Shadashtak Yoga: वर्षाचा अंतिम षडाष्टक योग! बुध-अरुणच्या युतीमुळे या राशींच्या लोकांचे उजळणार नशीब

बुधवार, 31 डिसेंबर रोजी बुध आणि अरुण धनु आणि वृषभ राशीत वर्षाचा शेवटचा युती करणार आहे त्यामुळे षडाष्टक योग तयार होईल. षडाष्टक योगामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांना नशिबाची साथ मिळणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Dec 28, 2025 | 10:48 AM
  • षडाष्टक योग कधी तयार होत आहे
  • वर्षाचा अंतिम बुध-अरुण योगाची युती
  • या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब
 

31 डिसेंबर हा केवळ 2025 मधील वर्षाचा शेवटच नाही तर वर्षाचा शेवटचा संयोगदेखील आहे. ही संयोग बुध आणि युरेनस ग्रहांनी तयार केली जाईल आणि जो संयोग होत आहे त्याला षडाष्टक योग म्हणतात. षडाष्टक योगाचे राशींवर होणारे परिणाम मिश्रित असले तरी, शुभ आणि अशुभ दोन्हीही आहेत, परंतु 31 डिसेंबर रोजी तयार होणाऱ्या या योगाचा बहुतेक राशींवर सकारात्मक परिणाम होईल, ज्यामुळे 2026 ची सुरुवात खूप फायदेशीर राहील. या योगाचा काही राशीच्या लोकांना शुभ तर काहींना समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. षडाष्टक योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

मेष रास

षडाष्टक योग मेष राशीच्या लोकांसाठी शुभ असणार आहे. या काळात करिअरच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील आणि दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होतील. मित्र आणि सहकाऱ्यांचा पाठिंबा फायदेशीर ठरेल. आर्थिक लाभ होऊ शकतो. गुंतवणुकीचा फायदा होईल. आरोग्याची थोडी काळजी घ्यावी लागेल. नवीन प्रकल्पांमध्ये यश मिळण्याची शक्यता वाढेल. सामाजिक क्षेत्रामध्ये तुम्हाला मान सन्मान मिळेल. यावेळी तुम्ही धार्मिक कार्यात सहभागी होऊ शकतात.

New Year 2026: नवीन वर्षात राशीनुसार दान केल्याने अडचणी होतील दूर, घरात येईल सुख समृद्धी

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांनी षडाष्टक योगाचा फायदा होणार आहे. करिअर आणि आर्थिक बाबतीत आजचा काळ चांगला राहील. नोकरी किंवा व्यवसायात स्थिरता वाढेल आणि काही नवीन स्रोतांमधून उत्पन्न वाढू शकते. मित्रांचा सल्ला आणि पाठिंबा महत्त्वाचा असेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. आरोग्य सामान्य राहील. आहारावर लक्ष केंद्रित करावे. नवीन गुंतवणूक आणि आर्थिक योजनांचा तुम्हाला अपेक्षित फायदे राहील. मित्र आणि सहकाऱ्यांकडून मिळणारा पाठिंबा फायदेशीर ठरेल.

Panchgrahi Yog: धन, करिअर आणि आरोग्यावर परिणाम! 2026 मध्ये या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी षडाष्टक योगाचा फायदा होणार आहे. हा योग नवीन उत्साह आणि प्रगती आणतो. या काळात तु्म्हाला कामाच्या ठिकाणी खूप मेहनत करायला हवी. जुन्या प्रयत्नांना आता फळ मिळेल आणि काही नवीन प्रकल्प यशस्वी होतील. आर्थिक स्थिती मजबूत राहील. मित्र तुम्हाला फायदेशीर राहील. मानसिक शांती आणि आत्मविश्वास वाढेल. सामाजिक संबंध आणि नातेसंबंध दृढ होतील. प्रवास किंवा व्यावसायिक संबंधांमधून अतिरिक्त फायदे मिळण्याचे संकेत आहेत.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: षडाष्टक योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा दोन ग्रह एकमेकांपासून 6 आणि 8 भावांच्या अंतरावर असतात, तेव्हा षडाष्टक योग तयार होतो. हा योग बदल, आव्हाने आणि काही राशींसाठी संधी घेऊन येतो

  • Que: वर्षाचा अंतिम षडाष्टक योग कधी तयार होणार आहे?

    Ans: धनु आणि वृषभ राशीत बुध आणि अरुण यांच्या विशेष स्थितीमुळे वर्षाचा अंतिम षडाष्टक योग तयार होत आहे.

  • Que: षडाष्टक योगाचा परिणाम सर्व राशींना समान मिळतो का?

    Ans: नाही. जन्मकुंडलीतील दशा-अंतर्दशा आणि ग्रहस्थितीनुसार परिणाम वेगवेगळे असू शकतात.

