Paush Purnima 2026: आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि धनवृद्धीसाठी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

हिंदू पंचांगानुसार, पौष महिना हा पुण्य, आध्यात्मिक साधना आणि दानधर्मासाठी विशेष काळ मानला जातो. या महिन्यातील पौर्णिमेचे धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व खूप मोठे आहे. पौष पौर्णिमेच्या दिवशी गंगासह पवित्र नद्यांमध्ये स्नान केल्याने पापांचा नाश होतो आणि मनाला शांती मिळते असे मानले जाते. तसेच नशिबाची साथ मिळण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिती चांगली राहते. यावर्षी पौष पौर्णिमा ही एक विशेष शुभ संयोग आहे, ज्यामुळे दान आणि सत्कर्मांचे फळ अनेक पटींनी वाढते. धार्मिक ग्रंथांनुसार, या दिवशी भक्ती आणि योग्य विधींनी केलेले उपाय आनंद आणि समृद्धी आणतात.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, नवीन वर्षामध्ये पौष पौर्णिमेला काही उपाय केल्याने आर्थिक समस्यांपासून सुटका होऊ शकते आणि त्याचा आरोग्यावरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. या दिवशी अन्न, वस्त्र, तीळ, गूळ आणि उबदार कपडे दान करणे विशेष फायदेशीर मानले जाते. भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीची पूजा केल्याने घरात सुख, शांती आणि समृद्धी येते. पौष पौर्णिमेचा हा पवित्र दिवस आध्यात्मिक शुद्धीकरणासाठी तसेच जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी एक उत्तम संधी आहे. पौष पौर्णिमेच्या दिवशी कोणते उपाय करायचे ते जाणून घ्या
पंचांगानुसार, पौष पौर्णिमा तिथीची सुरुवात 2 जानेवारी रोजी संध्याकाळी 6.53 वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती 3 जानेवारी रोजी दुपारी 3.32 वाजता होणार आहे. अशावेळी पौष पौर्णिमा 3 जानेवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे.
जर तुम्ही दीर्घकाळापासून आजारपणाचा सामना करत असाल तर पौष महिन्याच्या पौर्णिमेच्या दिवशी रात्री तांदळाची खीर बनवा आणि ती चांदीच्या किंवा काचेच्या भांड्यात अशा ठिकाणी ठेवा जिथे त्यावर थेट चंद्रप्रकाश पडतो. मध्यरात्रीनंतर, तुमच्या कुटुंबासह ही अमृतसारखी खीर खा. हा उपाय चांगल्या आरोग्यासाठी उत्कृष्ट मानला जातो.
जर आर्थिक स्थितीत सतत चढ-उतार येत असतील तर पौष महिन्याच्या पौर्णिमेच्या दिवशी 11 पिवळ्या कवडीवर हळदीचा टिळक लावा आणि त्या देवी लक्ष्मीला अर्पण करा. त्यानंतर देवी लक्ष्मीच्या मंत्रांचा 108 वेळा जप करावे. नंतर त्या कवडी लाल कपडात बांधून ठेवा आणि तुमच्या तिजोरीत ठेवा. यामुळे वर्षभर समृद्धी मिळेल.
जर तुमच्या घरात सतत कौटुंबिक कलह होत असतील तर पौष पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्राला चांदीच्या भांड्यात पाणी, कच्चे दूध, साखर आणि पांढरी फुले अर्पण करा. या उपायाने सौभाग्य वाढते आणि कुटुंबात शांती टिकून राहते.
पौष महिन्यातील पौर्णिमेला “मोक्षदायिनी पौर्णिमा” म्हणतात. या दिवशी पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करणे, दान करणे आणि भगवान विष्णूची पूजा केल्याने मागील जन्मातील पापे करण्यास मदत होते आणि मोक्ष प्राप्तीचा मार्ग मोकळा होतो. हा दिवस सूर्य आणि चंद्राच्या उर्जेच्या संतुलनाचे प्रतीक मानले जाते. हा दिवस माघ स्नानाची सुरुवात देखील करतो, जो उत्तर भारतातील गंगा आणि यमुना सारख्या नद्यांमध्ये महिनाभर स्नान करण्याचा विधी आहे. माघ मेळ्यातील पहिले स्नान या दिवशी प्रयागराजला केले जाते. ही पौर्णिमा देवी शाकंभरी यांची जन्मतिथी म्हणून ओळखली जाते. याला शाकंभरी जयंती असेही म्हणतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: पौष पौर्णिमेच्या दिवशी सकाळी स्नान करून सूर्याला अर्घ्य द्यावे. संध्याकाळी तूपाचा दिवा लावून विष्णू किंवा लक्ष्मीचे स्मरण केल्यास आजारांपासून मुक्ती मिळते, अशी धार्मिक मान्यता आहे.
Ans: या दिवशी तांदूळ, तीळ, गूळ किंवा धान्य यांचे दान करावे. माता लक्ष्मी प्रसन्न होत असल्याने आर्थिक अडचणी दूर होतात आणि घरात समृद्धी येते.
Ans: रात्री शांतपणे देवघरात दिवा लावून मनोभावे प्रार्थना करावी. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी गरजू व्यक्तीला अन्न किंवा धान्य दान केल्यास सकारात्मक फल मिळते.