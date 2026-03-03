Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Dustbin Direction as Per Vastu : चुकूनही घरात या ठिकाणी कचऱ्याचा डबा ठेवू नका, लक्ष्मी होईल नाराज…!

घरात कचऱ्याच्या डबा ठेवण्यासाठी वास्तुशास्त्रात काही नियम सांगितले आहेत. असे मानले जाते की या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याने आर्थिक समस्या आणि संपत्तीचे नुकसान होऊ शकते.

Updated On: Mar 03, 2026 | 01:07 PM
वास्तुशास्त्र घरात स्वच्छतेला खूप महत्त्व आहे. म्हणूनच, घरातील प्रत्येक वस्तू साठवण्यासाठी योग्य दिशा आणि स्थान विहित कंयलेले आहे. वास्तुशास्त्राच्या नियमांमध्ये थोडीशीही निष्काळजीपणा देखील त्रासदायक ठरू शकते. वास्तुशास्त्रात घरातील कचऱ्याच्या डबा देखील महत्त्वाचे मानले जाते. कचऱ्याचा वापर अव्यवस्था आणि कचरा साठवण्यासाठी केला जातो आणि तो राहूशी संबंधित असल्याचे मानले जाते. अशा परिस्थितीत, घरात चुकीच्या ठिकाणी कचराकुंडी ठेवल्याने राहूचा नकारात्मक प्रभाव वाढू शकतो. परिणामी, तुमच्या कुटुंबात काही समस्या कायम राहू शकतात. याचा थेट तुमच्या आर्थिक जीवनावर परिणाम होऊ शकतो आणि आर्थिक समस्या निर्माण होऊ शकतात. वास्तुशास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे घरात कचराकुंडी ठेवण्याचे नियम जाणून घेऊया.

वास्तुशास्त्रात, कचराकुंडी नकारात्मक ऊर्जा वाढवणारी मानली जाते. लोक अनेकदा त्यांच्या स्वयंपाकघरात कचराकुंडी ठेवण्याची चूक करतात. स्वयंपाकघर हे देवी अन्नपूर्णाचे निवासस्थान मानले जाते. म्हणून, स्वयंपाकघरात कचराकुंडी ठेवल्याने देवीचा क्रोध येऊ शकतो आणि आर्थिक समस्या निर्माण होऊ शकतात.

गुरु करणार मालामाल; 12 वर्षानंतर कर्कराशीत गुरुचं भ्रमण; ‘या’ राशींचं उजळणार नशीब

मंदिरात कचराकुंडी ठेवू नका…

मंदिर हे घरातील सर्वात शुभ स्थान मानले जाते. येथेच सकारात्मक ऊर्जा सर्वाधिक असते. म्हणून, मंदिराच्या खोलीत कचराकुंडी ठेवल्याने सकारात्मक उर्जेचा प्रवाह अडथळा ठरू शकतो. यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती बिघडू शकते आणि आर्थिक नुकसान देखील होऊ शकते.

तुमच्या घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर कचराकुंडी ठेवू नका. तुम्ही कधीही मुख्य प्रवेशद्वारावर कचराकुंडी ठेवू नये. वास्तुशास्त्रात असे मानले जाते की देवी लक्ष्मी मुख्य प्रवेशद्वारातून घरात प्रवेश करते. येथे ठेवलेल्या कचऱ्याच्या डब्यामुळे नकारात्मक ऊर्जा वाढते. असे केल्याने आर्थिक अडचणी येऊ शकतात.

या दिशांना कचऱ्याचे डबे ठेवू नका

वास्तुशास्त्र घराच्या दिशांना देखील महत्त्व देते. घराच्या ईशान्य आणि वायव्य दिशेने कचऱ्याचे डबे ठेवणे टाळा. या दिशांमुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करू शकते. म्हणून, ईशान्य दिशेने कचऱ्याचा डबा ठेवल्याने तुमच्या कौटुंबिक जीवनावर खोलवर परिणाम होऊ शकतो. त्याचा नकारात्मक परिणाम पती-पत्नीमधील संघर्ष आणि तणाव वाढू शकतो.

घरात कचऱ्याचा डबा कुठे ठेवावा?

घराची दक्षिण किंवा नैऋत्य दिशा कचराकुंडी ठेवण्यासाठी आदर्श मानली जाते. वास्तुशास्त्रानुसार, ही दिशा घरातून नकारात्मक ऊर्जा बाहेर काढते. म्हणून, दक्षिण किंवा नैऋत्य दिशा कचराकुंडीसाठी सर्वोत्तम ठिकाण मानली जाते. कचराकुंडीला झाकण असल्याची खात्री करा.

Vastu Tips: घरात सतत आजारपण, तणाव आणि वाईट नजरेमुळे त्रस्त आहात का? ‘या’ वास्तू टिप्स ठरतील फायदेशीर

Published On: Mar 03, 2026 | 01:07 PM

