघात स्थान देण्यात आले. संजूने १५ चेंडूत २२ धावांची शानदार खेळी केली.
