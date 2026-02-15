भूमी पेडणेकरच्या ‘दलदल’चा लवकरच येणार दुसरा सीझन; निर्मात्यांनी दिली मोठी हिंट, म्हणाले ‘खूप कल्पना आहेत..’

बॉलीवूड अभिनेत्री भूमी पेडणेकरची नवीन मालिका, “दलदल”, तिच्या आकर्षक कथानकाने आणि सस्पेन्सिव्ह कथानकाने प्रेक्षकांमध्ये खूप लोकप्रिय झाली आहे. चाहत्यांच्या या उत्साहादरम्यान, आता दुसऱ्या सीझनची चर्चा तीव्र सुरु झाली आहे. मालिकेचे निर्माते सुरेश त्रिवेणी यांनी अलीकडेच संकेत दिले आहेत की ते या सायकॉलॉजिकल क्राइम थ्रिलरची कथा पुढे नेण्यास तयार आहेत. त्यांनी खुलासा केला की “दलदल” च्या पुढील सीझनसाठी टीमकडे काही उत्तम कल्पना आहेत, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये सीझन २ साठी उत्साह आणखी वाढला आहे.
मिड-डे शी बोलताना सुरेश त्रिवेणी म्हणाले, “आम्ही दुसऱ्या सीझनसाठी पूर्णपणे तयार आहोत. आमची लेखकांची टीम गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून या शोवर काम करत आहे आणि ते पुढे जाण्यास खूप उत्सुक आहेत.” त्यांनी असेही सांगितले की त्यांच्याकडे कथा पुढे नेण्यासाठी काही उत्कृष्ट कल्पना आहेत. ते पुढे म्हणाले, “आम्ही सीझन १ साठी मिळालेल्या अभिप्रायाकडे देखील लक्ष देत आहोत.” जर सर्व काही व्यवस्थित झाले तर आम्ही लवकरच योग्य निर्णय घेऊ.’
सुरेश त्रिवेणी पुढे म्हणाले की या कथेत इतकी क्षमता आहे की दुसरा सीझन सहज बनवता येऊ शकतो. ते म्हणाले, “सीझन २ साठी काही गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतील, जसे की माझी उपलब्धता, एक मजबूत पटकथा आणि अमेझॉन प्राइम व्हिडिओची साथ. ही कहाणी पुढे नेण्यासाठी आम्ही खूप उत्सुक आहोत.”
‘दलदल’ या मालिकेची कथा रीता (भूमी पेडणेकर) भोवती फिरते, जी एका भयानक सिरीयल किलरच्या शोधात असल्याचे दिसत आहे. पण ही लढाई केवळ बाह्य नाही तर अंतर्गत देखील आहे. रीता भूतकाळातील आघात आणि वैयक्तिक पश्चात्तापांशी झुंजते, तसेच पोलिस खात्यात भेदभावाचा सामना करते. तपासादरम्यान, तिचा सामना एका सायको किलरशी होतो. हळूहळू, हे प्रकरण एक उच्च-स्तरीय लढाई बनते, जिथे रीता केवळ एका क्रूर गुन्हेगाराशीच नव्हे तर तिच्या स्वतःच्या भीतीशी देखील लढते.
‘दलदल’ मालिकेचे एकूण कलाकार
अमृत राज गुप्ता दिग्दर्शित, ही मालिका विश धामिजा यांच्या सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या पुस्तक “भेंडी बाजार” वर आधारित आहे. विक्रम मल्होत्रा आणि सुरेश त्रिवेणी निर्मित ही मालिका प्रेक्षकांना खूप आवडली आहे. तसेच भूमी पेडणेकर व्यतिरिक्त, या मालिकेत अनंत महादेवन, राहुल भट्ट आणि संदीप कुलकर्णी सारखे अनुभवी कलाकार देखील महत्त्वपूर्ण भूमिकांमध्ये आहेत.