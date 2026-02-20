Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Free Fire Max: गेममध्ये सुरु झाला Romance Top-up ईव्हेंट, डायमंंड्स खरेदीवर प्लेअर्सना मिळणार ‘हे’ रिवॉर्ड्स

Free Fire Max Romance Top up Event: गेममध्ये काही दिवसांपूर्वी लक ईमोट रॉयल इव्हेंट सुरु झाला होता. या ईव्हेंटनंतर आता गेममध्ये नवीन रोमान्स टॉप-अप इव्हेंट लाईव्ह झाला आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 09:07 AM
  • नवीन रोमान्स टॉप-अप इव्हेंट लाईव्ह
  • डायमंड्स खरेदीवर मिळणार बोनस रिवॉर्ड्स
  • 300 डायमंड्सवर रोमान्स स्टार स्कायबोर्ड फ्री
फ्री फायर मॅक्समध्ये पुन्हा एकदा एक नवीन टॉप अप इव्हेंट सुरू झाला आहे. हा इव्हेंट म्हणजे रोमान्स टॉप-अप इव्हेंट आहे. या इव्हेंटमध्ये सहभागी होऊन प्लेयर् G36 थॉर्न्ड रोमान्स फ्री मिळवू शकणार आहेत. हा इव्हेंट विशेषतः अशा प्लेअर्ससाठी सुरू करण्यात आला आहे, जे वारंवार गेममध्ये डायमंड्स खरेदी करतात. डायमंड्स फ्री फायर मॅक्स या गेममधील इन गेम करन्सी आहे. प्लेयर्सना गेममध्ये कोणतेही गेमिंग आयटम्स खरेदी करायचे असतील तर त्यांना डायमंड्स खर्च करावे लागतात.

Shivjayanti 2026: AI ची कमाल! Gemini Prompt ने तयार करा शिव जयंतीनिमित्त भन्नाट फोटो, सोशल मीडियावर व्हाल व्हायरल

डायमंड्स खरेदी करण्यासाठी पैसे खर्च करावे लागतात. आता गेममध्ये एक नवीन टॉप अप इव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या इव्हेंटमध्ये डायमंड्स खरेदी करणाऱ्या प्लेयर्सना G36 थॉर्न्ड रोमान्स बोनस रिवॉर्ड रिवॉर्ड क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. फ्री फायर मॅक्समध्ये रोमॅन्स टॉप अप ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना G36 थॉर्न्ड रोमान्स गन स्किन फ्री मिळणार आहे. हा गेममधील एक टॉप-अप ईव्हेंट आहे. यामध्ये डायमंड्स खरेदी केल्यास प्लेअर्सना बोनस रिवॉर्ड्स फ्री मिळणार आहेत. हा ईव्हेंट 18 फेब्रुवारी रोजी गेममध्ये लाईव्ह झाला आणि 18 मार्च 2026 पर्यंत सुरू राहील. (फोटो सौजन्य – YouTube)

ईव्हेंटमध्ये मिळणाऱ्या रिवॉर्डची लिस्ट

  • 100 डायमंड्स खरेदी केल्यास G36 थॉर्न्ड रोमान्स गन स्किन मोफत मिळणार आहे.
  • 300 डायमंड्स खरेदी केल्यास रोमान्स स्टार स्कायबोर्ड मोफत मिळणार आहे.
  • 500 डायमंड्स खरेदी केल्यास प्लेयर्सना आफ्टर क्लास (शूज) मोफत मिळणार आहे.
  • 700 डायमंड्स खरेदी केल्यास आफ्टर क्लास (हेड) मोफत मिळणार आहे.
  • 1000 डायमंड्स खरेदी केल्यास प्लेयर्सना आफ्टर क्लास (बॉटम) मोफत मिळणार आहे.
  • 1500 डायमंड्स खरेदी केल्यास आफ्टर क्लास (टॉप) मोफत मिळणार आहे.
  • 2000 डायमंड्स खरेदी केल्यास प्लेयर्सना विंग्स ऑफ व्हिक्टरी आणि सिल्व्हर विंग मोफत मिळणार आहे.

रोमान्स टॉप-अप ईव्हेंटमध्ये रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर गेम ओपन करा.
  • इथे तुम्हाला वरच्या बाजूला G36 थॉर्न्ड रोमान्स गन स्किन आयकॉन पाहायला मिळणार आहे.
  • या आयकॉनवर क्लिक केल्यास तुम्हाला सर्व डिटेल्स मिळणार आहेत.
AI Impact Expo 2026: भारताच्या स्मार्ट ग्लासने टेक वर्ल्ड थक्क! Sarvam AI ने ईव्हेंटमध्ये केली कमाल, वेधले सर्वांचे लक्ष

हे आहेत फ्री फायर मॅक्सचे आजचे रिडीम कोड्स

  • FU1I5O3P7A9S4D2F
  • ​F7F9A3B2K6G8H1L5
  • ​FT4E9Y5U1I3O2P6A
  • ​FJI4GFE45TG56HG5
  • ​FP9O1I5U3Y2T8R4E
  • ​FR2D7G5T1Y8H6J4K
  • ​FQ9W2E1R7T5Y3U6I
  • ​FK3J9H5G1F7D2S4A
  • ​FM6N1B8V3C4X7Z9L
  • ​FL2K6J4H8G5F3D7S
  • ​FZ5X1C7V9B2N6M3Q
  • ​FA3S7D5F1G9H6J4K
  • ​FE2R8T6Y4U1I5O7P
  • ​B1RK7C5ZL8YT
  • ​FFR4G3HM5YJN
  • ​6KWMFJVMQQYG
  • ​BR43FMAPYEZZ
  • ​H8YC4TN6VKQ9
  • ​4ST1ZTBZBRP9
  • ​UPQ7X5NMJ64V
  • ​FFM1VSWCPXN9
  • ​QK82S2LX5Q27
  • ​P3LX6V9TM2QH
  • ​FFWCTKX2P5NQ
  • ​TX4SC2VUNPKF
  • ​RHTG9VOLTDWP
  • ​N7QK5L3MRP9J
  • ​J2QP8M1KVL6V
  • ​E9QH6K4LNP7V
  • ​S5PL7M2LRV8K
  • ​Q8M4K7L2VR9J
  • ​RD3TZK7WME65
  • ​ZRW3J4N8VX56
  • ​TFX9J3Z2RP64
  • ​WD2ATK3ZEA55
  • ​FFPLUFBVSLOT
  • ​MCPW3D28VZD6
  • ​ZZZ76NT3PDSH
  • ​V427K98RUCHZ
  • ​J3ZKQ57Z2P2P

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

