केसांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर… घरीच बनवा रसाळ आवळ्याची कँडी; लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडेल याची चव

Aamla Candy Recipe : घरच्या घरी बनवलेली आवळा कँडी ही केवळ चविष्टच नाही तर आरोग्यासाठीही लाभदायक आहे. रोज थोड्या प्रमाणात ही कँडी खाल्ल्यास शरीराला आवश्यक पोषण मिळते आणि तोंडाची चवही ताजी राहते.

Updated On: Feb 20, 2026 | 09:30 AM
केसांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर... घरीच बनवा रसाळ आवळ्याची कँडी; लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडेल याची चव

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • आवळा केस, त्वचा तसेच पचनसंस्थेसाठी खूप फायद्याचा मानला जातो.
  • आवळ्याचे नियमित सेवन शरीराला अनेक फायदे मिळवून देते.
  • तुरट आवळा खायला अनेकांना फारसा आवडत नाही अशावेळी तुम्ही याची टेस्टी कँडी बनवू शकता.
आवळा हा आयुर्वेदात अत्यंत महत्त्वाचा मानला गेलेला फळ आहे. व्हिटॅमिन C, अँटिऑक्सिडंट्स, फायबर आणि विविध खनिजांनी समृद्ध असलेला आवळा शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करतो. त्वचा, केस, पचनसंस्था आणि एकूण आरोग्यासाठी आवळा फायदेशीर ठरतो. म्हणूनच पारंपरिक घरगुती उपायांमध्ये आवळ्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.

लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडेल अशा चविष्ट पद्धतीने आवळा खायचा असेल तर आवळा कँडी हा उत्तम पर्याय आहे. घरच्या घरी कमी वेळात आणि अगदी सोप्या साहित्यामध्ये ही कँडी तयार करता येते. साधारण 10 आवळे, एक कप पाणी आणि अर्धा कप साखर एवढ्याच साहित्यामध्ये 15 ते 20 मिनिटांत ही प्रक्रिया सुरू करता येते. पुढे साखर व्यवस्थित मुरल्यानंतर तयार होते स्वादिष्ट आणि पौष्टिक आवळा कँडी. चला तर मग जाणून घेऊया सोपी रेसिपी.

साहित्य

  • दहा ताजे आवळे
  • एक कप पाणी
  • अर्धा कप साखर
कृती

  • सर्वप्रथम आवळे स्वच्छ पाण्याने नीट धुवून घ्या आणि कापडाने पुसून कोरडे करा. एका पातेल्यात पाणी घालून गरम करण्यास ठेवा.
  • पाण्याला उकळी आल्यावर त्यात आवळे टाका. आवळ्यांचा रंग थोडा बदलू लागेपर्यंत आणि ते किंचित मऊ होईपर्यंत उकळा.
  • आवळे मऊ झाल्यावर गॅस बंद करा. ते पूर्णपणे थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवा.
  • थंड झालेल्या आवळ्याचे छोटे तुकडे करा. आतली सर्व बी काढून टाका, म्हणजे कँडी खाताना त्रास होणार नाही.
  • आवळ्याचे तुकडे एअरटाइट डब्यात घाला. त्यावर साखर समान प्रमाणात पसरवा आणि डब्याचे झाकण घट्ट लावा.
  • हा डबा तीन दिवस तसेच बंद ठेवा. या दरम्यान साखर विरघळून आवळ्यांमध्ये चांगली मुरेल. गोडसर चवीची आवळा कँडी तयार होईल.
  • जर तुम्हाला खारट-गोड चव हवी असेल तर साखरेसोबत भाजलेले जिरेपूड, काळे मीठ आणि थोडासा आल्याचा रस मिसळू शकता. त्यामुळे कँडीला वेगळी चव आणि पचनासाठी अतिरिक्त फायदा मिळतो.
  • तयार झालेली आवळा कँडी नेहमी एअरटाइट डब्यातच साठवा. ओलावा लागल्यास कँडी खराब होऊ शकते, त्यामुळे कोरड्या आणि थंड ठिकाणीच ठेवावी.

Published On: Feb 20, 2026 | 09:30 AM

