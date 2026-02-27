Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026: वडिलांच्या निधनानंतर Rinku Singh पुढील सामना खेळणार की नाही? BCCI ने दिले मोठे अपडेट

रिंकू सिंगच्या वडिलांना ग्रेटर नोएडा येथील यथार्थ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. शुक्रवारी, २७ फेब्रुवारी रोजी पहाटे ४:३६ वाजता त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

Updated On: Feb 27, 2026 | 05:08 PM
वडिलांच्या निधनानंतर Rinku Singh पुढील सामना खेळणार की नाही? (Photo Credit- X)

वडिलांच्या निधनानंतर Rinku Singh पुढील सामना खेळणार की नाही? (Photo Credit- X)

  • वडिलांच्या निधनानंतर Rinku Singh पुढील सामना खेळणार की नाही?
  • BCCI ने दिले मोठे अपडेट
  • जाणून घ्या काय म्हणाले….
टीम इंडियाचा स्टार खेळाडू रिंकू सिंग (Rinku Singh) यांचे वडील खानचंद सिंग यांचे निधन झाले आहे. ते बऱ्याच काळापासून कर्करोगाशी झुंजत होते. २१ फेब्रुवारी रोजी त्यांची प्रकृती खालावली, त्यानंतर त्यांना ग्रेटर नोएडा येथील यथार्थ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. शुक्रवारी, २७ फेब्रुवारी रोजी पहाटे ४:३६ वाजता त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. या बातमीने क्रिकेट जगतात शोककळा पसरली. बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनीही शोकसंदेश व्यक्त केला.

रिंकूच्या वडिलांच्या निधनाबद्दल बीसीसीआयचे सचिव काय म्हणाले?

बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी या कठीण काळात रिंकू सिंग आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाप्रती तीव्र शोकसंदेश व्यक्त केला. आयएएनएसला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत ते म्हणाले, “बीसीसीआयच्या वतीने मी रिंकू सिंग आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाप्रती तीव्र शोकसंदेश व्यक्त करतो. रिंकू सकाळी ५ वाजता चेन्नईहून दिल्लीला पोहोचली आणि ग्रेटर नोएडा येथील रुग्णालयात गेली.”

IND W vs AUS W 2nd ODI: हरमनप्रीत कौरची झुंजार खेळी व्यर्थ! जॉर्जिया वॉलच्या शतकी तडाख्याने ऑस्ट्रेलियाचा विजय; मालिकेवरही कब्जा

रिंकू वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळणार की नाही?

देवजीत सैकिया यांनी रिंकू सिंगबद्दल आणखी एक मोठी अपडेट दिली आहे, ज्यामध्ये तो पुढील सुपर ८ सामन्यासाठी उपलब्ध राहणार नाही याची पुष्टी केली आहे. रिंकू सिंग टीम इंडियासोबत कोलकात्याला जाणार नाही. त्यांनी सांगितले की लवकरच एक अपडेट जारी केले जाईल. यापूर्वी, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यानंतर, रिंकू त्याच्या वडिलांना भेटण्यासाठी नोएडाला आला होता परंतु नंतर तो पुन्हा संघात सामील झाला. वेस्ट इंडिजविरुद्धचा सामना टीम इंडियासाठी महत्त्वाचा असेल. याकडे व्हर्च्युअल क्वार्टरफायनल म्हणून पाहिले जात आहे. जो संघ हा सामना जिंकेल तो थेट सेमीफायनलमध्ये स्थान निश्चित करेल. हा सामना १ मार्च रोजी कोलकाता येथे खेळला जाईल.

विश्वचषकात रिंकू सिंगची कामगिरी

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी रिंकू सिंग हा टीम इंडियाच्या संघाचा एक महत्त्वाचा सदस्य होता कारण तो सातत्यपूर्ण फिनिशर होता. तथापि, त्याला झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली नाही. रिंकूने सामन्यापूर्वी सराव केला नाही. शिवाय, विश्वचषकात त्याची कामगिरी विशेष प्रभावी नव्हती. परिणामी, त्याच्या जागी संजू सॅमसनला संघात स्थान देण्यात आले. संजूने १५ चेंडूत २२ धावांची शानदार खेळी केली.

अर्धशतक झळकावताच हार्दिक पांड्याने केले रोमँटिक सेलिब्रेशन! सोशल मिडियावर Video Viral

Published On: Feb 27, 2026 | 05:08 PM

