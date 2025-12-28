Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Paush Purnima 2026 Follow These Remedies On Paush Purnima To Improve Health And Increase Wealth

Paush Purnima 2026: आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि धनवृद्धीसाठी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

पौष पौर्णिमा हा हिंदू धर्मात अत्यंत पवित्र आणि फायदेशीर मानली जाते. यामुळे आरोग्याशी संबंधित समस्यांपासूनही दिलासा मिळतात. दीर्घकाळ चालू असलेल्या आजारांपासून सुटका होते. पौष पौर्णिमेचे उपाय जाणून घ्या

Updated On: Dec 28, 2025 | 12:05 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • पौष पौर्णिमा कधी आहे
  • पौष पौर्णिमा उपाय
  • आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि धनवृद्धीसाठी करा हे उपाय
 

हिंदू पंचांगानुसार, पौष महिना हा पुण्य, आध्यात्मिक साधना आणि दानधर्मासाठी विशेष काळ मानला जातो. या महिन्यातील पौर्णिमेचे धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व खूप मोठे आहे. पौष पौर्णिमेच्या दिवशी गंगासह पवित्र नद्यांमध्ये स्नान केल्याने पापांचा नाश होतो आणि मनाला शांती मिळते असे मानले जाते. तसेच नशिबाची साथ मिळण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिती चांगली राहते. यावर्षी पौष पौर्णिमा ही एक विशेष शुभ संयोग आहे, ज्यामुळे दान आणि सत्कर्मांचे फळ अनेक पटींनी वाढते. धार्मिक ग्रंथांनुसार, या दिवशी भक्ती आणि योग्य विधींनी केलेले उपाय आनंद आणि समृद्धी आणतात.

ज्योतिषशास्त्रानुसार, नवीन वर्षामध्ये पौष पौर्णिमेला काही उपाय केल्याने आर्थिक समस्यांपासून सुटका होऊ शकते आणि त्याचा आरोग्यावरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. या दिवशी अन्न, वस्त्र, तीळ, गूळ आणि उबदार कपडे दान करणे विशेष फायदेशीर मानले जाते. भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीची पूजा केल्याने घरात सुख, शांती आणि समृद्धी येते. पौष पौर्णिमेचा हा पवित्र दिवस आध्यात्मिक शुद्धीकरणासाठी तसेच जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी एक उत्तम संधी आहे. पौष पौर्णिमेच्या दिवशी कोणते उपाय करायचे ते जाणून घ्या

पौष पौर्णिमा कधी आहे

पंचांगानुसार, पौष पौर्णिमा तिथीची सुरुवात 2 जानेवारी रोजी संध्याकाळी 6.53 वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती 3 जानेवारी रोजी दुपारी 3.32 वाजता होणार आहे. अशावेळी पौष पौर्णिमा 3 जानेवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे.

New Year 2026: नवीन वर्षात राशीनुसार दान केल्याने अडचणी होतील दूर, घरात येईल सुख समृद्धी

पौष पौर्णिमेच्या दिवशी करा हे उपाय

तांदळाची खीर

जर तुम्ही दीर्घकाळापासून आजारपणाचा सामना करत असाल तर पौष महिन्याच्या पौर्णिमेच्या दिवशी रात्री तांदळाची खीर बनवा आणि ती चांदीच्या किंवा काचेच्या भांड्यात अशा ठिकाणी ठेवा जिथे त्यावर थेट चंद्रप्रकाश पडतो. मध्यरात्रीनंतर, तुमच्या कुटुंबासह ही अमृतसारखी खीर खा. हा उपाय चांगल्या आरोग्यासाठी उत्कृष्ट मानला जातो.

आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उपाय

जर आर्थिक स्थितीत सतत चढ-उतार येत असतील तर पौष महिन्याच्या पौर्णिमेच्या दिवशी 11 पिवळ्या कवडीवर हळदीचा टिळक लावा आणि त्या देवी लक्ष्मीला अर्पण करा. त्यानंतर देवी लक्ष्मीच्या मंत्रांचा 108 वेळा जप करावे. नंतर त्या कवडी लाल कपडात बांधून ठेवा आणि तुमच्या तिजोरीत ठेवा. यामुळे वर्षभर समृद्धी मिळेल.

कौटुंबिक कलह

जर तुमच्या घरात सतत कौटुंबिक कलह होत असतील तर पौष पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्राला चांदीच्या भांड्यात पाणी, कच्चे दूध, साखर आणि पांढरी फुले अर्पण करा. या उपायाने सौभाग्य वाढते आणि कुटुंबात शांती टिकून राहते.

Shadashtak Yoga: वर्षाचा अंतिम षडाष्टक योग! बुध-अरुणच्या युतीमुळे या राशींच्या लोकांचे उजळणार नशीब

पौष पौर्णिमेचे महत्त्व

पौष महिन्यातील पौर्णिमेला “मोक्षदायिनी पौर्णिमा” म्हणतात. या दिवशी पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करणे, दान करणे आणि भगवान विष्णूची पूजा केल्याने मागील जन्मातील पापे करण्यास मदत होते आणि मोक्ष प्राप्तीचा मार्ग मोकळा होतो. हा दिवस सूर्य आणि चंद्राच्या उर्जेच्या संतुलनाचे प्रतीक मानले जाते. हा दिवस माघ स्नानाची सुरुवात देखील करतो, जो उत्तर भारतातील गंगा आणि यमुना सारख्या नद्यांमध्ये महिनाभर स्नान करण्याचा विधी आहे. माघ मेळ्यातील पहिले स्नान या दिवशी प्रयागराजला केले जाते. ही पौर्णिमा देवी शाकंभरी यांची जन्मतिथी म्हणून ओळखली जाते. याला शाकंभरी जयंती असेही म्हणतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पौष पौर्णिमेला आरोग्य सुधारण्यासाठी कोणते उपाय करावेत?

    Ans: पौष पौर्णिमेच्या दिवशी सकाळी स्नान करून सूर्याला अर्घ्य द्यावे. संध्याकाळी तूपाचा दिवा लावून विष्णू किंवा लक्ष्मीचे स्मरण केल्यास आजारांपासून मुक्ती मिळते, अशी धार्मिक मान्यता आहे.

  • Que: धनवृद्धीसाठी पौष पौर्णिमेला काय करावे?

    Ans: या दिवशी तांदूळ, तीळ, गूळ किंवा धान्य यांचे दान करावे. माता लक्ष्मी प्रसन्न होत असल्याने आर्थिक अडचणी दूर होतात आणि घरात समृद्धी येते.

  • Que: पौष पौर्णिमेच्या रात्री कोणता विशेष उपाय करता येतो?

    Ans: रात्री शांतपणे देवघरात दिवा लावून मनोभावे प्रार्थना करावी. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी गरजू व्यक्तीला अन्न किंवा धान्य दान केल्यास सकारात्मक फल मिळते.

Web Title: Paush purnima 2026 follow these remedies on paush purnima to improve health and increase wealth

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 12:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का
1

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय
2

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय
3

Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय

श्रीपाद श्रीवल्लभ आणि गणेश चतुर्थीचा आहे खास संबंध, यामागची पुराणकथा तुम्हाला माहितेय का ?
4

श्रीपाद श्रीवल्लभ आणि गणेश चतुर्थीचा आहे खास संबंध, यामागची पुराणकथा तुम्हाला माहितेय का ?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM