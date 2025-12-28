Vastu Tips: पैशांच्या व्यवहारासाठी आठवड्यातील ‘हे’ दिवस मानले जातात अशुभ

पैशांचे व्यवहार हे आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. हिंदू श्रद्धेनुसार, पैशाचा संबंध देवी लक्ष्मीच्या आशीर्वादाशी, शुभ संकेतांशी आणि सकारात्मक उर्जेशी संबंधित असल्याचे मानले जाते. कोणत्या दिवशी पैशांची देवाणघेवाण करावी आणि कोणत्या दिवशी ते टाळणे चांगले यावर वास्तुशास्त्रात विशेष भर देण्यात आला आहे. असे मानले जाते की प्रत्येक दिवसाची स्वतःची ऊर्जा असते, जी आपल्या आर्थिक निर्णयांवर आणि पैशाच्या प्रवाहावर परिणाम करते. वास्तुनुसार, काही दिवस असे असतात जेव्हा पैशाच्या व्यवहारामुळे समृद्धी वाढते, तर काही दिवसांमध्ये केलेले व्यवहार देवी लक्ष्मीची नाराजी निर्माण करू शकते. अशा वेळी पैशांशी संबंधित कामांसाठी कोणते दिवस शुभ मानले जातात ते जाणून घेऊया.
वास्तुशास्त्रानुसार, सोमवार, गुरुवार आणि शुक्रवार हे आर्थिक व्यवहारांसाठी विशेषतः शुभ दिवस मानले जातात. यावेळी शुक्रवारचे महत्त्व सर्वात जास्त आहे, कारण तो देवी लक्ष्मी आणि शुक्र ग्रहाशी संबंधित आहे. शुक्र ग्रह हा संपत्ती, आराम आणि आर्थिक बळाचे प्रतीक आहे. म्हणूनच, शुक्रवारी केलेले आर्थिक व्यवहार एखाद्याची आर्थिक परिस्थिती स्थिर आणि मजबूत करण्यासाठी उपयुक्त मानले जातात.
तसेच सोमवारचा दिवस महादेवांना समर्पित आहे आणि गुरुवार हा भगवान विष्णूला समर्पित आहे. या दोन दिवशी केलेले व्यवहार शुभ परिणाम देतात आणि आर्थिक अडचणी दूर करण्यास मदत करतात.
वास्तुनुसार शनिवारी पैशाचे व्यवहार करणे टाळावेत. या दिवसाचा संबंध कर्म आणि न्यायाची देवता मानल्या जाणाऱ्या शनिदेवाशी संबंधित आहे. शनिवारी आर्थिक व्यवहारांमुळे आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम होऊ शकतो असे मानले जाते. याशिवाय, मंगळवारी पैसे उधार देणे किंवा उधार घेणेदेखील टाळावे, कारण या दिवशी उधार दिलेले पैसे बराच काळ परत न येण्याची शक्यता असते.
काही दिवसांसोबतच, काही तिथीदेखील आर्थिक व्यवहारांसाठी अशुभ मानल्या जातात. वास्तुशास्त्रानुसार, अमावस्येच्या दिवशी पैशाचे व्यवहार करू नयेत. असे मानले जाते की या तिथीला केलेल्या आर्थिक व्यवहारांमुळे नकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते आणि आर्थिक अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: वास्तुशास्त्रानुसार प्रत्येक दिवसाचा संबंध विशिष्ट ग्रहाशी असतो. काही दिवसांमध्ये पैशांचे व्यवहार केल्यास नकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते आणि आर्थिक अडचणी येण्याची शक्यता असते.
Ans: वास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषानुसार प्रत्येक दिवस एखाद्या ग्रहाशी संबंधित असतो. काही ग्रहांची ऊर्जा आर्थिक व्यवहारांसाठी अनुकूल नसते, त्यामुळे त्या दिवशी पैशांचे लेन-देन केल्यास धनहानी होऊ शकते, अशी मान्यता आहे.
Ans: गुरुवार आणि शुक्रवार हे दिवस धन, समृद्धी आणि स्थैर्यासाठी शुभ मानले जातात. या दिवशी केलेले आर्थिक व्यवहार लाभदायक ठरतात.